"Strefa gangsterów" nie wywraca gatunku do góry nogami, ale jest solidnym, klimatycznym gangsterskim dramatem. 7

Brytyjska telewizja ma długą i bogatą tradycję, jeśli chodzi o kryminalne seriale, ale jakimś dziwnym zrządzeniem losu w ostatnich latach rzadko dostawaliśmy produkcje, które łączyłyby wyraziste aktorstwo z filmowym rozmachem. Strefa gangsterów, czyli nowy serial stworzony przez Ronana Bennetta dla Paramount+, który w Polsce możemy oglądac na platformie SkyShowtime, aspiruje właśnie do tego i choć nie jest rewolucją gatunku, to zdecydowanie przykuwa uwagę.

Strefa gangsterów to serial, gdzie z jednej strony mamy bardziej stonowanego niż zwykle Guya Ritchiego (który współreżyseruje część odcinków), natomiast z drugiej magnetyzującą kreację Toma Hardy’ego, powracającego do roli, w której czuje się jak ryba w wodzie. Zanim jednak skupimy się na aktorach prezentujacych swoje umiejętności w Strefie gangsterów, wróćmy do tego o czym w ogóle owa historia opowiada.

Akcja serialu koncentruje się na londyńskiej rodzinie mafijnej Harriganów, która staje w obliczu narastającego konfliktu ze Stevensonami, rywalizującym syndykatem, gotowym posunąć się do ostateczności. Kluczem do utrzymania kruchego porządku jest Harry Da Souza (w tej roli wspomniany Tom Hardy), uliczny cwaniak i fixer, którego zadaniem jest gaszenie pożarów zanim wymkną się spod kontroli. Rodziną Harriganów dowodzi charyzmatyczny, choć coraz bardziej niepewny swojej pozycji Conrad (Pierce Brosnan), w podejmowaniu decyzji mocno wspierany - a może nawet sterowany - przez żonę o imieniu Maeve (Helen Mirren). Sytuację dodatkowo komplikuje ich porywczy wnuczek Eddie (Anson Boon), którego brawura staje się katalizatorem eskalującego gangsterskiego konfliktu.

No i teraz mogę powrócić do największej zalety Strefy gangsterów. Tom Hardy jako Harry Da Souza jest dokładnie tym, czego oczekujemy od tego znakomitego aktora. Harry Da Souza to postać moralnie dwuznaczna, daleka od jednoznacznej sympatii, ale jednocześnie niezwykle magnetyczna. Obserwowanie, jak chłodno i metodycznie rozgrywa swoich przeciwników, daje prawdziwą satysfakcję. W przeciwieństwie do typowych opowieści, gdzie drugoplanowy bohater chce piąć się na szczyt, Strefa gangsterów koncentruje się na utrzymaniu władzy i kontroli. O dziwo Harry nie marzy o przejęciu imperium, jego celem jest utrzymanie status quo. To zdecydowanie odświeżające podejście do ogranej konwencji, co raz, że bardzo mi się podobało, a dwa całkiem zaskoczyło.

No i teraz pojawia się problem, ponieważ reszta gwiazdorskiej obsady nie dorównuje Hardy'emu, który po prostu miażdży swoich kolegów i koleżanki po fachu ekranową charyzmę. Jest to o tyle zaskakuję, że twórcom udało się zebrać naprawdę mocne nazwiska, jednak na odtwórcę roli Harry'ego to nie wystarczyło. Najwięcej zastrzeżeń mam oczywiście do Pierce'a Brosnana i Helen Mirren, który są strasznie teatralni, żeby nie napisać sztuczni w swoim graniu. Ich relacja, coś a'la mafijny patriarcha w cieniu Lady Makbet, jest strasznie irytująca i męcząca, tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę na jaką postać kreowany jest lider rodziny Harriganów grany przez byłego Jamesa Bonda. Dodatkowo w trakcie słuchania ich wypowiedzi można dojsć do wniosku, że oboje mają jakiś dziwny problem z akcentem, co brzmi sztucznie i wybija z rytmu oglądania. Na drugim planie wyróżnia się też Paddy Considine, który daje z siebie wszystko i jako jedyny próbuje dotrzymać kroku Hardy'emu.

Co ciekawe Guy Ritchie ograniczył swoje charakterystyczne zabiegi, dlatego też w Strefie gangsterów nie ma szaleńczo szybkiego montażu ani ironicznych monologów, które znamy z innych produkcji tego reżysera, takich jak chociażby Dżentelmeni. Mimo to jego ręka jest wyczuwalna. Serial ma niemalże filmowy sznyt, a napięcie w scenach spotkań Harry’ego ze Stevensonami bywa wręcz namacalne. Atmosfera Londynu - od luksusowych rezydencji po duszne, zadymione kluby - robi wrażenie, choć twórcy momentami przesadzają z mroczną paletą barw. Niektóre sceny akcji zostały pogrążone w półmroku i tracą przez to na dynamice.

Strefa gangsterów nie wywraca gatunku do góry nogami, ale jest solidnym, klimatycznym gangsterskim dramatem. To propozycja przede wszystkim dla tych, którzy cenią historie skupione na relacjach i psychologicznych rozgrywkach, a nie wyłącznie na efektownej przemocy. Produkcja od Guya Ritchiego to stylowa i dobrze zagrana rozrywka, która rozkręca sie powoli i irytuje w niektórych momentach, ale jak już wskakuje na odpowiednie obroty, to nie daje nam możliwości zatrzymania się.