„Ostatni wiking” nie bierze jeńców, a tych, którzy przetrwają filmowy rollercoaster, wypuści dopiero po seansie. 10

Anker wpada do rodzinnego mieszkania. Mężczyzna jest wyraźnie podniecony. Na ekranie telewizora właśnie pokazano sceny obławy na sprawców napadniętego konwoju z pieniędzmi. Trudno nie łączyć niniejszego obrazka z uciekającym w popłochu Ankerem. Wkrótce otrzyma on piętnastoletni wyrok skazujący. Nie zdradzi jednak miejsca ukrytych pieniędzy. Zresztą sam go nie zna, bo schowanie ich powierzył autystycznemu odludkowi. Manfred od lat mieszka z matką i wykazuje wielką fascynację bratem. Anker po odbyciu skróconego wyroku powraca do bliskich. Oboje witają go z radością. Manfred przeżył w międzyczasie jednak psychiczną metamorfozę. Odtąd każe się nazywać Johnem, tak jak Lennon. Każdą pomyłkę w tym względzie Manfred traktuje niczym potwarz. Chcąc odzyskać fortunę, Anker musi dotrzeć do zaburzonej świadomości brata. Zwłaszcza, że depcze im po piętach dawny wspólnik skoku sprzed jedenastu lat. Bezwzględny cyngiel nie cofnie się przed tym, aby pobić matkę braci w celu odzyskania kontaktu z „dłużnikiem”.

„Ciągle kradnie ludziom psy!” - skarży się matka bliźniaków. Anker ledwo wyszedł z więzienia, a już wpadł w spiralę absurdów. Były wspólnik czyha na jego życie, a brat zmienił osobowość i nie pamięta, co się stało ze skradzionymi pieniędzmi. Dodatkowo Manfred maniakalnie kradnie psy. Na drodze braci stanie wkrótce postrzelony lekarz z placówki, w której Anker umieścił psychicznie zdiagnozowanego Manfreda. Lothar proponuje osobliwy układ. Jako osoba znająca ludzi podszywających się pod celebrytów, poszuka brakujących „członków” zespołu The Beatles. Potem będzie można „reaktywować” supergrupę. Taka osobliwa terapia da szansę dotarcia do pogmatwanej osobowości Manfreda – Johna. Bracia niebawem zjawią się w domu swojego dzieciństwa, który obecnie zamieszkują Margethe oraz Werner. Zwariowane małżeństwo będzie doborowym towarzystwem dla pary intruzów. Zwłaszcza, że w leśnej samotni wkrótce pojawi się reszta „Beatlesów”, Lothar, matka bliźniaków ścigana przez bandytę oraz on sam.

Ostatni wiking jest ofertą trudną do zdefiniowania wśród kategorii filmowych. Anders Thomas Jensen skonstruował dzieło wywołujące nagłe i wzmożone salwy śmiechu. Te przeplatają się jednak z chwilami refleksji, gdy widz pomyśli, dokąd też reżyser właściwie nas prowadzi. Skonsternowany obserwator zastanowi się, czy będzie to rozstrzygnięcie równie brawurowe, jak dosadne i prowokacyjne są obrazoburcze dialogi bohaterów. Istnieje ryzyko, że widowisko zgaśnie, przytłoczone zbyt szybką szarżą początkową, nieobliczoną na długi maraton. Chwilami przeważa wrażenie, iż reżyser wchodzi w ostre zakręty, nie zdejmując nogi z gazu, przez co rozpędzony rajd grozi wypadnięciem z toru. Lothar dosiada się w barze do pogrążonego nad drinkiem Ankera. Ledwo wypuszczony z więzienia mężczyzna deliberuje nad złożonością swojej sytuacji. Lothar zamawia dla towarzystwa naraz osiem kolejek. Uprzedzając pytanie sąsiada, zastrzega: „Biorę tyle, bo nie chcę przesadzić.”. Ostatni wiking działa podobnie jak Lothar – nie bierze jeńców, a tych, co przeżyją filmowy rollercoaster, wypuści dopiero po seansie.

Obrastająca w spiętrzenia absurdów sytuacja w leśnej samotni nie prowadzi do klarownego rozstrzygnięcia. Kumulacja groteski, nagromadzonej w tym samym miejscu, ma tendencję do ciągłej eskalacji. Rozbieżne interesy grupy freaków stoją na drodze pełnego domknięcia historii. Zapakowani w „debilobus” samozwańczy „Beatlesi” oraz ich „wielbiciele” mnożą autodestrukcyjne sytuacje, dążąc do wieńczącego dzieło publicznego występu.

Spłoszony pogonią policyjną Anker tuż przed wyrokiem przekazał Manfredowi klucz do dworcowego sejfu, w którym czeka torba wypchana banknotami z napadu. Późniejszy John ma w tajemnicy ukryć łup. Sieriozny Manfred nieoczekiwanie połyka na oczach Ankera bezcenny kluczyk. „Tylko go wcześniej umyj.” - doradza zniesmaczony brat, który niebawem trafi za kraty. Do filmu Ostatni wiking nie ma uniwersalnego klucza. A ten, co jest, wymaga starannego oczyszczenia z naniesionych dla zmyłki chropowatości.