Najwidoczniej w biurach Sony Pictures Animation myślano, że K-popowe łowczynie demonów, będzie kolejną animacją, która po średniej przygodzie w kinach, stanie się kolorowym dodatkiem na platformach streamingowych. Rzeczywistość okazała się inna, bowiem K-popowe łowczynie demonów zostały światowym fenomenem. Problem jest taki, że Sony odsprzedało film Netfliksowi, który teraz ma w swojej ofercie prawdziwy hit.

Duet reżyserski Maggie Kang i Chris Appelhans stworzył produkcję, która bez wstydu korzysta z popkulturowych inspiracji, łącząc estetykę K-popu, anime i współczesnej animacji w stylu Spider-Man Uniwersum. Efekt jest taki, że dostajemy audiowizualny fajerwerk, którego nie sposób pomylić z czymkolwiek innym.

Fabuła balansuje między mitologią a popkulturową fantazją. Trzy członkinie girlsbandu Huntrix prowadzą podwójne życie jako łowczynie demonów, walcząc z chłopięcym zespołem, który - niespodzianka - okazuje się bandą demonów w przebraniu. Rumi, bohaterka z sekretnym demonicznym dziedzictwem, staje się osią konfliktu między sceną a światem cieni. Z czasem okazuje się, że opowieść o walce z własnym wstydem i akceptacji siebie działa lepiej, niż mogłoby się wydawać.

Od strony wizualnej animacja nie zawodzi. To kalejdoskop neonów, inspirowany koncertową oprawą i koreańskimi dramami. Dynamiczny montaż, płynna choreografia walk i muzyczne sekwencje robią ogromne wrażenie, nawet jeśli czasem ocierają się o wizualny przesyt. Muzyka jest zaskakująco solidna. Owszem, kilka utworów przypomina bardziej odrzuty z katalogu BLACKPINK, ale w filmowym kontekście działają idealnie i nikogo nie powinno dziwić, że piosenki z K-popowych łowczyń demonów biją rekordy popularności. Tak samo zresztą, jak sam film, który stał się najchętniej oglądanym anglojęzycznym tytułem w historii Netfliksa.

Problemem pozostaje jednak tonacja. K-popowe łowczynie demonów chce być jednocześnie musicalem, akcyjniakiem fantasy i komedią, co nie zawsze ze sobą współgra. Film pędzi na złamanie karku, zostawiając mało przestrzeni na rozwój postaci czy głębsze wejście w ciekawie zaprojektowaną mitologię. To bardziej popkulturowa mieszanka dla młodszego widza niż narracyjnie dojrzałe kino animowane.

K-popowe łowczynie demonów nie jest przełomem, ale jest widowiskiem. Zbyt chaotycznym, aby stać się klasykiem, ale wystarczająco błyskotliwym, by na 100 minut porwać widza w świat, w którym demony tańczą w rytm K-popu. Nie dziwi, więc fakt, że tytuł stał się globalnym fenomenem i już Netflix oraz Sony pracują nad rozwijaniem franczyzy.