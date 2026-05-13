8

Kiedy Stanisław Maria Rochowicz, historyk sztuki, nieco nieporadny, ale budzący sympatię, zostaje niespodziewanie i niesłusznie oskarżony o kradzież obrazu, jedyne wyjście upatruje w zniknięciu. Nie jest to jednak takie proste, ale Rochowicz wpada na niecodzienny pomysł – będzie sobie żył w przebraniu kobiety, popracuje u kogoś jako gosposia o wdzięcznym imieniu Marysia, a w międzyczasie namaluje kopię zaginionego obrazu, którą potem podrzuci się w miejsce oryginału. W rolę tę brawurowo wcielił się Wojciech Pokora.

Scenariusz i dialogi do filmu Poszukiwany, poszukiwana napisali wspólnie Stanisław Bareja i Jacek Fedorowicz, z myślą, że głównego bohatera zagra właśnie ten drugi. Kiedy jednak Fedorowicz zobaczył się w kobiecym przebraniu, od razu zrezygnował. Pokora wcielił się w Rochowicza znakomicie i trudno sobie wyobrazić lepszego kandydata do tej roli. Sam jednak żałował tego przez lata, bo dla wielu pozostał „Marysią”.

Mogłoby się wydawać, że komedia o „chłopie przebranym za babę” to będzie jakaś żenada i nikt tego „nie kupi”. Okazuje się jednak, że wszystko można zrobić lepiej lub gorzej. Scenariusz Barei i Fedorowicza jest całkiem solidny (nie bardzo rozumiem, dlaczego zarzucano mu niespójność), aktorzy zagrali przekonująco, a klimat filmu jest niepowtarzalny. Do tego – jak to zwykle bywa w komediach tego reżysera – mamy sporo peerelowskich smaczków. Wydawać by się mogło, że to taka zwykła komedyjka obyczajowa, ale nie. Ostrze satyry zadziałało – na przykład fantastycznie portretując pana, który „z zawodu był dyrektorem” (w tej roli znakomity Jerzy Dobrowolski). I jakże to uniwersalne! Takich dyrektorów mamy i dzisiaj na pęczki! Z kolei sceny z Mieczysławem Czechowiczem należą do moich ulubionych, zwłaszcza oświadczyny…

Chociaż Poszukiwany, poszukiwana nie dorównuje Misiowi, na pewno znajduje się na mojej liście najlepszych polskich komedii.