„Stan wyjątkowy” w reżyserii autora licznych przebojów kinowych szybko wyczerpuje swoje zasoby satyryczne tuż po ich aktywacji 4

Karel Beran jest zatrudniony w czeskim radio jako międzynarodowy korespondent. Dotąd mężczyzna sprawdzał się w rozmaitych misjach i na wielu frontach wojennych. Szefowie są z Karela zadowoleni. Narzeczona pozostawiona w Vinohradach chciałaby dołączyć do męża i być aktywną uczestniczką jego sukcesów. W tym celu kobieta zaangażowała Araba, który miałby ją nauczyć języka niezbędnego w peregrynacjach bliskowschodnich. Korepetytorem okazuje się młody i przystojny Khadel, który pracuje w tej samej rozgłośni. Karel nabiera bezpodstawnych podejrzeń co do wiarołomności Marty i wraca do domu, zastając parę w dwuznacznej sytuacji. Beran terroryzuje podejrzanych i izoluje od świata w swoim mieszkaniu. Bogu ducha winni „kochankowie” czują się oskarżeni niesłusznie. Khadel miał lecieć do Kamburu. Tam dokonuje się właśnie rewolucja przeciw autokratycznej władzy. Khadel popierał rebeliantów występujących wobec dzierżymordom trzęsącym jego krajem.

„Jaskółka demokracji? Co za ornitolog się znalazł” - szepnie ironicznie Marta, słysząc na falach eteru relacje Karela. Kobieta jeszcze nie spodziewa się, że Beran zza ściany skrupulatnie śledzi kroki narzeczonej. „Jak wejdę do baru, to chcę powiedzieć: dzień dobry” – instruuje Khadela Marta. Koleżanka z redakcji ma zamiar opanować język kraju, skąd często spływają informacje autorstwa jej narzeczonego. „Ale u nas nie ma barów” – wyjaśnia Khadel. Reportaże nadawane przez Berana cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Odbiorcy nie mają pojęcia, iż popularny reporter wysyła te materiały wprost z kuchni, gdzie potrafi wytworzyć kakofonię pola walki. Khadel i Marta uwolnią się na chwilę od niebezpiecznej „opieki” Karela. Sami jednak nie wiedzą, że moc manipulacji, w jakiej siłą rzeczy biorą udział, tak wielki ma zasięg. Postronni słuchacze nie chcą dać wiary, iż audycje Berana niewiele mają wspólnego z rzeczywistością.

Czy czeska komedia może być nieśmieszna? To pytanie w swoim założeniu zawiera wierutny pierwiastek oksymoronu. Jan Hřebejk zakasał rękawy, wytężył wszystkie swoje talenty, przekreślił dotychczasowe zasługi na polu filmowym i udowodnił niedowiarkom, że uda się dokonać niemożliwego. Stan wyjątkowy w reżyserii autora licznych przebojów kinowych szybko wyczerpuje swoje zasoby satyryczne tuż po ich aktywacji. Pomysł przewrotnej inscenizacji zbyt krótkie miał nogi, by z ich pomocą dokonać ucieczki przed wybrednym dąsem widza. Jan Hřebejk nie znalazł tymczasem alternatywnej drogi, którą dałoby się poprowadzić dobrze rokujący projekt tak, by miał on szansę wykwitnąć i zrealizować cele cokolwiek ambitniejsze. Jan Hřebejk wykonał śmiało pierwszy krok ku dziełu ambitnemu, po czym salwował się ucieczką zaspokojony pozornym sukcesem, nie dyskontując go jakimkolwiek sensownym rozwinięciem.

„Jak to możliwe, że dostał pan złoty mikrofon?” – powątpiewa Khadel będący świadkiem manipulacji swojego dotychczasowego mentora. Audycje nadawane z domu Berana biją rekordy słuchalności. Odbiorcy nie są jednak ciekawi prawdy. Oni chcą sensacji. „Czemu kulejesz?” – dopytuje Marta na widok utykającego narzeczonego. „Czołg przejechał mi po nodze” – wyjaśnia Karel. Bez nogi ciężko uciekać z pola bitwy. Nawet wtedy, gdy rozgrywa się ona tylko w pełnej dezinformacji głowie konfabulanta.