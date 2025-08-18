„Sorry, Baby” będzie ważnym świadectwem sytuacji, które zostały zamiecione pod dywan, ale bolesne ich dziedzictwo odezwie się za każdym razem, gdy tylko hałaśliwiej skrzypnie podłoga 8

„Następnym razem będę pamiętała” - podsumuje ironicznie Agnes złośliwe uwagi ginekologa, który bada dziewczynę. Lekarz pozwala sobie na impertynencję, jakby nie miał świadomości, że przed nim znajduje się świeża ofiara gwałtu. Agnes była wyróżniającą się studentką na seminarium profesora Deckera. Pedagog wykorzystał naiwność dziewczyny, zapraszając ją do swojego domu. Tam pod pretekstem konsultacji naukowych Decker zgwałcił Agnes. Zdruzgotana studentka zgłosiła zawiadomienie do macierzystej uczelni. Przebiegły nauczyciel uprzedził to zdarzenie i przeniósł się niezwłocznie do innej placówki akademickiej. Dotychczasowe współpracownice profesora Deckera bezradnie rozkładają ręce, uświadamiając Agnes o skomplikowanych szczegółach sprawy. „Wiemy, co przeżywasz” – ta deklaracja zabrzmi w ustach urzędniczek jednak zupełnie gołosłownie. Agnes dostała srogą nauczkę za życiową niefrasobliwość. Następnym razem dziewczyna zapewne będzie uważniejsza.

Najlepsza przyjaciółka Agnes właśnie została mamą. Lydie nie opłakuje faktu, iż biologiczny ojciec dziecka zniknął z jej życia. „I tak był randomowy” – kpi dziewczyna. Lydie znalazła sobie inną partnerkę życiową. Z nią będzie wychowywała dziecko. Agnes poniekąd zazdrości przyjaciółce. Los skazał świetnie rokującą filolog na bezradną samotność. Agnes nie może sobie znaleźć miejsca w życiu. Wszcząć postępowania wobec swojego oprawcy nie zamierza. Decker jest ojcem małego dziecka. Dochodzenie sprawiedliwości byłoby żmudne i niekoniecznie skuteczne. Agnes stawia się na posiedzeniu sądu, gdzie dojdzie do rekrutacji przyszłych ławników. „Czy doświadczenia któregoś z was mogą stać w sprzeczności z wykonywaną w przyszłości funkcją?” – pyta przewodnicząca kolegium. Agnes publicznie przyznaje, że jej osobista historia może odcisnąć negatywne piętno na wyrokach, jakie miałaby w przyszłości ferować. Stabilizację uczuciową przyniesie nieoczekiwanie skromny sąsiad – Gavin. Agnes nie będzie w jego towarzystwie skazana wyłącznie na rozpamiętywanie błędu młodości.

Eva Victor nakręciła film, który zapewne będzie współbrzmiał z doświadczeniami niejednej kobiety, która nie ma siły ani ochoty na dochodzenie sprawiedliwości po akcie przemocy fizycznej dokonanej w warunkach zależności podległej. Agnes rezygnuje z uciążliwych roszczeń. Dziewczyna stara się za to skutecznie poukładać emocjonalnie po traumie upokorzeń. Reżyserka Eva Victor bezbłędnie obsadziła siebie samą w ewidentnie „napisanej” dla niej roli. Sorry, Baby w asyście tych dwóch patronek będzie ważnym świadectwem sytuacji, które zostały zamiecione pod dywan, ale bolesne ich dziedzictwo odezwie się za każdym razem, gdy tylko hałaśliwiej skrzypnie podłoga. Minutowa scena filmująca fasadę, okna oraz drzwi domu, w którym przepadła łatwowierna studentka, a z jakich wyszła obolała kobieta nobilituje film Evy Victor do rangi zjawisk zapamiętywalnych i niechybnie cytowanych.

Agnes awansowała, przejmując katedrę językoznawczyni po swoim mentorze i prześladowcy. Podczas zajęć literaturoznawczych kobieta przeprowadza proces analizy lektury „Lolity” Nabokova. Wystylizowana proza wzbudza zachwyt części studentów i odrazę pozostałych seminarzystów. Agnes do dziś nie umie się otrząsnąć z entuzjazmu nad suchą literą artyzmu literackiego i jego życiową dosłownością.

