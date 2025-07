"Predator: Pogromca zabójców" to film pełen ciekawych koncepcji, które ostatecznie giną w nieprzekonującej formie animacyjnej i zbyt pobieżnie zarysowanych fabułach. 6

Predator: Pogromca zabójców wydawać by się mogło projekt niezwykle odważny, jednocześnie nierówny w realizacji. Dan Trachtenberg, po sukcesie Prey (którego szczerze powiedziawszy sam nie jestem fanem), kontynuuje próbę tchnienia świeżości w markę, która od lat balansuje między nostalgią a fabularnym wyeksploatowaniem. Tym razem sięga po formę animowanej antologii, umieszczając Predatora w trzech odmiennych, historycznych sceneriach: w czasach wikingów, w feudalnej Japonii oraz na frontach II wojny światowej.

Na papierze to koncepcja niemal skazana na sukces. Każdy segment oferuje ciekawy punkt wyjścia - czy to krwawą sagę o zemście wikingów, bratobójczą walkę samuraja z ninja, czy wreszcie starcie alianckiego pilota z pozaziemskim myśliwym. Niestety, gdy schodzimy z poziomu pomysłu do realizacji, zaczynają być widoczne rysy.

Jedni powiedzą, że nie, drudzy się ze mną zgodzę, ale największym problemem okazuje się sama animacja. Zamiast pójść w stronę wyrazistego stylu na miarę Spider-Man Uniwersum czy odważnego eksperymentu pokroju Miłość, śmierć i roboty, dostajemy wizualny miks, który przypomina wydłużoną scenkę przerywnikową z gry wideo sprzed dwóch generacji konsol. Styl ten, choć momentami klimatyczny i dobrze współgrający z brutalnością opowieści, w wielu sekwencjach odciąga uwagę od fabuły, zamiast ją wspierać. Efekt jest takie, że trudniej o pełne zanurzenie się w świecie przedstawionym, a szkoda, bo potencjał był ogromny.

Od strony narracyjnej antologia jest nierówna. Poszczególne segmenty mają ciekawe założenia, ale ograniczony czas trwania (ok. 20 minut na historię) sprawia, że dramatyzm polowania i budowanie napięcia ustępują miejsca skrótowym konfrontacjom. Brakuje tu tej charakterystycznej dla serii "Predator" atmosfery zaszczucia, gry myśliwego z ofiarą, która od zawsze była znakiem rozpoznawczym marki. Co więcej, wątki fabularne wydają się jedynie przygrywką do zapowiadanego już Predator: Badlands.

Na szczęście Trachtenberg nie zawodzi w jednym aspekcie: akcji. Starcia są brutalne, dynamiczne i pomysłowo zainscenizowane. Zarówno wikingowie, samuraje, jak i piloci zmagają się z przeciwnikiem bezwzględnym, a finał każdej opowieści nie pozostawia wątpliwości co do stawki. To tu film spełnia oczekiwania fanów, którzy przyszli po efektowną, krwawą rozrywkę.

Predator: Pogromca zabójców to film pełen ciekawych koncepcji, które ostatecznie giną w nieprzekonującej formie animacyjnej i zbyt pobieżnie zarysowanych fabułach. To produkcja, która bardziej sygnalizuje przyszłe plany dla franczyzy, niż sama w sobie oferuje satysfakcjonujące doświadczenie. Choć miłośnicy serii znajdą tu coś dla siebie - głównie w scenach walk i brutalnych eliminacjach - trudno nie odnieść wrażenia, że to projekt przejściowy. Jeśli Pogromca zabójców to przystanek przed czymś większym, to pozostaje mieć nadzieję, że nadchodzące Badlands dostarczy więcej niż tylko widowiskowych pojedynków i efektownej przemocy. Bo Predator zasługuje na coś więcej.