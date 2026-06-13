Dzień Ziewania. Piękne zdjęcia i solidna Emily Blunt nie są w stanie uratować scenariusza pełnego skrótów, niespójności i rozczarowującego finału.

Nie bawiłem się dobrze na nowym filmie Stevena Spielberga. Co więcej - ziewałem, wierciłem się, spoglądałem na zegarek, drapałem się po głowie i nie mogłem się doczekać napisów końcowych, ale one niestety nie nadchodziły. Jest to o tyle dziwne, że przecież legendarny Steven Spielberg wielokrotnie udowadniał, że potrafi zamieniać nawet najprostsze historie w kino pełne emocji i napięcia. "Dzień Objawienia" jest jednak przykładem filmu, w którym ambicje reżysera rozmijają się zarówno z poruszaną historią, jak i oczekiwaniami widza. To zaskakująco ospałe widowisko science fiction, które przez większość czasu sprawia wrażenie produkcji niepewnej samej siebie.

Wczytywanie... Dzień Objawienia (2026) - Hettienne Park, Colin Firth, Gabby Beans, Revon Yousif

Fabuła koncentruje się na grupie bohaterów uwikłanych w rządowy spisek związany z obecnością pozaziemskiej cywilizacji na Ziemi. Kluczową rolę odgrywa postać grana przez Josha O'Connora, który wraz z bohaterką Emily Blunt próbuje ujawnić światu informacje ukrywane przez amerykańskie władze. Na ich drodze stają agenci rządowi, wojskowi oraz liczne przeszkody wynikające z tajemniczego charakteru całej sprawy. Konflikt opiera się więc na klasycznym schemacie walki jednostki z systemem, jednak film nie potrafi przekuć tego fundamentu w angażującą opowieść.

Spielberg cały czas pozostaje sprawnym rzemieślnikiem, a miejscami przypominał mi o swoim ogromnym reżyserskim warsztacie. Zdjęcia prezentują wysoki poziom, szczególnie w scenach rozgrywających się na prowincji i podczas ucieczki bohaterów przez amerykańskie bezdroża. Kamera potrafi znaleźć interesującą perspektywę, a kilka sekwencji korzysta z charakterystycznej dla reżysera umiejętności budowania przestrzeni. Problem polega jednak na tym, że pojedyncze udane momenty giną w całości pozbawionej energii. Tempo narracji jest nierówne. Film rozpoczyna się obiecująco, sugerując thriller polityczny z elementami science fiction, lecz z każdą kolejną minutą coraz bardziej grzęźnie w rozwlekłych scenach ekspozycyjnych. Napięcie regularnie zostaje rozładowywane przez dialogi tłumaczące kwestie, które powinny wynikać z samej akcji. Co gorsza, Spielberg nie potrafi nadać historii poczucia ważności. Bohaterowie uciekają z tajnymi informacjami mogącymi zmienić losy świata, ale jednocześnie znajdują czas na decyzje, które trudno uznać za racjonalne. W rezultacie zagrożenie pozostaje abstrakcyjne, a stawka konfliktu nigdy nie wydaje się realna.

Wczytywanie... Dzień Objawienia (2026) - Josh O'Connor (I), Emily Blunt

Patetyczne motywy muzyczne mają natomiast budować poczucie doniosłości, lecz w połączeniu z niezbyt przekonującymi wydarzeniami na ekranie wywołują raczej wrażenie anachronizmu. Film momentami przypomina kino familijne z przełomu lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, które próbuje mówić o współczesnych lękach za pomocą narzędzi należących do innej epoki.

Co gorsza scenariusz także nie radzi sobie lepiej. Konstrukcja postaci pozostawia wiele do życzenia. Bohater grany przez Josha O'Connora ma być centralnym punktem opowieści, jednak przez większość czasu sprawia wrażenie biernego obserwatora wydarzeń. Trudno zrozumieć jego motywacje, a jeszcze trudniej przejąć się jego losem. Znacznie lepiej wypada Emily Blunt, która po raz kolejny wnosi do filmu nieco emocji i powiew świezości, ale problem w tym, że scenariusz wielokrotnie wykorzystuje jej postać jako wygodne narzędzie do rozwiązywania kolejnych problemów. Pojawiające się nagle zdolności czy tajemnicze urządzenia technologiczne pozwalają bohaterom wyjść z opresji bez wcześniejszego przygotowania gruntu pod takie rozwiązania. Zamiast budować napięcie, film stosuje narracyjne skróty, co jest po prostu denerwujące.

Wczytywanie... Dzień Objawienia (2026) - Josh O'Connor (I)

Jeszcze bardziej rozczarowuje sposób przedstawienia samej tajemnicy obcych. Historia przez ponad dwie godziny obiecuje wielkie ujawnienie, ale finał nie dostarcza satysfakcjonującej odpowiedzi na najważniejsze pytania. Nie wiadomo, jakie są rzeczywiste intencje obcych, jaki wpływ mają oni na ludzkość ani dlaczego cała sprawa miałaby wywołać globalny wstrząs. Kulminacja sprawia wrażenie zaskakująco staroświeckiej i pozbawionej wyobraźni, szczególnie jak na twórcę, który wcześniej redefiniował kino o spotkaniu człowieka z nieznanym.

Film cierpi również na jeszcze jedną istotną przypadłość. Nie wie czym tak naprawdę jest. Z jednej strony próbuje być thrillerem politycznym, z drugiej filozoficzną przypowieścią o empatii, wierze i miejscu człowieka we wszechświecie. Pojawiają się nawet interesujące wątki dotyczące religii i społecznej reakcji na kontakt z obcą cywilizacją, lecz zostają potraktowane powierzchownie. "Dzień Objawienia" wielokrotnie sygnalizuje głębsze znaczenia, ale rzadko rozwija je w sposób przekonujący. W efekcie film sprawia wrażenie dzieła, które chce powiedzieć bardzo wiele, a ostatecznie nie komunikuje niczego szczególnie odkrywczego.

Wczytywanie... Dzień Objawienia (2026) - Emily Blunt

"Dzień Objawienia" jest rozczarowującym wyjątkiem w filmografii Spielberga. Ambitne tematy, mocna obsada i potencjalnie fascynujący punkt wyjścia składają się na widowisko, które nigdy nie osiąga emocjonalnej ani narracyjnej satysfakcji. Zamiast poruszającej opowieści o kontakcie z nieznanym otrzymujemy rozwleczony moralitet, którego najciekawsze pytania pozostają bez odpowiedzi.