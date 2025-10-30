Ciepły, dowcipny i nadal pełen życia sezon, który nie udaje arcydzieła, ale przypomina, dlaczego pokochaliśmy tę historię od samego początku. 7

Po pięciu sezonach na karku większość seriali zaczyna przypominać zmęczonego detektywa, który dawno stracił zapał do rozwiązywania zagadek, ale wciąż pojawia się w pracy z przyzwyczajenia. Na szczęście seria Zbrodnie po sąsiedzku wciąż ma energię, urok i to coś, co sprawia, że Arconia pozostaje jednym z najprzyjemniejszych adresów w telewizyjnym krajobrazie.

Sezon piąty, kontynuując wątki zapoczątkowane wcześniej, wraca do korzeni - zarówno fabularnie, jak i tonalnie. Twórcy ponownie skupiają się na tym, co zawsze było sercem serialu, czyli absurdalnie zgranym trio, które nie ma prawa działać, a jednak działa znakomicie. Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) i Mabel (Selena Gomez) wciąż błądzą po korytarzach Arconii z dyktafonem w dłoni i błyskiem w oku, próbując rozwiązać kolejną zagadkę, tym razem z wyraźnie meta-narracyjnym zacięciem.

Co prawda intryga, choć momentami mniej zaskakująca niż w debiutanckim sezonie, zgrabnie łączy się z początkiem całej historii. Scenarzyści świadomie domykają pewne pętle i wplatają retrospektywne wątki, które nadają serialowi nowy wymiar. Nie tylko jako komedii kryminalnej, ale także opowieści o przemijaniu, lojalności i potrzebie wspólnoty. Brzmi poważnie, ale spokojnie, żarty wciąż siadają tam, gdzie powinny.

Wizualnie i rytmicznie to wciąż ten sam "comfort watch", który potrafi rozbroić ciepłem i absurdem w jednym kadrze. Tempo bywa jednak nierówne i można odnieść wrażenie, że środkowe odcinki wyraźnie zwalniają, pozwalając widzowi zbyt długo błądzić po fałszywych tropach, zanim akcja z powrotem nabierze tempa. Ale może właśnie o to chodzi, żebyśmy, jak bohaterowie, mieli chwilę na podejrzenia i własne błędne teorie.

Obsada to wciąż największy atut produkcji. Martin i Short udowadniają, że są mistrzami komediowego rytmu, a Selena Gomez z sezonu na sezon coraz pewniej odnajduje się w ich duecie - mniej jako outsiderka, bardziej jako równoprawna partnerka w zbrodni i dialogu. Gościnne występy, w tym Meryl Streep, tradycyjnie dodają blasku, ale co najważniejsze, nie przesłaniają głównych bohaterów. Trzeba oddać twórcom, że jest to sztuka, którą serial opanował do perfekcji.

Sezon piąty Zbrodni po sąsiedzku nie jest może najbardziej intrygującym śledztwem, jakie trio z Arconii przeprowadziło, ale z pewnością jednym z najbardziej dojrzałych. Humor wciąż błyszczy, zagadka trzyma w napięciu na tyle, byśmy chcieli zobaczyć kolejne odcinki, a emocjonalny ton balansujący między melancholią a radością, sprawia, że trudno się z tym światem rozstać. To nie tylko kolejna porcja lekkiego true crime'u w wydaniu retro, ale też przypomnienie, że nawet po tylu sezonach można wciąż mówić o morderstwach z uśmiechem. I jeśli ktoś ma to robić dalej, to właśnie oni.