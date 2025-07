Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Reinterpretacje baśniowych klasyków rzadko bywają subtelne, tym bardziej zaskakuje fakt, że Brzydka siostra - choć momentami bezkompromisowa w obrazowaniu cielesnego upodlenia - okazuje się dziełem o dość zachowawczej strukturze. To film, który jedną nogą wchodzi w świat groteski i horroru cielesnego, a drugą pozostaje w klasycznej opowieści o brzydocie, zazdrości i niemożliwej do spełnienia potrzebie akceptacji. Ostatecznie i dość przewrotnie, balansuje pomiędzy kampem a tragiczną przypowieścią o kobiecej uległości wobec opresyjnych ideałów piękna.

Reżyserka i scenarzystka Emilie Blichfeldt bierze na warsztat archetyp Kopciuszka, ale przepisuje go z perspektywy tej, którą kultura od wieków bezceremonialnie spychała na margines: Elviry, tytułowej "brzydkiej siostry". W jej oczach to nie Kopciuszek, a ona sama jest ofiarą i nie tyle złej wróżki, co społecznego lustra, w którym odbicie zawsze okazuje się nieodpowiednie.

Pod względem formalnym film stoi na wysokim poziomie. Zdjęcia są sugestywne, scenografia dopracowana w detalach, a efekty praktyczne w scenach operacji estetycznych naprawdę potrafią zaskoczyć. Momentami nawet zbyt mocno, bowiem sekwencje z pasożytem w żołądku czy przyszywanie rzęs do powiek balansują na granicy torturowania widza. Jednak to właśnie ten fizyczny dyskomfort ma służyć jako metafora, gdzie dla kobiet piękno nie jest nagrodą, lecz narzędziem przetrwania i często największym źródłem cierpienia.

Największym atutem filmu jest Anna Bjerregaard jako Elvira. Jej kreacja jest zarazem krucha i pełna desperacji, wywołuje współczucie, ale i irytację. Niestety, reszta obsady, choć poprawna, nie dostaje równie dobrze napisanych ról. Zwłaszcza Kopciuszek, czyli Agnes - postać, która powinna być obiektem zarówno nienawiści, jak i podziwu - wypada zbyt papierowo, niemalże jak hologram piękna bez głębi. Jeśli miałbym opisać ją jednym słowem, napisałbym, że jest nijaka. Nawet wtedy, gdy obserwujemy ją w scenach o silnym ładunku emocjonalnym, nie do końca wiadomo, czy mamy jej kibicować, czy się jej bać.

Problemem Brzydkiej siostry jest jej dramaturgiczna schematyczność, gdzie mimo licznych transgresji estetycznych, fabularnie to nadal baśń w wersji 1:1. Brakuje momentu wyłomu, kiedy film naprawdę odważyłby się zanegować cały mit o nagrodzie za uległość wobec systemu piękna. Reżyserka zatrzymuje się na etapie krytyki, ale nie proponuje alternatywy. Ani dla Elviry, ani dla widza. Pod względem tonu film balansuje między dramatem psychologicznym a groteską i nie zawsze wychodzi mu to na dobre. W jednej scenie jesteśmy świadkami traumatyzującej przemiany fizycznej, aby chwilę później obserwować absurd rodem z czarnej komedii. Nastrój bywa więc niestabilny, a niektóre wątki, jak relacja Elviry z siostrą, czy finałowe "odkupienie", wydają się rozpisane po łebkach.

W moim odczuciu Brzydka siostra jest filmem niespełnionych obietnic. Ma w sobie potencjał na coś znacznie bardziej przewrotnego, a momentami nawet poruszającego. Niestety, zamiast iść w stronę pełnej dekonstrukcji baśni, zadowala się estetyką cierpienia i groteską fizyczną. To horror cielesny z sercem po właściwej stronie, ale rozumem wciąż tkwiącym w strukturach, które próbuje obnażać.