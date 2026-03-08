Liczne impresje oraz wycieczki wizualne rozmyją intencje twórców tej ballady, krzepiącej się bardziej obrazem niż treścią 5

„A jak tu jest zimą?”- pyta syn trzydziestokilkuletniej Anny. „Podobno zimno” – odpowiada mama, choć sama chyba jeszcze nie wie, gdzie konkretnie zdecydowała się przybyć. Anna uciekła na islandzkie odludzie w asyście trójki nieletnich dzieci. Z ich ojcem kobieta pozostaje od jakiegoś czasu w separacji. Magnus przewija się mimo to przez życie swoich bliskich. Mężczyzna wpada do domu Anny i solidarnie asystuje przy wychowaniu wspólnych dzieci. Nie jest w tych progach intruzem ani obciążeniem. „Chciałbym cię przelecieć” – wyrwie się Magnusowi, gdy znajdzie się z Anną w samochodzie. Zamknęli się tam, by ustalić wspólną strategię opieki nad dziećmi. „Już to przerabialiśmy” – chłodno skwituje obcesową propozycję Anna. Kobieta koncentruje się obecnie na własnych pasjach. Chciałaby na nowym miejscu zamieszkania wywrzeć jakieś indywidualne piętno. Dzieci pomagają mamie stworzyć szereg oryginalnych prac, jakie można by tu wyeksponować, nadając temu genius loci wyjątkową tożsamość. Anna miała nadzieję przedostać się do świadomości środowiska koneserów sztuki oryginalnością swoich dzieł. W tym celu kobieta zaprosiła uznanego marchanda, by ten ocenił jej dorobek twórczy i ewentualnie pomógł pokierować karierą. Ekspert zjawił się na miejscu, obejrzał prace Anny, zbył ją gładkimi i nic nieznaczącymi duserami. Kobieta będzie musiała zadowolić się wytwórczą działalnością wyłącznie na własny użytek.

„To dla rolników?” – nie może się nadziwić ktoś wizytujący dom Anny oraz tereny z nim sąsiadujące. W okolicy nikt nie widział podobnych ekstrawagancji. Anna niezrażona słabą recepcją swojej działalności artystycznej wystawia wciąż nowe świadectwa niczym nieograniczonej fantazji. Dzieci pomagają kobiecie w tych staraniach, choć po cichu podśmiewają się z fanaberii mamy. „Emocjonalna artystka” – zakpi z Anny jej nastoletnia córka. Synowie z litościwym pobłażaniem zgodzą się na wspieranie kolejnych projektów bujającej w obłokach kobiety. Magnus tymczasem ciężko przechodzi okres rozłąki z rodziną. Mężczyzna zdany jest na towarzystwo podobnych sobie samotników zdecydowanych na morską wegetację. Połów ryb nie może wypełnić jednak Magnusowi istoty życia. A jednak z jakichś powodów małżeństwo się się rozleciało. Odmienne wrażliwości nie mogły się zmieścić pod jednym dachem. Żyją więc obok siebie, czasami tylko spotykając i mijając.

Miłość, która zostaje posiada właściwości urzekające swoją plastyczną wizualizacją bez racjonalnej identyfikacji jej samej. Pozostając w metaforyce właściwej miejscu pracy Magnusa: film Hlynur Palmasona nie rzucił kotwicy w jakimś konkretnym miejscu, bujając się między rafami rozmaitych stylistyk. Liczne impresje oraz wycieczki wizualne rozmyją intencje twórców tej ballady, krzepiącej się bardziej obrazem niż treścią.

Zrobiłbyś coś z tym kogutem” – nalega Anna. Piejący agresor potrafi w zagrodzie zaatakować nawet bez widocznej przyczyny. Magnus spełni prośbę swojej byłej żony, mając na uwadze choćby dobro dzieci. „Dlaczego to zrobiłeś? Napadł na mamę, bo miała rozwiązane sznurówki” – ciosa kołki na głowie ojca oburzona córka. „Ja chyba nienawidzę ludzi” – w chwili słabości przyzna samokrytycznie Anna. Świat zna takie przypadki. Wielu odtrąconych „emocjonalnych artystów” potrafiło się post factum zemścić na ignorantach, którzy nie poznali w porę talentów samotnych indywidualistów.