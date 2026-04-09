Ciekawie zapowiadająca się historia misternie skomponowanej szarady przybiera kształt krwawej nawalanki, gdzie szybszy ubiegnie wolniejszego, zadając mu skrytobójczy cios 5

Grace nie miała przeżyć diabolicznej gry. Wbrew logice kobieta została odratowana, reanimowana i przywrócona do grona żywych. W szpitalnej izolatce odwiedzi ją Faith. Siostry ongiś rywalizowały o względy tego samego mężczyzny. Grace została jego żoną, teraz jest wdową po ukochanym. Poprzednia rywalizacja zorganizowana przez arystokratyczną rodzinę Les Domas wprawdzie dokonała się i spełniła swoje założenia, lecz nieoczekiwanie zanosi się na dogrywkę. Grace przeżyła, zatem sukcesorów „zabawy” nie wyłoniono. Aby spełniła ona swoją misję, na placu boju musi ostać się tylko jeden zwycięzca. Przeżywszy finał „konkursu”, Grace wprowadziła element chaosu w precyzyjnie rozpisane zasady walki. Niebawem kobieta zostanie postawiona więc pod ścianą i zmuszona do ponownego uczestnictwa w nieplanowanej tercji. Do nowego rozdania walki o tron zgłoszone rodziny przystępują z nieskrywanym zapałem. Stawką jest najwyższy urząd w Radzie, która rządzić będzie światem. Siostry pomimo dawnych animozji wzajemnych jednoczą siły. Wszak do gry zostały niejako zmuszone, będąc wplątanymi tam przez nieoczekiwany obrót spraw we wstępnym etapie współzawodnictwa. Topór wojenny zostanie więc między kobietami profilaktycznie zakopany.

Zabawa w pochowanego 2 (2026) - Juan Pablo Romero (VI), Nestor Carbonell, Varun Saranga, Masa Lizdek, Shawn Hatosy, Nadeem Umar-Khitab, Sarah Michelle Gellar, Dan Beirne, Antony Hall (IV), Olivia Cheng (II)

Spirala przemocy nakręca się samoistnie, trup legnie pokotem na polu zmagań o najwyższe cele. W ferworze batalii giną wrogowie, wykruszają się również sojusznicy. W miarę zmagań zawiązywane są taktyczne alianse. Rodziny zaczynają kalkulować, z kim warto się zjednoczyć przeciwko aktualnym przeciwnikom. Mimo to jatka nakręca się w miarę redukcji beneficjentów zdolnych przeżyć śmiertelne zwarcie. Zanim dojdzie do finału, jego uczestnicy podejmą się wyrachowanych kombinacji. „To idiota, ale uczciwy” – usłyszy Grace. Ślub z członkiem obcej familii scedowałby potencjalnie prawa kobiety na rzecz innego ze skonfliktowanych rodów. Gdy zastępy wojowników zderzą się w zapamiętałym szale zabijania, wraża wysłanniczka zaoferuje Grace mariaż z członkiem własnej rodziny. „Uczciwy idiota” nie przejawia wprawdzie krwawych instynktów, ale może być użyteczny w politycznej układance. Grace została kiedyś postawiona pod ścianą, wyznaczono jej rolę, której nie chciała się podjąć. Teraz kobieta nie ma wyboru. „Zatrzymać rozejm” - grzmi któryś z rywali upatrujących w śmiercionośnej wymianie ciosów niezrozumiałej satysfakcji. Konflikt zmierza do zabójczego końca, który wcale nie gwarantuje pełnego sukcesu.

Zabawa w pochowanego 2 nie przewiduje przestojów na nudę. To kino nadzwyczaj żwawe, jakie swoim tempem może napiąć niejedną cięciwę filmowej strzały mknącej do celu szybciej niż zdoła się ją okiełznać logiczną refleksją. I tak ciekawie zapowiadająca się historia misternie skomponowanej szarady przybiera kształt krwawej nawalanki, gdzie szybszy ubiegnie wolniejszego, zadając mu skrytobójczy cios. Grace zamknie swojego adwersarza w pralce, nastawiając program „gotowania”. Potem jest już tylko wymyślniej. „Uczynię cię bardzo martwym” – odgraża się wrogowi któryś z zawodników konkursu o władzę. Miała to być wyrafinowana spartakiada przy użyciu innych atutów niż szybki palec na opornym spuście. Wyszedł z tego marsz katorżnika, w którym sędzia finalnie nie doliczy się chętnych do wejścia o własnych siłach na podium.