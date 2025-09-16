"Zbrodnie po sąsiedzku" w sezonie 4 potwierdzają, że da się tworzyć komediowy kryminał, który nie tylko nie traci formy, ale wręcz rośnie w siłę. 7

Seriale kryminalne zwykle balansują na linie między intrygą a przesadą. Jedne gubią się w powadze, inne idą w farsę. Zbrodnie po sąsiedzku od czterech sezonów uciekają obu pułapkom i zamiast tego konsekwentnie serwują nam cozy mystery w najlepszym wydaniu. Trup jest, kawa też się parzy, a dowcipy lecą szybciej niż policyjne raporty.

Sezon czwarty otwiera się mocnym akcentem - zagadką śmierci Sazz (Jane Lynch), czyli dublerki Charlesa. To klasyczny haczyk, który mógł łatwo stać się pretekstem do leniwego sezonu, ale twórcy zamiast tego rozkręcili fabułę w stronę Hollywood. Było trochę oszustwa w marketingu, bo wszyscy i tak wracają do ukochanej Arconii, jednak wycieczka na drugie wybrzeże dodała historii świeżości. To taki oddech dla widzów, jakby ktoś nagle otworzył okno w dusznym pokoju.

Co w 4. sezonie działa najlepiej? Zdecydowanie to co w poprzednich, czyli chemia głównego tria: Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez nadal są bezbłędni. Każda scena z nimi przypomina, że to fundament całej produkcji. Z jednej strony mamy oldschoolową komediową precyzję, z drugiej młodzieńczą ironię. To mieszanka, której nikt nie podrobi. A całość oczywiście okraszona meta-humorem. Filmowa adaptacja podcastu bohaterów, dosyć duże gościnne występy Evy Longorii, Eugene’a Levy’ego i Zacha Galifianakisa, a nawet subtelne mrugnięcia do widza, sprawiają, że serial nie tylko bawi, ale i wyśmiewa sam siebie.

Kryminał trzyma tempo, żarty nie są doczepione na siłę, a dramatyczne akcenty, jak finał z niespodziewanym strzałem, przypominają, że mimo pastelowej otoczki, tu nadal chodzi o morderstwo. Oczywiście, nie wszystko jest idealne. Meryl Streep pojawia się zbyt rzadko, aby jej wątek traktować na poważnie, a kilka wątków pozostaje celowo nierozwiązanych. Mimo wszystko zamiast irytować, ta strategia bardziej przypomina rozstawianie pionków na kolejną partię. Twórcy wyraźnie grają długą grę i w wyśmienity sposób po raz kolejny wprowadzają nas do sezonu 5., który właśnie wystartował i można go już oglądać na Disney+.

Największa zaleta czwartego sezonu to fakt, że wciąż chce się spędzać czas z bohaterami. Kto faktycznie zabił? Cóż, można się domyślić wcześniej, ale to nie ma większego znaczenia. Istotne jest to, że serial zachował swoje ciepło i błysk, a finał z nowym cliffhangerem daje jasny sygnał: Arconia jeszcze długo nie będzie bezpiecznym miejscem.

Zbrodnie po sąsiedzku w sezonie 4 potwierdzają, że da się tworzyć komediowy kryminał, który nie tylko nie traci formy, ale wręcz rośnie w siłę. Zamiast zmęczenia materiału dostajemy mieszankę nostalgii, świeżych pomysłów i aktorskiej finezji. To nie tylko najlepszy sezon serialu, ale też dowód na to, że w świecie zalewanym przez krótkotrwałe hity streamingowe, wciąż można budować coś, co dojrzewa jak dobre wino.