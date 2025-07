Cedric Klapisch za kamerą oraz nad kartkami scenariusza wykazała się nie lada inwencją, by między szczeliny dość obliczalnego planu sytuacyjnego umościć ładunek dezynwoltury godnej ręki Woody Allena 10

Seb jest młodym fotografem zajmującym się rynkiem mody. W Paryżu chłopak został zatrudniony w prestiżowej agencji, która dokumentuje trendy stylistyczne. Seb ma powodzenie u dziewczyn, jednak po stracie rodziców mieszka z dziadkiem. Pewnego dnia Seb wraz z nieznanymi sobie przedtem osobami zostanie zaproszony na zebranie kancelarii prawnej, która zajmie się przejęciem tajemniczej posiadłości gdzieś w Normandii. Stamtąd pochodziła Adele Vermillard. Bardzo późni potomkowie mieliby przejąć spadek po niej, podzielić się nim oraz zadecydować o obecnym przeznaczeniu gruntów prababci. Seb wyrusza w podróż do Normandii, po drodze poznając innych, potencjalnych krewnych zmierzających w tym samym kierunku z podobną misją. Guy jest pszczelarzem i zagorzałym zwolennikiem krzewienia naturalnych form przyrody. Celine to zasadnicza pani biznesmen zajmująca się na zleceniami holdingu kolejowego. Abdel niedługo przejdzie na emeryturę po 40 latach nauczania w szkole. Cała czwórka wkroczy niebawem do opuszczonego przed laty domu, gdzie znajdą zdjęcia, listy i pamiątki po swoich przodkach.

Wczytywanie... Pewnego razu w Paryżu (2025) - Vincent Macaigne, Zinedine Soualem, Julia Piaton, Abraham Wapler

Jest rok 1895. Adele właśnie straciła babcię. To ona dotąd wychowywała 20-letnią dziewczyną. Adele rusza z Normandii do Paryża. „Nie będę umiała dorosnąć, jeśli nie poznam matki” – rzuca na pożegnanie dziewczyna. W drodze do stolicy Francji Adele spotka Anatola oraz Luciena. Pierwszy zajmuje się fotografowaniem, drugi maluje. Chłopcy oferują pomoc i schronienie na miejscu. Adele znajduje swoją mamę. Ta para się fachem nie przynoszącym zaszczytu. Dlatego też postanowiła dwie dekady temu scedować na babcię kuratelę nad Adele, chcąc dziecku oszczędzić wstydu z faktu posiadania matki prostytutki. Adele niebawem skorzysta z propozycji towarzyszy podróży i zamieszka wraz z nimi. Lucienowi nawet zechce pozować jako obiekt jego szkolnych praktyk. „Fotografuje, bo nie umie malować” – wyśmiewa chłopak przed Adelą talenty swojego przyjaciela. „Malarstwo zniknie, bo pojawi się fotografia” – rewanżuje się drugi z kumpli. Obie formy artystycznej ekspresji staną się w dobie epoki fin de siecle wyzwaniem szeroko otwierającym pola wyobraźni. Wkrótce bracia Lumiere tchną nowego ducha w kolejną przestrzeń wizualną. Materialna scheda po pani Vermillard może nie należeć do przesadnie obfitych. Daje ona jednak pole do fantasmagorycznych dywagacji.

Pewnego razu w Paryżu wnosi do światowego kina zaskakująco ozdrowieńczy powiew. Przed nakręceniem filmu ktoś nareszcie zechciał solidnie pogłówkować nad scenariuszem oraz ogólnym wydźwiękiem realizacji. Profesjonalnie dopięta koncepcja tej francuskiej produkcji niesie na swoich plecach pomysł niby banalny, lecz misterny w swojej prostocie. Wzajemnie ku sobie szybują dwie pozornie odległe historie. Ta sprzed 130 lat oraz obecna. Obie się nie wykluczają, każda z nich jest dopełnieniem tej drugiej. Cédric Klapisch za kamerą oraz nad kartkami scenariusza wykazała się nie lada inwencją, by między szczeliny dość obliczalnego planu sytuacyjnego umościć ładunek dezynwoltury godnej ręki Woody'ego Allena. Wiele scen filmu zapadnie w pamięć wyrobionego widza. Jak choćby ta przedstawiająca ludyczną biesiadę w knajpie „Pod zdechłym szczurem”. Zblazowany powtarzalną pozą manierycznych modelek Seb odkryje kiedy indziej skromną Fleur. Dziewczyna na tle Sekwany zaśpiewa urzekającą pieśń z cyklu „Pod dachami Paryża. Ten kadr także ma szansę ująć widza filmu autorstwa Cédrika Klapischa.

Wczytywanie... Pewnego razu w Paryżu (2025) - Julia Piaton, Zinedine Soualem, Abraham Wapler, Vincent Macaigne

„To ja się znam na malarstwie, jestem ekspertką!” - ryczy wniebogłosy, a następnie okłada pięściami zaskoczonego mężczyznę Calixte. Kobieta dokonuje samosądu podczas wernisażu zorganizowanego w dziewiętnastowiecznych realiach paryskiego salonu. Bitym jest konserwatywny krytyk Leroy. Bijącą o sto lat młodsza krytyczka sztuki, była uczennica Abdela. Scysję sprowokował niefrasobliwy Guy. Mężczyzna podsunął poszukiwaczom przodków czarodziejski płyn szamańskiej konduity. Napój przeniósł spadkobierców w czasie na wernisaż z udziałem debiutanckich prac Clouda Moneta. Krytyk Leroy publicznie dezawuuje nowatorskie malarstwo nuworysza. Calixte w imieniu obecnych pokoleń broni dobrego imienia niedocenianego za życia impresjonisty

Dysrupcja to termin określający zaburzenie istniejącego stanu rzeczy. Takie słowo padnie z ust zasadniczej biznesmenki Celine. Historia opowiedziana przez Cédrika Klapischa stara się raczej łączyć losy wielu pokoleń. Ten staranny i zaskakująco niepretensjonalny film uwodzi swoja plastyczną narracją. Bajkowy klimat przenikających się nawzajem opowieści tyleż uczy, co inspiruje. Seb chciał wrzucić „na insta” inspirujące zdjęcia nieznanej mu dotąd familii. Praprzodkowie robili zaiste to samo, dysponując zaledwie gorszą w tej mierze technologią. Z tej mozaiki wyszło jednak nad wyraz piękne, szeroko panoramiczne tableau.

Wczytywanie... Pewnego razu w Paryżu (2025) - Zinedine Soualem, Julia Piaton, Vincent Macaigne, Abraham Wapler

