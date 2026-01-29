Nie podobna rozszyfrować intencji reżyserskich, które w tym wypadku dryfują ruchem dość nierozpoznanym. 6

„Żyjemy w sytuacji awaryjnej” - westchnie Mi-ri. Kobieta jest żoną Man-su od wielu lat. Małżeństwo posiada dwójkę dzieci. Syn pochodzi z poprzedniego związku Mi-ri. Man-su po ćwierćwieczu pracy na rzecz firmy papierniczej zostaje nieoczekiwanie zwolniony. Spory dom może zostać zlicytowany, Netflix, ku utrapieniu dzieci, będzie odłączony, córka zostanie pozbawiona opieki nauczycielki gry na skrzypcach. Man-su mógłby się przebranżowić, ale przywykł do trybu pracy w sprawnie prosperującej instytucji. Zresztą mężczyzna szczerze pokochał swój zawód. Papiernia rozpisała konkurs na stanowisko, jakiego pozbawiony został Man-su. Mężczyzna zamierza aplikować powtórnie. Do stawki stają także inni, młodsi i bardziej utalentowani. Man-su nie zamierza jednak oddać pola bez walki. Chwilowo bezrobotny skompletował sobie znanymi sposobami listę nazwisk potencjalnych rywali. Jeśli się ich wyeliminuje, będzie szansa wskoczyć na upragnione miejsce. Man-su prowadzi więc życie ukryte przed żoną i dziećmi, nieświadomymi właściwych zabiegów i intencji męża oraz ojca.

„Jesteś człowiekiem rośliną” - trafnie opisała przymioty męża Mi-ri. Man-su uwielbia podlewać, hodować, obserwować proces wegetacyjny. Papier, który bierze się z drzewa, to podstawa egzystencji. Konkurencja do stanowiska pracy jest może nie tak ideowa, ale dobrze przygotowana do nowych zadań. Każdy ma jednak słabe strony. Jeden zdradza żonę, inny nałogowo pije. Man-su szybko pozna te obciążenia i postanowi je wykorzystać. Wiecznie bolący ząb to drugorzędna niedogodność w życiu Man-su. On i jego rodzina żyją w sytuacji awaryjnej. Cóż więc znaczy jeden z trzydziestu dwóch zębów? „Nie powinieneś się tak zaharowywać” - napomina męża Mi-ri. Man-su wraca ze swoich „eliminacji” całkiem wyczerpany. Cel jest blisko. Z listy chętnych zasilić szeregi firmy papierniczej ubywają po kolei dobrze zapowiadający się kandydaci. „Ty bezrobotny śmieciu!” - wypali do Man-su szantażowany przez niego kontrkandydat. To nieprawda, potencjalny reprezentant znanej filmy ma ręce pełne roboty.

Bez wyjścia może się pochwalić uznanym autorstwem. Chan-wook Park kontynuuje dobrą passę kina koreańskiego, jakie skutecznie oparło się hollywoodzkiej hegemonii. Nie podobna jednak rozszyfrować intencji reżyserskich, które w tym wypadku dryfują ruchem dość nierozpoznanym. Jaka z tych peregrynacji intelektualnych miałaby wyniknąć idea? To być może pytanie do publiczności, która bawi się podczas seansu świetnie i reaguje na grepsy reżyserskie, niekoniecznie najwyższej próby, żywiołowo. Nie zmieni to faktu, iż scenariusz Bez wyjścia nie proponuje przesadnie głębokich przemyśleń. „Wyścig szczurów” wchodzi tu w decydującą fazę. Do stawki włącza się sukcesywnie sztuczna inteligencja, która może pogodzić zwaśnionych na bieżni i wykluczyć ich stamtąd solidarnie. Film w reżyserii Chan-wooka Parka można traktować zatem w kategoriach niewyraźnego echa dziewiętnastowiecznej rewolucji przemysłowej, gdy wynalazki techniczne grupa ich zagorzałych przeciwników niszczyła wbrew interesowi ludzkości.

„Kurwa, co za ulga!” - odetchnie Man-su, wyrywając swój chory ząb i przy okazji wykluczając kolejnego rywala. Nie wiadomo, która z okoliczności przyniesie większą satysfakcję zapamiętałemu fanatykowi papieru. Szanse na zatrudnienie starego pracownika poniekąd wzrosną. Zębów jednak od tego nie przybędzie. Całkiem nowi rywale wyposażeni w filmowe uśmiechy mogą wszak przecież doszlusować do piętrzącego się peletonu.