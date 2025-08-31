Slasher Kowalskiego jest nierówny, momentami głupi i przewidywalny, ale ogląda się go zaskakująco lekko. 6
Bartosz M. Kowalski ponownie próbuje wypełnić pustkę w polskim kinie gatunkowym, tym razem sięgając po slasher. 13 dni do wakacji to historia młodzieżowej imprezy, która zamiast skończyć się kacem i sprzątaniem po rozlanej coli, zamienia się w krwawą walkę o przetrwanie. Ograniczona przestrzeń domu, przejęty system bezpieczeństwa i zamaskowany napastnik. Czy to brzmi znajomo? Jeśli tak, to dobrze, bo tak właśnie miało brzmieć.
Film nie ukrywa swoich inspiracji klasykami gatunku kina amerykańskiego, ale miejscami przypomina trochę taką wersję demo pełnoprawnego horroru. Młodzi, piękni, często irytujący bohaterowie, którzy w dużej mierze nie mają szansy wyjść poza papierowe charaktery, stają się łatwymi celami. Trudno ich polubić, a nawet trudno im kibicować, ale może właśnie o to chodziło - byśmy, jako obserwatorzy wydarzeń skupili się na samej grze w kotka i myszkę, a nie na ich losach.
Największym atutem 13 dni do wakacji jest atmosfera zaprezentowana przez Kowalskiego na ekranie. Zamknięty dom faktycznie buduje klaustrofobiczny klimat, a kilka scen (w tym pomysł z maską odwróconą do góry nogami) zostaje w głowie na dłużej. Reżyser umiejętnie korzysta z języka wideoklipów i reklam, co nadaje filmowi dynamiczny rytm, choć chwilami balansuje to na granicy autoparodii. Problem pojawia się, gdy fabuła zaczyna nas prowadzić za rękę, z uporem maniaka przypominając flashbackami o tym, co widzieliśmy chwilę wcześniej.
Czy to dobry film? Nie do końca. Czy zły? Też nie. 13 dni do wakacji to raczej dowód, że polskie kino wreszcie zaczyna traktować horror jako przestrzeń do zabawy, eksperymentu i wyjścia poza bezpieczne ramy komedii romantycznych czy dramatów obyczajowych. Slasher Kowalskiego jest nierówny, momentami głupi i przewidywalny, ale ogląda się go zaskakująco lekko. A finał, choć korzysta z ogranych schematów, daje satysfakcję i odrobinę nadziei, że kolejne gatunkowe próby będą tylko lepsze.
13 dni do wakacji to film, który raczej nie zapisze się w historii kina, ale zapisze się w pamięci widza jako ten polski slasher, który wreszcie odważył się być slasherem. A już za samą odwagę Kowalski zasługuje na duże brawa.