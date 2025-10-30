To idealny przykład serialu, który oglądasz jednym okiem podczas kolacji i nie masz potrzeby wracać, gdy przegapisz dziesięć minut. 6

Kaitlin Olson w roli genialnej sprzątaczki mającej IQ 160, która przypadkiem pomaga rozwiązać sprawę morderstwa, a potem zostaje konsultantką policji, brzmi jak naprawdę fajny pomysł na serial kryminalny. W praktyce Genialna Morgan, czyli amerykański remake francuskiego serialu Genialna Morgane, to kolejny przykład na to, że wysoki potencjał intelektualny nie zawsze przekłada się na wysoki poziom realizacji.

Wczytywanie... Genialna Morgan: Sezon 1 (2024) - Judy Reyes (II), Jocko Sims, Daniel Sunjata, Andy Martinez Jr., Joe Alvarez (I), Marshall Cook

Serial stworzony przez Drew Goddarda miał być czymś pomiędzy Detektywem Monkiem, Świrami i Mentalistą, tylko, że z żeńską energią i nieco bardziej emocjonalnym tłem. Brzmi znajomo? Bo już to widzieliśmy i to wielokrotnie. I choć produkcja ABC nie jest zła, to trudno znaleźć w niej coś, co naprawdę wyróżniałoby ją z tłumu podobnych procedurali.

Morgan Gillory (Olson) to postać, która w zamyśle miała być ekscentryczna, błyskotliwa i nieprzewidywalna. Niestety, momentami balansuje gdzieś między uroczą outsiderką a uciążliwą histeryczką. Scenarzyści desperacko próbują utrzymać ją na granicy uroczo dziwnej osoby, ale często przekraczają tę linię w stronę karykatury. Olson, znana z kultowego serialu komediowego U nas w Filadelfii, wnosi do roli energię i charyzmę, ale scenariusz rzadko pozwala jej naprawdę rozwinąć skrzydła.

Wczytywanie... Genialna Morgan: Sezon 1 (2024) - Daniel Sunjata, Kaitlin Olson, Judy Reyes (II), Javicia Leslie, Deniz Akdeniz

Największym problemem Morgan jest paradoksalnie sama Morgan. To postać napisana w sposób, który nie może się zdecydować, kim chce być. Raz jest błyskotliwą detektywką w stylu Sherlocka Holmesa, raz samotną matką walczącą o rodzinę, aby momentami zmienić się w sitcomową bohaterką z ADHD. W efekcie dostajemy tonalny chaos.

Fabuły poszczególnych odcinków to klasyczny zestaw, gdzie najpierw pojawia się trup, później podejrzane osoby, parę fałszywych tropów i finałowy monolog, w którym Morgan łączy wszystkie kropki. Scenarzyści próbują bawić się konwencją, ale zamiast błyskotliwości dostajemy uproszczenia, a zamiast finezji efektowny montaż i niekiedy wręcz irytujący dźwiękowy błysk geniuszu tytułowej bohaterki. Współpraca Morgan z detektywem Adamem Karadeciem (Daniel Sunjata) ma wnieść nieco chemii i napięcia, ale przypomina raczej zderzenie dwóch różnych seriali. On jest ułożony, zasadniczy i trzymający się policyjnego kodeksu, ona natomiast to chaos w ludzkiej postaci. W teorii to klasyczna para "ogień i woda", gdzie także ciężko szukać czegoś oryginalnego w owej relacji.

Wczytywanie... Genialna Morgan: Sezon 1 (2024) - Pamela Roylance, Marguerite Moreau, Jonathan Chase (I), Ryan Devlin (I), Noah Silver (I)

Trudno oprzeć się wrażeniu, że twórcy nie potrafili zdecydować, jaki gatunek właściwie tworzą. Jedna scena jest dramatyczna, druga komediowa, trzecia jak z parodii CSI. Całość sprawia wrażenie serialu, który powstał po testach na publiczności, gdzie każda grupa widzów chciała czegoś innego, więc dano wszystkim po trochu. Do tego dochodzi nieszczęsny wątek garderoby głównej bohaterki, co jest chyba tematem wszystkich dywagacji na temat tego serialu. Morgan, z jakiegoś powodu, wygląda jakby wpadła do second handu po zamknięciu i wyciągnęła to, co zostało na wieszaku. Trudno traktować poważnie postać, która ma rozwiązywać złożone zagadki kryminalne, wyglądając przy tym jakby właśnie uciekła z planu Pretty Woman.

Z każdym kolejnym odcinkiem Genialna Morgan próbuje łapać rytm, ale co chwila trafiają się jakieś nierówności. Środek sezonu to moment, gdy fabuła zaczyna się potykać o własne ambicje i scenariusze robią się absurdalne, relacje postaci niekonsekwentne, a emocje wymuszone. Dopiero w końcówce, przy trzynastym odcinku, widać pewną poprawę, gdzie napięcie rośnie, relacje się stabilizują, a finał zostawia widza z porządnym cliffhangerem i pytaniem, czy drugi sezon zdoła wykorzystać potencjał (nomen omen), który wciąż tu drzemie.

Wczytywanie... Genialna Morgan: Sezon 1 (2024) - Ryan Devlin (I), Pamela Roylance, Jonathan Chase (I), Marguerite Moreau, Noah Silver (I)

Trzeba jednak oddać twórcom jedno - Genialna Morgan to serial, który ma serce we właściwym miejscu. Pomysł jest dobry, obsada solidna, a realizacja co najmniej poprawna. Niestety to wszystko w połączeniu ze scenariuszem daje co najwyżej telewizyjnego przeciętniaka. Jest to rodzaj produkcji, która nie boli, ale też nie zachwyca. To idealny przykład serialu, który oglądasz jednym okiem podczas kolacji i nie masz potrzeby wracać, gdy przegapisz dziesięć minut. A szkoda, bo z taką aktorką jak Olson i nazwiskiem Goddarda w tle, można było dostać coś więcej niż kolejną wariację na temat geniusza z problemami w pracy i domu.