Kluż, Transylwania. Po wypędzeniu ze schronienia w piwnicy domu bezdomny mężczyzna popełnia samobójstwo. Orsolya, komorniczka, która przeprowadziła eksmisję, jest zmuszona do podjęcia różnych prób poradzenia sobie z poczuciem winy. Wykorzystując mieszankę dramatu i komedii, tematy tak różne jak kryzys mieszkaniowy, gospodarka postsocjalistyczna, nacjonalizm i moc języka do utrzymania statusu społecznego są rozcinane ostrym, absurdalnym skalpelem w filmowej narracji, która jest częściowo hołdem dla Europy '51 Rosselliniego – nie w ostatniej kolejności ze względu na skromność środków tej niezależnej, niskobudżetowej produkcji. Ale podczas gdy w filmie Rosselliniego kryzys sumienia kobiety prowadzi do znaczącego działania, tutaj bohaterka stojąca przed dylematem nie jest w stanie znaleźć nikogo, kto by ją zrozumiał i staje się coraz bardziej zdesperowana, by uzyskać zewnętrzne zapewnienie i potwierdzenie, w sposób, który łatwo byłoby potępić, gdyby relatywizm moralny Orsolyi nie był tak niepokojąco dokładnym odzwierciedleniem współczesnego złego samopoczucia, na które niewielu z nas jest w pełni odpornych.
Na papierze brzmi jak punkt wyjścia do przejmującej opowieści o winie, empatii i społecznych zaniedbaniach. Na ekranie otrzymujemy coś na granicy satyry, społecznej rozprawki i ćwiczenia z autoironii. 5

Radu Jude - nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie - tym razem zabiera nas do Cluj, gdzie komorniczka Orsolya (Eszter Tompa) mierzy się z konsekwencjami samobójstwa bezdomnego, którego próbowała eksmitować. Na papierze brzmi to jak punkt wyjścia do przejmującej opowieści o winie, empatii i społecznych zaniedbaniach. Na ekranie otrzymujemy coś na granicy satyry, społecznej rozprawki i ćwiczenia z autoironii.

Ceniony filmowiec Radu Jude jawnie odwołuje się do Roberto Rosselliniego i Europe ’51 (o czym zresztą pisaliśmy na łamach naszego portalu), ale trudno nie poczuć, że to raczej ładna etykieta niż fundament narracji. O ile Rossellini stawiał pytania o sens altruizmu w świecie na ruinach wojny, o tyle Jude przykłada kalkę do współczesnej gentryfikacji i kryzysu mieszkaniowego, tylko że ta analogia momentami brzmi jak banalny temat prosto z Twittera. Kamera (tak, krąży plotka, że to w całości iPhone) przygląda się Cluj tak, jakby reżyser dopiero co odkrył jego istnienie, a każda rozmowa o narodowości, kapitalizmie czy nierównościach przypomina odhaczanie kolejnych punktów z listy ważnych tematów.

Formalnie film ma w sobie charakterystyczny dla Judego chłód. Są bowiem statyczne kadry, surowość wizualna, poczucie, że całość powstała bardziej jako materiał do dyskusji po seansie niż emocjonalne przeżycie. I rzeczywiście Kontinental ’25 aż prosi się o akademicką debatę w stylu tego czy Orsolya symbolizuje jednostkę pogrążoną w niemocy wobec systemu, czy raczej sam system? Ja generalnie jako widz mam zwyczajnie poczucie, że spędziłem niemalże dwie godziny na oglądaniu checklisty społecznych bolączek, ubranej w metaironię i postmodernistyczny sznyt.

Nie znaczy to, że Jude zrobił film całkiem pusty. Są tu błyskotliwe momenty, jak rozmowy Orsolyi z matką czy przyjaciółką, które rozbijają jej poczucie winy na kawałki, pokazując jak każda warstwa społeczna interpretuje tragedię pod własnym kątem. Jest też kilka scen, gdzie absurd miesza się z dramatem w sposób celny, prowokując śmiech podszyty dyskomfortem. Ale problem w tym, że film nigdy nie przekracza granicy "średniości". Kontinental ’25 zaczyna się naprawdę od mocnego uderzenia, ale później niestety kończy jak nieco rozwleczona etiuda studencka, z zakończeniem przewidywalnym i aż boleśnie oczywistym.

W porównaniu z takimi filmami, jak Niefortunny numerek lub szalone porno czy Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, najnowsze dzieło Jude wydaje się dopiskiem do wcześniejszej twórczości cenionego filmowca. Niby mądrzejszym niż przeciętne kino społeczne, ale jednocześnie mniej wyrazistym i mniej radykalnym niż to, do czego nas przyzwyczaił. To film, który pewnie sprawdzi się w festiwalowych katalogach i w rozmowach pseudo-intelektualistów przy kawie (których sam Jude zresztą satyryzuje), ale trudno wyobrazić sobie, by ktokolwiek wyszedł z seansu głęboko poruszony.

