Trzy lata po głośnym debiucie Wednesday wraca na Netflixa. Tym razem w dwóch turach: pierwsze cztery odcinki już można obejrzeć w serwisie streamingowym amerykańskiego giganta, natomiast reszta dopiero we wrześniu. Twórcy Alfred Gough i Miles Millar ewidentnie uznali, że skoro formuła działa, to po co kombinować. W efekcie dostajemy dokładnie ten sam miks: młodzieżowy kryminał, gotycka estetyka i ironiczny humor. Problem jest taki, że drugi sezon powiela patenty z pierwszego i rzadko wychodzi poza bezpieczne schematy.

Wednesday Addams (Jenna Ortega) po wakacjach spędzonych na tropieniu seryjnego mordercy wraca do Akademii Nevermore jako nowa szkolna celebrytka. Status gwiazdy nie przeszkadza jej w tym, aby natychmiast wplątać się w kolejne śledztwo - tym razem chodzi o serię morderstw, a jednym z tropów są pojawiające się na miejscu zbrodni kruki. Do tego dochodzą dziwne problemy z jej paranormalnymi zdolnościami, które skutecznie psują relacje z matką (Catherine Zeta-Jones). W tle mamy standardowy zestaw postaci drugoplanowych, czyli brata Pugsleya, wuja Festera (Fred Armisen) i nowych uczniów, którzy jak wiadomo albo staną się wrogami, albo sojusznikami tytułowej bohaterki.

Tim Burton wyreżyserował dwa odcinki i jego rękę faktycznie widać, ale raczej w detalach niż w samej narracji. Gotycki klimat jest tu ładnym opakowaniem, a nie treścią. Wyjątkiem są pojedyncze momenty, jak czarno-biały fragment w animacji poklatkowej. Jest to krótka scena, która pokazuje, jak widowiskowy mógłby być ten serial, gdyby Burton poszedł na całość. Scenografia i kostiumy są bez zarzutu i pod tym względem sezon drugi jest na poziomie pierwszego. Wszystko jest spójne i dopieszczone.

Fabuła jednak zbyt często wpada w nastoletnie schematy: trójkąty miłosne, szkolne przepychanki, rodzinne sprzeczki, gdzie wszystko zostaje rozegrane tak, jak już setki razy widzieliśmy. Trochę Harry Potter, trochę X-Meni, ale bez świeżego twistu. Humor miewa momenty, ale zdarzają się też żarty, które brzmią jak napisane na kolanie, natomiast Jenna Ortega wciąż trzyma klasę i potrafi jednym spojrzeniem zrobić więcej niż większość obsady w całym odcinku, ale nawet ona nie jest w stanie ukryć, że scenariusz gra na pół gwizdka.

Podsumowując - wizualnie wciąż jest na czym zawiesić oko, ale fabularnie to powtórka z rozrywki. Mam wrażenie, że ten serial potrzebuje więcej odwagi, a nieco mniej kalkulacji. Jeśli druga połowa sezonu tego nie dostarczy, to Wednesday zacznie wyglądać jak własna parodia. Tylko, że w ładnym opakowaniu.