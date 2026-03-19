Kino akcji w najczystszej, ale i najbardziej bezpiecznej formie, łatwe w odbiorze, momentami nawet angażujące, lecz pozbawione ambicji i tożsamości. 4

Maszyna do zabijania w reżyserii Patricka Hughesa to przykład kina akcji, które na papierze ma wszystko - wyrazistego bohatera, wysoką stawkę i efektowny punkt wyjścia. Problem w tym, że całość finalnie okazuje się produktem do bólu generycznym, jakby ktoś w trakcie pisania scenariusza oraz samej realizacji odhaczał kolejne punkty z listy pod tytułem "jak zrobić współczesny akcyjniak".

Fabuła skupia się na oddziale kandydatów do elitarnej jednostki Rangerów, którzy podczas finałowego etapu szkolenia trafiają na ślad tajemniczej, pozaziemskiej maszyny bojowej. W centrum wydarzeń znajduje się postać grana przez Alana Ritchsona, żołnierza z bagażem wojennej traumy, który szybko przejmuje rolę lidera w sytuacji kryzysowej. To, co zaczyna się jako klasyczna opowieść o przetrwaniu i braterstwie broni, przeradza się w serię starć z przeciwnikiem, którego potencjał narracyjny zostaje niemalże całkowicie zmarnowany.

Największym problemem filmu jest scenariusz. Dialogi brzmią, jakby powstały w trybie automatycznym, gdzie bohaterowie mówią dokładnie to, czego można się spodziewać, często wyprzedzając widza o ułamek sekundy. Postaci drugoplanowe są szkicowe do granic możliwości i szczerze mówiąc trudno było mi w ogóle zapamiętać, kto jest kim, a ich śmierci nie niosły absolutnie żadnego ciężaru emocjonalnego. Film próbuje budować napięcie poprzez relacje w oddziale, ale bez solidnych fundamentów dramaturgicznych te próby pozostają bez echa. Było mi całkowicie obojętne, który bohater zginie.

Reżysersko Hughes stawia na intensywność i ciągły ruch, jednak często maskuje braki realizacyjne nadmiarem efektów specjalnych. Drgająca kamera i CGI mają sugerować dynamikę, ale w praktyce utrudniają orientację w przestrzeni. Scen akcji jest sporo, jednak są zaskakująco powtarzalne i idą według jednego schematu, czyli mamy atak, ucieczkę i później kolejny atak. Niestety powtarza się to tak często, że traci jakiekolwiek napięcie. Nawet sam antagonista, czyli kosmiczna maszyna, wydaje się podporządkowana scenariuszowi, ponieważ raz jest nie do zatrzymania, aby innym razem być podatną na absurdalnie proste rozwiązania.

Warstwa wizualna balansuje na granicy przeciętności. Efekty specjalne bywają poprawne, ale równie często zdradzają, że to tylko i wyłącznie wytwór komputera. Co gorsza, decyzje inscenizacyjne podważają wiarygodność świata przedstawionego - kulminacyjne starcie, w którym zaawansowaną technologię próbuje się pokonać metodami rodem z budowy, trudno traktować poważnie, nawet w konwencji lekkiego science fiction.

Osobnym wątkiem jest ton filmu. Maszyna do zabijania usiłuje łączyć brutalność i powagę z niemal propagandowym patosem. Przesadne podkreślanie heroizmu Rangerów ociera się momentami o autoparodię. W efekcie całość sprawia wrażenie historii niekonsekwentnej, ponieważ z jednej strony mamy surową przemoc, z drugiej uproszczoną, niemalże infantylną wizję militarnej wspólnoty.

Na tym tle najlepiej wypada Alan Ritchson. Aktor robi, co może, aby nadać swojej postaci ciężar i wiarygodność, ale materiał, którym dysponuje, jest zbyt ubogi, aby pozwolić mu naprawdę zabłysnąć. To typ bohatera, który mógłby funkcjonować znakomicie w bardziej świadomie napisanym filmie, a tutaj pozostaje jedynym elementem, który w ogóle utrzymuje uwagę.

Maszyna do zabijania to kino akcji w najczystszej, ale i najbardziej bezpiecznej formie, łatwe w odbiorze, momentami nawet angażujące, lecz pozbawione ambicji i tożsamości. Film można obejrzeć do końca, ale równie dobrze można go włączyć w tle i niewiele stracić.