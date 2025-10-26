Kontekst filmu dopomina się interwencji sił humanitarnej międzynarodówki 6

„Jestem jak jabłko, które każdy z was chce ugryźć” - nie skrywa goryczy Barbara. Młoda kobieta przyjechała odwiedzić rodziców, którzy jak ona żyją niedaleko Akry. Stolica Ghany była matecznikiem Barbary, ale też i jej miejscem życiowej, bolesnej inicjacji. Stąd jako kilkulatkę rodzice oddali dziewczynkę pod kuratelę przyszłym opiekunom. Ci zmusili Barbarę do nielicującej z młodocianym wiekiem pracy. Okres po opuszczeniu domu rodzinnego wiązał się także z licznymi upokorzeniami oraz przemocą seksualną. Barbara to wszystko pamięta, lecz chciałaby zapobiec podobnym przypadkom wśród bliźnich. „To była jej decyzja, żeby urodzić tyle dzieci” – wymknie się Barbarze w rozmowie z bratem. Oboje stanęli jakoś na nogi, choć los ich nie oszczędzał. Stosowna perspektywa czasowa skłania rodzeństwo do gorzkiej konstatacji. Mama nie musiała urodzić aż tylu dzieci, mając świadomość, że nie wszystkim będzie pisana komfortowa przyszłość. Kobieta jednak bezrefleksyjnie decydowała się na kolejne porody.

Przybywszy w bliskie sobie progi Barbara nie umie się doliczyć, ilu braci i sióstr jej doszło. Dom rodzinny nieco się zmienił od czasu, gdy pozbyto się stąd najstarszych dzieci. Ale tendencja została zachowana. Najmłodsi są „produktem” eksportowym, mającym zapewnić błogostan rodziców. Im więcej zdrowych pociech, tym skuteczniej można prolongować w miarę bezpieczny los nestorów rodu. „Powinniście przyjeżdżać, pomagać” – usłyszy Barbara od wiekowych rodziców. Oni sami nie zdają sobie sprawy, że skazali swoje pociechy na piekło. Inwestycja przekazania dzieci obcym wyzyskiwaczom była z punktu widzenia naturalnych opiekunów jak najbardziej uzasadniona. Teraz zaś za tak owocny transfer oczekują emeryci skutecznej dywidendy. Niewykluczone, że w swojej młodości opiekunowie Barbary zostali podobnie wykorzystani. Czas skutecznie zatarł jednak wspomnienie o tamtych wydarzeniach.

Gdy powieje Harmattan został zrealizowany polskimi siłami przy decydującym głosie reżyserki i autorki scenariusza Edyty Wróblewskiej. Wkład ten wyda się jednak dość dyskretny, choć kontekst filmu dopomina się interwencji sił humanitarnej międzynarodówki. Jeśli zatem wyłuskać z paradokumentu Edyty Wróblewskiej jakiś przewijający się i godny pochwały tu motyw, będzie nim kwestia wybaczenia. Barbara jeszcze po latach jest „obgryzana” przez młodszych braci i siostry niczym dorodne jabłko. Nieświadomi zaś swej haniebnej roli sprzed lat rodzice wręcz domagają się opieki nad sobą oraz kolejnymi z urodzonych dzieci. „Musisz doświadczać bólu. Przecież cię nie zabili” – wypowiadają urągające zdania wobec kogoś, kto musi się potykać z demonami przeszłości.

Barbara wraz z bratem chcieliby swoim bliźnim realnie pomóc. Z przerażeniem konstatują, że w macierzystej wiosce niewiele się zmieniło. „Kim chcesz być? Lekarzem? Naukowcem?” – sonduje kobieta bliskich sobie chłopców, którzy mają szansę nie podzielić losów Barbary. „Piłkarzem!” – pada stanowcza odpowiedź najmłodszego z braci. „Zwariowałeś, przecież wszyscy piłkarze czytają… a ty?” – sprowadzi na ziemię malca doświadczona siostra. Złowrogi wiatr niebawem nadejdzie i chwilowo wywróci do góry nogami obecny tu porządek rzeczy. Piasek saharyjski zostanie podniesiony i zmąci widok wszystkim łaknącym precyzyjnej perspektywy. Czy wtedy będzie szansa na moralny wstrząs wśród tych, którzy nie zauważają, że wszystko powinno pozostać jak dawniej?