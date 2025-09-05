W warstwie rzeczowej, która miałaby wyjaśnić sens całego przedsięwzięcia, pozostaje „Sirat” nieco pozbawionym waloru intelektualnego kaleką, który porusza się po omacku, nie wiadomo dokąd ani po co 5

Ojciec poszukuje swojej dawno niewidzianej córki. Dziewczyna od kilku miesięcy nie daje znaków życia. Ostatnio spotkano ją gdzieś tutaj. Dlatego poszukiwacze znaleźli się na marokańskiej pustyni, gdzie organizowany jest koncert przeznaczony dla transowo zorientowanej publiki. Tłumy podrygują w tanecznej ekstazie. Nagle zjawia się wojsko i pod lufami karabinów zamyka imprezę. W kraju oraz regionie władza wprowadza stan wyjątkowy. Dla freaków szukających rozrywki zaczyna brakować tu miejsca. Luis i jego dorastający syn Esteban podążą drogą odmieńców szukających w marokańskich bezdrożach szczelin swobody obyczajowej i muzycznej. Przede wszystkim jednak zdesperowany ojciec spodziewa się, iż brnąc śladem grupki kontestatorów trafi na trop zaginionej córki. „Wyobrażasz sobie ich na pustyni?” - kręcą głowami outsiderzy na widok Luisa z jego synem. Obaj przemierzają pustynię miejskim samochodem nieprzywykłym do piaszczystych niespodzianek.

„To nie jest do słuchania, to jest do tańca” – wyjaśnia niezorientowanemu Luisowi Jade. Dziewczyna wyrasta na liderkę chaotycznie skrzykniętej karawany. Kolejny koncert może się odbędzie, ale jeżeli już, to z dala od ognisk zapalnych. Luis nie do końca rozumie, co jego córka odnalazła w powtarzalnych rytmach, dla jakich warto było się wybrać aż tutaj. Co ma powiedzieć zatem Esteban, który od plejady włóczykijów jest młodszy o niemal dwie dekady? Starsi od niego wędrowcy uznają chłopca za maskotkę swojej peregrynacji. Śpiewają mu hymn Borisa Viana o niepokornym dezerterze. Ten pacyfistyczny song wpisuje się w kontekst objętego wojennym wrzeniem zakątka afrykańskiego. Kawalkada wprawdzie sukcesywnie posuwa się wertepami usypanymi piaskiem, ale Luisa ani przed chwilę nie przybliża do odnalezienia córki. Okoliczności zamiast podsuwać coraz lepsze rozwiązania, obfitują w całe pasmo stanowczo gorszych.

Sirât doczekał się już zmasowanego desantu prestiżowych nagród i zdążył zostać fetowany podczas rozmaitych festiwali. Nikt przekonująco nie odpowiedział jednak na pytanie, z jakiej okazji owe splendory na film Olivera Laxe spłynęły. Owszem, produkcja niniejsza pulsuje zmysłową kakofonia dźwięków, rozległym horyzontem przemawiających do wyobraźni kadrów. W warstwie rzeczowej, która miałaby wyjaśnić sens całego przedsięwzięcia, pozostaje Sirât nieco pozbawionym waloru intelektualnego kaleką, który porusza się po omacku, nie zanadto wiadomo dokąd ani po co. Urzeczeni barwną odyseją esteci gotowi będą docenić jej wielkość już tylko za same niesprecyzowane intencje twórców. Te zostały zarysowane tak nieostro, że podpiąć pod nie można wiele uniwersalnych treści, z jakich przynajmniej połowa będzie trafiona. Za tę drugą część kasa niestety nie zwróci za bilety.

„To uczucie jakby końca świata” – wyzna uczestnik kawalkady sunącej w poszukiwaniu niezmilitaryzowanej, onirycznej rzeczywistości. „Świat kończy się od dawna” – dopowiada inny z członków tej samej ekspedycji. „Zawsze chciałem umrzeć w sposób spektakularny, ale to…” – wymownie zawiesi głos trzeci z pustynnych turystów. Wyprawa zaczęła się od rodzinnych poszukiwań, potem przeszła na zmagania z geograficznym oporem materii, płynnie na koniec pikuje w rozważaniach metafizycznych. Ich rozwiązanie zapowiada zaskakującą detonację. Po niej chyba zapadnie już tylko bezradna cisza intelektualnej pustki.