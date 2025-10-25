„Left-Handed girl” to mimo wszystko niespełniony projekt oparty na zbyt wątłej podstawie fabularnej, by mogła ona rezonować czymś więcej niż widowiskowo rozmazaną paletą pelną imponujących smug 5

Tajpei tętni życiem. Dla przybyszów spoza aglomeracji jest to świat pełen niespodzianek, nieograniczonych możliwości biznesowych i feerii architektonicznych barw. Shu-Fen przywiozła tu swoje dwie córki. Obie dzieli dystans kilkunastu lat. I-Ann jest konfrontacyjnie nastawiona do matki. Dziewczyna nie umie pojąć niezrozumiałej lojalności wobec umierającego ojca. Shu-Fen, chociaż uprzednio porzucona przez męża, aktywnie angażuje się w opiekę nad ojcem dziewczynek, który umiera w szpitalu. Młodsza z córek, I-Jing, bacznie obserwuje otaczający ją świat. Nie feruje pochopnych wyroków, jest raczej spolegliwa i optymistycznie nastawiona do rzeczywistości. Stoisko na miejscowym straganie będzie dla nich wszystkich azylem, który pomoże bezpiecznie zmaterializować swoje chwilowe aspiracje materialno-bytowe. Tymczasem zdekompletowana rodzina musi się ulokować w nieprzesadnie luksusowym mieszkaniu. Praca to (poza irracjonalnymi zabiegami o zdrowie męża) jedyny żywioł, jaki pobudzi matkę z córkami do większej aktywności. Ta jest obliczona na uciążliwy czas przetrwania.

Wczytywanie... Zuopiezi nuhai (2025) - Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma

Dziadek I-Jing nie może przeboleć praworęcznych przyzwyczajeń wnuczki. Dla emeryta taka skłonność zwiastuje coś symbolicznie złego. Mężczyzna napomyka wręcz o diabelskich powinowactwach dziewczynki. Napiętnowana I-Jing usiłuje wyzbyć się kłopotliwej cechy, choć sama nie rozumie, czemu jest ona źle widziana w rodzinie. I-Ann tymczasem wdaje się w romans z właścicielem sąsiedniego stoiska, wiedząc, że mężczyzna pozostaje w formalnym związku. Wkrótce wybuchnie awantura, gdy zdradzana żona odkryje pokątne skłonności męża. „Więcej pieniędzy, więcej problemów” - żachnie się matka obu dziewcząt. Shu-Fen ma to, czego chciała. Problemy lgną do wmieszanych w kontekst miejski kobiet tabunami. Nawet małoletnia I-Jing potrafi sprokurować kłopoty, kradnąc coś z konkurencyjnego bazaru. Swojego losu tym czynem nie polepszy, wspólny może pogrążyć.

Shih-Ching Tsou nakręcił film dość spontaniczny w wyrazie, lecz docelowo nieokreślony pod względem chaotycznej wymowy. Left-Handed Girl ogląda się wprawdzie z zaciekawieniem, ale z niniejszej strawy niewiele wynika. Być może jakaś symbolika została trafnie umoszczona w leworęcznych skłonnościach najmłodszej z bohaterek niniejszej opowieści. Końcowy akord tej produkcji potrafi zaskakująco odwrócić początkowo zakreślone wektory. Samemu filmowi to jednak żadnej wartości nie dodaje, a wręcz ją gmatwa i rozmywa. Przejrzymy się zatem w barwnej mozaice zjawiskowego Tajpej, które skrywa całą potęgę ludzkich dramatów. Left-Handed Girl to mimo wszystko niespełniony projekt oparty na zbyt wątłej podstawie fabularnej, by mogła ona rezonować czymś więcej niż widowiskowo rozmazaną paletą pełną imponujących smug.

Wczytywanie... Zuopiezi nuhai (2025) - Shi-Yuan Ma, Nina Ye

Nowi mieszkańcy Tajpej nauczyli się, iż „więcej pieniędzy, to więcej problemów”. Na prywatne losy desperatów ta prawda się nie przełoży, bo z działalności straganu ulicznego wielkie zyski nie popłyną. Problemy jednak nieustannie się mnożą. I jeszcze do tego ta niezrozumiała leworęczność... Gdybyż wykonujący mrówczą działalność anonimowi i szarzy obywatele wielkiego molocha mieli tylko takie problemy, można by uznać, że los obszedł się z ich posiadaczami zanadto łaskawie. Gdyby jednak przyjąć, iż najbardziej dochodowe interesy to te zrobione na lewo, łatwiej pojąć sens „diabolicznych” skojarzeń dziadka.