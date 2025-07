Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Poruszający dokument o życiu Avicii ukazuje zmagania genialnego artysty z presją sławy i własnymi demonami. Intymny portret Tima Berglinga, pełen muzyki, emocji i bolesnej szczerości. 7

Avicii: Jestem Tim to niezwykle osobisty dokument, który rzuca nowe światło na życie jednej z największych ikon współczesnej muzyki elektronicznej. Reżyser Henrik Burman nie tworzy klasycznego filmu biograficznego, lecz opowiada historię Tima Berglinga — nie tylko jako Avicii, globalnej gwiazdy EDM, ale przede wszystkim jako wrażliwego, poszukującego siebie młodego człowieka.

Film korzysta z nigdy wcześniej niepublikowanych nagrań prywatnych, materiałów zza kulis tras koncertowych, fragmentów rozmów z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami, a także z osobistych przemyśleń Tima. Dzięki temu zyskujemy dostęp do jego wewnętrznego świata – pełnego pasji, ale też lęku, wypalenia i potrzeby wycofania się z publicznego życia. Sam tytuł „Jestem Tim” nie jest przypadkowy — to próba oddzielenia osoby prywatnej od medialnego wizerunku.

Dokument z dużą delikatnością pokazuje narastające napięcie między marzeniami artysty a rzeczywistością branży muzycznej. Intensywne tempo pracy, presja ze strony przemysłu, występy przed tłumami i konieczność spełniania oczekiwań doprowadziły do pogorszenia zdrowia psychicznego i fizycznego Avicii, co z czasem stało się nie do uniesienia. Reżyser nie epatuje tragedią, ale prowadzi narrację z szacunkiem i wyczuciem, ukazując dramatyczne skutki przemilczanych emocji i niedostrzeganych sygnałów ostrzegawczych.

Obok głębokich emocji, film oferuje też bogaty materiał muzyczny – pojawiają się ikoniczne utwory („Wake Me Up”, „Levels”, „Hey Brother”) i ujęcia z koncertów, które przypominają, jak ogromny wpływ Avicii miał na światową scenę muzyczną. Wypowiedzi znanych artystów, takich jak Chris Martin czy David Guetta, podkreślają jego talent, pokorę i perfekcjonizm.

Mimo że dokument porusza wiele ważnych kwestii, pewnym ograniczeniem może być jego długość. Trwający niespełna 100 minut film nie zdąża pogłębić wszystkich wątków — szczególnie tych dotyczących życia prywatnego czy momentu decyzji o zakończeniu kariery. Niektórzy widzowie mogą także odczuć brak głębszej analizy problemów systemowych w branży muzycznej.

Mimo to Avicii: Jestem Tim pozostaje poruszającym hołdem dla artysty, który zmienił oblicze muzyki elektronicznej, ale ostatecznie nie zdołał odnaleźć spokoju w świecie pełnym oczekiwań. To film o wielkim talencie, cenie sukcesu i trudnej drodze do akceptacji siebie. Niezwykle ludzki, szczery i potrzebny głos w dyskusji o zdrowiu psychicznym w świecie show-biznesu.