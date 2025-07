„Totalna katastrofa: burmistrz imprezowicz” wykazuje, jak dysponując niewielkimi środkami perswazyjnymi da się pozyskać rząd dusz i nie oddać go pod byle pretekstem 7

„W razie problemów – zadzwoń” – zwykł komunikować kandydat na burmistrza Toronto. Pierwsza XXI-wieczna dekada rządów w tym mieście okryła się spektakularną niesławą. Lokalne władze nie radziły sobie z podstawowymi zadaniami spoczywającymi na samorządzie. „Musiałam rzucać kamieniami, by szczury uciekły” – opowiada świadkowa tamtych czasów. 16-dniowy strajk śmieciarzy skutecznie sparaliżował miasto. Pęczniejące tony odpadów były obfitą pożywką dla gryzoni. Decydenci nie umieli jednak dogadać się z firmami oczyszczania miasta, by te powróciły do swoich obowiązków. Na tak ponurym tle błysnął inicjatywą szerzej nieznany radny Rob Ford. Nalany i jowialny kandydat postawił na bezpośredni kontakt z obywatelami. Napotkanym wyborcom wręczał szerokim gestem swoje wizytówki, oferując pomoc, gdyby zadzwonili z prośbą o wsparcie. Ford przedefilował ze świtą sympatyków podczas kampanii wyborczej w tle miejscowej edycji programu „Pytanie na śniadanie”. Prowadzący nie mieli wyboru. Musieli na oczach zachwyconych widzów pomachać w kierunku niedającego się nie zauważyć za oknem rosnącego w siłę kandydata.

Ford szybko opanował kryzys kanadyjskiej metropolii. Popularność burmistrza rosła z każdą chwilą. Ford nie gryzł się w język. Nie zasłaniał się poprawnością polityczną. Zwykłym wyborcom podobała się bezkompromisowa i prostolinijna postawa burmistrza. Ten konsekwentnie występował przeciw establishmentowi i dezawuował media głównego nurtu. Wojnę tym ostatnim wydał wtedy, gdy te przyłapały go na braniu środka odurzającego. „Nie zażywam cracku” – nieudolnie, ale kategorycznie dementował sensacyjne doniesienia Ford. Każdym kolejnym dniem swojego urzędowania kontrowersyjny burmistrz pogrążał się jednak coraz bardziej. Obrażanie dziennikarzy i radnych z przeciwnych opcji politycznych, ostentacja w kampanii kłamstw nie zburzyły jednak wizerunku Forda. Wierni wyznawcy trwali przy nim lojalnie, kolejne ataki napaści na niego brali za akt spisku elit. Ford umiejętnie lawirował, efektownie kierując swoją karierą, fotografując się z podobnymi celebrytami jak on: Donaldem Trumpem, Mikiem Tysonem, Hulkiem Hoganem.

Krótki dokument w reżyserii Shianne Brown wyczerpie z zapasem temat powstawania fenomenów w rodzaju Donalda Trumpa i w mniejszej skali Roba Forda. Populizm domagający się obecności jednostek zdesperowanych podważyć porządek lewitujących ku nowoczesności elit, charakterów mocnych i charyzmatycznych – może zawsze osiągnąć swój cel i za pomocą prostych sloganów utorować sobie drogę do przejęcia władzy. Totalna katastrofa: Burmistrz imprezowicz wykazuje, jak dysponując niewielkimi środkami perswazyjnymi da się pozyskać rząd dusz i nie oddać go pod byle pretekstem. Zapalczywość wyborców gotowych powierzyć kuglarzom pokroju Forda swoją przyszłość nie jest znana tylko w kraju tak dotąd stabilnym jak Kanada. Fakt, że taki przypadek dotknął i ją, nie musi jednak usprawiedliwiać bardziej wstecznych zakątków globu, wybierających na swoich przewodników szarlatanów i hochsztaplerów.

„Było mi wstyd, że sam na to nie wpadłem” – wspomina po latach były doradca Forda. Polityk nie może darować sobie, że pomysł z rzekomo spontaniczną defiladą pod oknami telewizji śniadaniowej nie był jego autorstwa. „Wybrał opcję B i mnie zwolnił” - mówi w dalszej sekwencji swojego wystąpienia ten sam zgorzkniały doradca. Ford długo zarzekał się, iż crack jest mu głęboko obcy. Stojący za burmistrzem współpracownicy solidarnie negowali sensacje prasowe. Gdy jednak sam Ford przyznał się do tego rodzaju słabości, wszyscy wspierający go przyjaciele wyszli na idiotów. Jeżeli lapidarna opowieść Shianne Brown cokolwiek obnaża, to chyba właśnie fałszywie pojętą lojalność, na której niewiele można zyskać, a stracić twarz nietrudno.