Film pt. „Skomplikowani” niczym radosna krynica smaga zjadliwym biczem satyry modernistyczne trendy związków otwartych 9

Carey jest wuefistą w szkole podstawowej. Mężczyzna ma piękną żonę, z którą właśnie jedzie odwiedzić bliskich przyjaciół. Po drodze zdarzą się dwie kluczowe dla związku okoliczności. Najpierw para postanowi dać upust swoim temperamentom. Roznamiętnieni kochankowie stracą panowanie nad kierownicą, powodując wypadek samochodu ich wyprzedzającego. Małżonkowie rzucają się do resuscytacji pasażerki zdewastowanego auta. Już po feralnym fakcie Ashley uzna, iż nastąpił odpowiedni moment na oznajmienie mężowi kluczowej decyzji. „Zdradzałam cię niejednokrotnie. Chcę rozwodu” – zdobywa się na szczerość małżonka. Carey nie dowierza własnym uszom. Wszak związek trwa dopiero od roku. „Czemu ma pan członek na wierzchu?” - pyta wezwana na miejsce wypadku policjantka. Carey nie zdążył się dokładnie pozapinać, spiesząc na pomoc ofiarom tragedii. W takiej pozie zastała go niedokończona podróż i jej fatalne następstwa.

„Mamy wspólnego syna i dom, więc nie możemy sobie pozwolić na rozwód” – wyjaśnia Paul, najbliższy przyjaciel Careya. Małżeństwo przyjmuje z rozpostartymi ramionami nieszczęśnika. Podczas kolacji gospodarze wyjawią jednak, ku zaskoczeniu zdruzgotanego gościa, iż sami traktują swoją relację dość niezobowiązująco. Dla Careya wiadomość niniejsza będzie trzecim tego dnia szokiem. Paul jest deweloperem i podczas domniemanych negocjacji biznesowych zdradza Julię z kim popadnie. Kobieta zdaje się akceptować reguły związku otwartego. Carey nie oprze się pokusie i skorzysta z tolerancyjnego przyzwolenia swojego przyjaciela. Noc spędzona z Julie nie pozostanie jednak bez wpływu na stosunki obu panów. W kilkadziesiąt godzin sytuacja zaprzyjaźnionych par zostanie zatem wywrócona do góry nogami. „Masz ochotę się postukać?” – pyta przypadkowy mężczyzna. Julia wybierała się do wesołego miasteczka w asyście syna. Towarzyszy im Carey. Julia skwituje prostolinijne pytanie obojętnym wzruszeniem ramion. Odtrącony Carey szybko przerzucił uczucia na żonę przyjaciela. Mężczyzna zdał sobie niniejszym sprawę o prawdziwości porzekadła, jak to jest trafić z deszczu pod rynnę.

Film pt. Skomplikowani niczym radosna krynica smaga zjadliwym biczem satyry modernistyczne trendy związków otwartych. Michael Angelo Covino ma chwilami problem, jak okiełznać swój projekt, który kluczy w zapętlonej akcji. Do końca seansu nie bardzo wiadomo, gdzie się ona zatrzyma i jakie pointy przyniesie. Wielominutowa sekwencja bijatyki pozornie niezazdrosnego Paula z idealistycznie nastawionym Careyem to arcydzieło samo w sobie, za które choreograf tego widowiska powinien być nominowany do nagród równych oscarowym. „Ratuj Jana Pawła II!” – ryczy przerażony Paul. Imionami kolejnych papieży nazwał swoje rybki małoletni syn mężczyzny. Zazdrośni o siebie eksprzyjaciele w ferworze mordobicia właśnie rozbili przepastne akwarium, z którego wylewa się cenna zawartość. „Który to Jan Paweł II!!!?” - szaleje spanikowany Carey.

Pozostawiony samopas syn Paula i Julie chciałby zwrócić uwagę zajętych sobą rodziców. Chłopak uprowadza motorówki zamożnych sąsiadów i je spektakularnie topi. Oba dotąd zaprzyjaźnione małżeństwa powoli dryfują w emocjonalnych zawirowaniach. Szalony wybryk dziecka na chwile wytrąci ich z atawistycznego transu pogubionych zmysłów. „Ile taka motorówka kosztuje?” – pyta małoletni wspólnik namówiony na jej uprowadzenie. „Nie wiem, dowiadujesz się jak już ją zatopisz” – rezolutnie odpowie syn Julie i Paula. Z małżeństwami, jak się okazuje, bywa podobnie.