„Father, Mother, Sister, Brother” jest tym samym wydarzeniem, które stało się obiektem kultu cztery dekady temu, tylko przetransportowanym w chwile obecne. 6

„Skatowcy plenią się jak chwasty” - narzeka para jadąca po amerykańskich drogach. Celem eskapady są odwiedziny dawno niewidzianego ojca. Podróż zejdzie pasażerom na rozważaniach, jakim właściwie człowiekiem był tata. Przerwa w relacjach wyniosła tak długo, że zmierzające ku posiadłości ojca dzieci nie bardzo zdają sobie sprawę, z kim właściwie będą miały do czynienia. Tata wiedzie samotniczy tryb życia. Dzieci zostaną kordialnie przyjęte i obsypane porcją werbalnych duserów. Tak naprawdę widać jednak ewidentnie, że ojciec również nie kojarzy swoich gości. Gładka rozmowa upłynie więc na wzajemnym prawieniu sobie komplementów. Jedyne, co wprowadzi wizytujących w stan ogólnej irytacji, to skatowcy panoszący się na ulicach i bezmyślnie zajeżdżający drogę kierowcom.

Dwie dawno niewidzące się córki zostały zaproszone na wizytę u mamy. W Dublinie tradycja jest czymś równie ważnym jak hymn narodowy. Na wspólny podwieczorek nie należy się zatem spóźnić, a już gdy się na nim jest, trzeba przestrzegać ongiś wyuczonej kindersztuby oraz wypracowanych zachowań. Mama przygotowała słodkie smakołyki i będzie oburzona, gdy młodsza, choć przecież dorosła już córka podczas posiłku zerknie w ekran telefonu. Rozmowy przy stole ograniczą się do kurtuazyjnych sloganów. Mamie nieopacznie wyrwie się pytanie o prywatne relacje z mężczyznami. Dziewczęta szybko ów temat zamkną lakoniczną ripostą. Podwieczorek wypełni swoją rutynową rolę towarzyską. Skatowcy tymczasem nonszalancko śmigają po ulicach Dublina tak samo, jak i gdzie indziej. To jedyny nieoczekiwany punkt przewidywalnego wieczoru.

„Wirus to bliźniacza choroba” – uśmiechnie się siostra do brata. Na co dzień nie spotykają się przesadnie często. Paryż daje wiele okazji do imprezowania w osobnych gremiach. Rodzeństwu w nieokreślonych okolicznościach zginęli rodzice. Nadarza się więc smutna okazja, by powspominać, obejrzeć wspólne pamiątki, pożegnać się z mieszkaniem dzieciństwa. Rodzeństwo z rozrzewnieniem stąpa po parkiecie wyczyszczonych z mebli pokojów. Gdy byli lokatorzy staną naprzeciw siebie, mogą jak dzieci odegrać słynną scenę z filmu braci Marx. Tam adwersarz imitował niczym w lustrzanym odbiciu profil głównego bohatera. Ducha rodziców w tym mieszkaniu już nie ma. Może dopiero trzeba było takiej straty, żeby ongiś sobie przeznaczeni równolatkowie stali się sobie bliskimi naprawdę? Przyszłość wszak wciąż przed nimi. Skatowcy rekrutują się spośród tej samej generacji, więc nie zakłócą spokoju zajętego innymi problemami rodzeństwa.

Jim Jarmusch wraca na ekrany po sześciu latach zamrożenia swoich aktywów reżyserskich. Nie jest to powrót triumfalny, bo niegdysiejszy mit kameralnego kina „gadanego przy kawie” długo wyczerpywał swoją indywidualną formułę. Jarmusch wyciągnął z niej podówczas maksymalne zasoby artystyczne identyfikowane właśnie z jego nazwiskiem. Wyeksploatowana „do spodu” kreacja obecnie jeszcze od biedy broni się jako antyteza aktu kinematograficznej globalizacji. Problem w tym, że Jim Jarmusch nie wymyślił dla swojego come backu jakiejś nowej wizji stanowiącej odrębne pole popisu. Father, Mother, Sister, Brother jest zatem tym samym wydarzeniem, które stało się obiektem kultu cztery dekady temu, tylko przetransportowanym w chwile obecne. Sprawny warsztat, przytomne dialogi, zgrabne aktorstwo… Czy jednak tyle wystarczy to, by wskrzesić nieco przykurzony nurt kina nieubiegającego się o ruszanie z posad bryły świata albo obliczonego na kasowe zyski?

„Zgrałyśmy się kolorystycznie” – mówi mama do odwiedzających je córek. Istotnie, wszystkie panie założyły na planowany podwieczorek sukienki w kolorze bordowym. Tutaj podobieństwa się kończą. Pogaduszki przy kawie domagają się szykownej stylizacji. Choć kiedyś Jim Jarmusch gustował w pozach odmieńców, a takimi byli choćby i skatowcy.