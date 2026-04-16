Film poprawny, miejscami przyjemny, ale wyraźnie niespełniony. Jest to produkcja, która miała potencjał na coś znacznie ostrzejszego i bardziej bezkompromisowego. Szkoda tylko Glena Powella. 5

"Przepis na morderstwo" to przykład filmu, który ma wszystkie elementy potencjalnie kąśliwej czarnej komedii, ale ostatecznie pozostaje produkcją poprawną i zaskakująco zachowawczą. To kino, które ogląda się bez bólu, ale też bez większego śladu w głowie po seansie. Prościej rzecz ujmując - potencjalny widz dzień po seansie nie będzie pamiętał co oglądał.

Punktem wyjścia jest historia Becketa Redfellowa - młodego mężczyzny, który po latach wykluczenia wraca do świata swojej bogatej rodziny, aby zawalczyć o gigantyczny spadek. Warunkiem jego zdobycia staje się eliminacja kolejnych członków rodu. Narracja prowadzona jest z perspektywy bohatera oczekującego na wykonanie wyroku śmierci, co nadaje całości ramę retrospektywną i sugeruje próbę rozliczenia się z własnymi decyzjami.

Reżysersko film prezentuje się jako projekt sprawny, lecz pozbawiony wyrazistego charakteru. Tempo jest równe, momentami wręcz zbyt kontrolowane, czyli kolejne etapy planu Becketa następują po sobie zgodnie z przewidywalnym rytmem, przez co napięcie szybko się wyczerpuje, bo i tak wiemy w jakim kierunku zmierza owa historia. Montaż nie buduje dramaturgii, a raczej porządkuje wydarzenia w sposób niemal proceduralny. Kamera i scenografia utrzymane są w estetyce eleganckiego chłodu, co dobrze koresponduje z tematyką elit finansowych, ale jednocześnie wzmacnia wrażenie dystansu emocjonalnego. Na wyróżnienie zasługuje muzyka Emile'a Mosseriego, która jest subtelna, momentami ironiczna, stanowiąca jedyny element, który próbuje nadać scenom jakiegoś szczególnego znaczenia.

No, ale największym problemem pozostaje scenariusz. Film ma ambicje satyry na klasę uprzywilejowaną i mechanizmy dziedziczenia bogactwa, lecz w praktyce ogranicza się do powierzchownego szkicowania stereotypów. Członkowie rodziny Redfellowów funkcjonują jako jednowymiarowe figury - ekscentrycy, celebryci oraz narcystyczni przedsiębiorcy - bez wyraźnie zarysowanych motywacji czy konfliktów wewnętrznych. Sam Becket balansuje między rolą cynicznego oportunisty a sympatycznego antybohatera, jednak scenariusz nie potrafi zdecydować, w którą stronę go poprowadzić. Efektem jest postać niespójna, której działania nie wynikają z przekonującej ewolucji psychologicznej. Szczerze mówiąc za cholerę nie mogłem polubić postaci granej przez Glena Powella, przy całej mojej sympatii do tego aktora.

Dialogi pełnią głównie funkcję ekspozycyjną, a narracja z offu zamiast pogłębiać perspektywę bohatera, często ją spłyca, tłumacząc widzowi rzeczy oczywiste. Problematyczna jest również logika konfliktów. Kolejne eliminacje spadkobierców odbywają się w sposób wygodny fabularnie, nierzadko ignorując elementarne konsekwencje (choćby ślady zbrodni czy reakcje otoczenia). To podkopuje wiarygodność świata przedstawionego i odbiera historii ciężar.

"Przepis na morderstwo" ma też wyraźny problem z tonem. Z jednej strony aspiruje do czarnej komedii, z drugiej flirtuje z thrillerem i dramatem społecznym. W praktyce żadna z tych konwencji nie zostaje rozwinięta w pełni. Humor bywa zbyt zachowawczy, aby naprawdę wybrzmieć i rozśmieszyć widza, a elementy przemocy są zbyt ugrzecznione, aby wywołać dyskomfort czy napięcie. Szczególnie widać to w trzecim akcie, gdzie historia traci impet, a finał zamiast stanowić gorzką puentę sprawia wrażenie uproszczonego i pozbawionego konsekwencji rozwiązania.

Na osobną uwagę zasługuje obsada. Glen Powell wnosi do roli naturalną charyzmę, ale jego lekko ironiczny, uśmiechnięty styl gry stoi w sprzeczności z mrokiem opowiadanej historii. Problem nie leży tyle w nim, co w decyzjach twórczych, bowiem film wyraźnie stara się utrzymać bohatera w obszarze sympatii widza, co rozmywa moralny ciężar jego działań. Margaret Qualley, choć obsadzona w istotnej roli, pozostaje niewykorzystana i jej wątek romantyczny wydaje się doklejony na siłę przez co nie wnosi realnej stawki dramaturgicznej. Odniosłem wrażenie, że twórcy mieli po prostu możliwość zatrudnienia dodatkowej znanej aktorki, więc szybko na kolanie dopisali jej kilka niepotrzebnych scen.

"Przepis na morderstwo" to film, który działa na poziomie pomysłu rozpisanego na papierze oraz pojedynczych scen, ale jako całość pozostaje zaskakująco nijaki. Brakuje mu odwagi, aby pójść w stronę ostrzejszej satyry, oraz konsekwencji, aby utrzymać wybrany wcześniej ton. Najgorsze, co może spotkać taką produkcję do wrzucenie go do szuflady opisanej, jako kino środka, czyli niby wszystko jest zrealizowane sprawne, chwilami przyjemne, lecz ostatecznie pozbawione wyraźnego pazura i tego "czegoś".