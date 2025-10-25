„Left-Handed girl” to mimo wszystko niespełniony projekt oparty na zbyt wątłej podstawie fabularnej, by mogła ona rezonować czymś więcej niż widowiskowo rozmazaną paletą pelną imponujących smug 5
Tajpei tętni życiem. Dla przybyszów spoza aglomeracji jest to świat pełen niespodzianek, nieograniczonych możliwości biznesowych i feerii architektonicznych barw. Shu-Fen przywiozła tu swoje dwie córki. Obie dzieli dystans kilkunastu lat. I-Ann jest konfrontacyjnie nastawiona do matki. Dziewczyna nie umie pojąć niezrozumiałej lojalności wobec umierającego ojca. Shu-Fen, chociaż uprzednio porzucona przez męża, aktywnie angażuje się w opiekę nad ojcem dziewczynek, który umiera w szpitalu. Młodsza z córek, I-Jing, bacznie obserwuje otaczający ją świat. Nie feruje pochopnych wyroków, jest raczej spolegliwa i optymistycznie nastawiona do rzeczywistości. Stoisko na miejscowym straganie będzie dla nich wszystkich azylem, który pomoże bezpiecznie zmaterializować swoje chwilowe aspiracje materialno-bytowe. Tymczasem zdekompletowana rodzina musi się ulokować w nieprzesadnie luksusowym mieszkaniu. Praca to (poza irracjonalnymi zabiegami o zdrowie męża) jedyny żywioł, jaki pobudzi matkę z córkami do większej aktywności. Ta jest obliczona na uciążliwy czas przetrwania.
Dziadek I-Jing nie może przeboleć praworęcznych przyzwyczajeń wnuczki. Dla emeryta taka skłonność zwiastuje coś symbolicznie złego. Mężczyzna napomyka wręcz o diabelskich powinowactwach dziewczynki. Napiętnowana I-Jing usiłuje wyzbyć się kłopotliwej cechy, choć sama nie rozumie, czemu jest ona źle widziana w rodzinie. I-Ann tymczasem wdaje się w romans z właścicielem sąsiedniego stoiska, wiedząc, że mężczyzna pozostaje w formalnym związku. Wkrótce wybuchnie awantura, gdy zdradzana żona odkryje pokątne skłonności męża. „Więcej pieniędzy, więcej problemów” - żachnie się matka obu dziewcząt. Shu-Fen ma to, czego chciała. Problemy lgną do wmieszanych w kontekst miejski kobiet tabunami. Nawet małoletnia I-Jing potrafi sprokurować kłopoty, kradnąc coś z konkurencyjnego bazaru. Swojego losu tym czynem nie polepszy, wspólny może pogrążyć.
Shih-Ching Tsou nakręcił film dość spontaniczny w wyrazie, lecz docelowo nieokreślony pod względem chaotycznej wymowy. Left-Handed Girl ogląda się wprawdzie z zaciekawieniem, ale z niniejszej strawy niewiele wynika. Być może jakaś symbolika została trafnie umoszczona w leworęcznych skłonnościach najmłodszej z bohaterek niniejszej opowieści. Końcowy akord tej produkcji potrafi zaskakująco odwrócić początkowo zakreślone wektory. Samemu filmowi to jednak żadnej wartości nie dodaje, a wręcz ją gmatwa i rozmywa. Przejrzymy się zatem w barwnej mozaice zjawiskowego Tajpej, które skrywa całą potęgę ludzkich dramatów. Left-Handed Girl to mimo wszystko niespełniony projekt oparty na zbyt wątłej podstawie fabularnej, by mogła ona rezonować czymś więcej niż widowiskowo rozmazaną paletą pełną imponujących smug.
Nowi mieszkańcy Tajpej nauczyli się, iż „więcej pieniędzy, to więcej problemów”. Na prywatne losy desperatów ta prawda się nie przełoży, bo z działalności straganu ulicznego wielkie zyski nie popłyną. Problemy jednak nieustannie się mnożą. I jeszcze do tego ta niezrozumiała leworęczność... Gdybyż wykonujący mrówczą działalność anonimowi i szarzy obywatele wielkiego molocha mieli tylko takie problemy, można by uznać, że los obszedł się z ich posiadaczami zanadto łaskawie. Gdyby jednak przyjąć, iż najbardziej dochodowe interesy to te zrobione na lewo, łatwiej pojąć sens „diabolicznych” skojarzeń dziadka.