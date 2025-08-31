Slasher Kowalskiego jest nierówny, momentami głupi i przewidywalny, ale ogląda się go zaskakująco lekko. 6

Bartosz M. Kowalski ponownie próbuje wypełnić pustkę w polskim kinie gatunkowym, tym razem sięgając po slasher. 13 dni do wakacji to historia młodzieżowej imprezy, która zamiast skończyć się kacem i sprzątaniem po rozlanej coli, zamienia się w krwawą walkę o przetrwanie. Ograniczona przestrzeń domu, przejęty system bezpieczeństwa i zamaskowany napastnik. Czy to brzmi znajomo? Jeśli tak, to dobrze, bo tak właśnie miało brzmieć.

Wczytywanie... 13 dni do wakacji (2025) - Katarzyna Gałązka (I)

Film nie ukrywa swoich inspiracji klasykami gatunku kina amerykańskiego, ale miejscami przypomina trochę taką wersję demo pełnoprawnego horroru. Młodzi, piękni, często irytujący bohaterowie, którzy w dużej mierze nie mają szansy wyjść poza papierowe charaktery, stają się łatwymi celami. Trudno ich polubić, a nawet trudno im kibicować, ale może właśnie o to chodziło - byśmy, jako obserwatorzy wydarzeń skupili się na samej grze w kotka i myszkę, a nie na ich losach.

Największym atutem 13 dni do wakacji jest atmosfera zaprezentowana przez Kowalskiego na ekranie. Zamknięty dom faktycznie buduje klaustrofobiczny klimat, a kilka scen (w tym pomysł z maską odwróconą do góry nogami) zostaje w głowie na dłużej. Reżyser umiejętnie korzysta z języka wideoklipów i reklam, co nadaje filmowi dynamiczny rytm, choć chwilami balansuje to na granicy autoparodii. Problem pojawia się, gdy fabuła zaczyna nas prowadzić za rękę, z uporem maniaka przypominając flashbackami o tym, co widzieliśmy chwilę wcześniej.

Wczytywanie... 13 dni do wakacji (2025) -

Czy to dobry film? Nie do końca. Czy zły? Też nie. 13 dni do wakacji to raczej dowód, że polskie kino wreszcie zaczyna traktować horror jako przestrzeń do zabawy, eksperymentu i wyjścia poza bezpieczne ramy komedii romantycznych czy dramatów obyczajowych. Slasher Kowalskiego jest nierówny, momentami głupi i przewidywalny, ale ogląda się go zaskakująco lekko. A finał, choć korzysta z ogranych schematów, daje satysfakcję i odrobinę nadziei, że kolejne gatunkowe próby będą tylko lepsze.

13 dni do wakacji to film, który raczej nie zapisze się w historii kina, ale zapisze się w pamięci widza jako ten polski slasher, który wreszcie odważył się być slasherem. A już za samą odwagę Kowalski zasługuje na duże brawa.