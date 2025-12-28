Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Lekka komedia romantyczna o bizneswoman, która przy świątecznych blaskach Francji musi wybierać między karierą a miłością. Ciepły klimat, przewidywalna fabuła, idealna na zimowy wieczór. I nastrojowa. 6

Szampańskie święta to lekka komedia romantyczna Netflixa osadzona w świątecznym klimacie. Opowiada historię ambitnej bizneswoman, która przyjeżdża do Francji z zamiarem przejęcia rodzinnej winnicy produkującej szampana, jednak jej plany komplikują się, gdy na drodze staje miłość. Film korzysta z dobrze znanych schematów gatunku: konflikt między pracą a uczuciami, magia świąt, malownicze europejskie tło i oczywiście szczęśliwe rozwiązanie.

Największym atutem produkcji jest atmosfera. Zdjęcia ukazujące świąteczne dekoracje, winnice i nastrojowe miasteczka sprawiają, że film dobrze wprowadza w bożonarodzeniowy nastrój. Całość ogląda się przyjemnie, szczególnie jako seans „do herbaty i koca”, bez oczekiwania dużych emocji. To typowa propozycja na wieczór, kiedy ważniejsze są klimat i lekkość niż oryginalność.

Z drugiej strony fabuła jest przewidywalna i rozwija się dokładnie tak, jak można się spodziewać po świątecznym romansie. Postaci poboczne zarysowane są dość powierzchownie, a wątek biznesowy pełni raczej funkcję tła niż realnej osi dramaturgicznej. Momentami brakuje też silniejszej chemii między głównymi bohaterami, co osłabia romantyczny finał.

Podsumowując, Szampańskie święta to film prosty, ciepły i przewidywalny — i właśnie w tym tkwi jego siła. Jeśli szukasz ambitnego kina, możesz poczuć niedosyt, ale jeśli chcesz chwilę zanurzyć się w świątecznym klimacie i obejrzeć nieskomplikowaną historię miłosną, ta produkcja spełni swoje zadanie.