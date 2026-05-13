Kiedy Stanisław Maria Rochowicz, historyk sztuki, nieco nieporadny, ale budzący sympatię, zostaje niespodziewanie i niesłusznie oskarżony o kradzież obrazu, jedyne wyjście upatruje w zniknięciu. Nie jest to jednak takie proste, ale Rochowicz wpada na niecodzienny pomysł – będzie sobie żył w przebraniu kobiety, popracuje u kogoś jako gosposia o wdzięcznym imieniu Marysia, a w międzyczasie namaluje kopię zaginionego obrazu, którą potem podrzuci się w miejsce oryginału. W rolę tę brawurowo wcielił się Wojciech Pokora.
Scenariusz i dialogi do filmu Poszukiwany, poszukiwana napisali wspólnie Stanisław Bareja i Jacek Fedorowicz, z myślą, że głównego bohatera zagra właśnie ten drugi. Kiedy jednak Fedorowicz zobaczył się w kobiecym przebraniu, od razu zrezygnował. Pokora wcielił się w Rochowicza znakomicie i trudno sobie wyobrazić lepszego kandydata do tej roli. Sam jednak żałował tego przez lata, bo dla wielu pozostał „Marysią”.
Mogłoby się wydawać, że komedia o „chłopie przebranym za babę” to będzie jakaś żenada i nikt tego „nie kupi”. Okazuje się jednak, że wszystko można zrobić lepiej lub gorzej. Scenariusz Barei i Fedorowicza jest całkiem solidny (nie bardzo rozumiem, dlaczego zarzucano mu niespójność), aktorzy zagrali przekonująco, a klimat filmu jest niepowtarzalny. Do tego – jak to zwykle bywa w komediach tego reżysera – mamy sporo peerelowskich smaczków. Wydawać by się mogło, że to taka zwykła komedyjka obyczajowa, ale nie. Ostrze satyry zadziałało – na przykład fantastycznie portretując pana, który „z zawodu był dyrektorem” (w tej roli znakomity Jerzy Dobrowolski). I jakże to uniwersalne! Takich dyrektorów mamy i dzisiaj na pęczki! Z kolei sceny z Mieczysławem Czechowiczem należą do moich ulubionych, zwłaszcza oświadczyny…
Chociaż Poszukiwany, poszukiwana nie dorównuje Misiowi, na pewno znajduje się na mojej liście najlepszych polskich komedii.
Tu nawet nie ma co pisać, absolutna klasyka polskich komedii.