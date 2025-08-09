Prosta w obsłudze strzelanka, w której postawiono na ilość ale zapomniano o jakości. 4

Ozyrys to film, na który trafimy raczej przypadkiem i od początku będzie widać, że jest to produkcja klasy B. Pomimo to streszczenie fabuły brzmiało intrygująco, a sam trailer nie wyglądał najgorzej.

Film zdecydowanie zaczął się dobrze, od mnóstwa akcji rodem z gatunku wojennego, by przejść za chwilę w fantastykę i horror. Zaletą jest na pewno to, że akcja była praktycznie nieprzerwana, składająca się głównie ze strzelanin między żołnierzami a kosmitami. Oznacza to jednocześnie, że nie jest to produkcja, która rozwija się dzięki dogłębnemu i rozbudowanemu budowaniu świata. Nie, żeby tego potrzebował, ale dla bardziej wyrafinowanej widowni byłby to raczej nudny seans.

Wizualnie film prezentuje się nieźle. Klaustrofobiczne i brudne pomieszczenia są klimatyczne i nieźle odzwierciedlają zniszczony statek kosmiczny. Sami obcy jakoś nie do końca pasują mi na nowoczesną technologię, a bardziej na bandę prymitywów, ale cherlawe ufoludki nie zrobiłyby takiego wrażenia. Problem w tym, że o ile sami kosmici byli całkiem straszni, to wszystko psuje ich natłok. Zamiast skupić się na jednym lub co najwyżej kilku osobnikach dostajemy całe hordy z blasterami padające jak muchy.

Na pewno dobrym chwytem marketingowym był angaż Lindy Hamilton, której nazwisko zna pewnie każdy szanujący się fan gatunku. Niestety, jej rola okazała się wielkim rozczarowaniem. Zdecydowanie lepiej wyszło jej zabijanie robotów niż obcych. Znacznie lepiej prezentują się komandosi, ale pomimo ich charyzmy od początku widać, że są tylko chłopcami do ostrzału.

Jak wielu współczesnym filmom Osirisowi brakuje dobrze napisanego scenariusza, a fabuła i pomysły sprawiają wrażenie, jakby zostały „sklejone” przez sztuczną inteligencję z innych filmów akcji i science fiction. Dla fanów gatunku to przyzwoity dodatek. W przeciwnym razie prawdopodobnie lepiej pominąć ten film.