„To nie statek, to pływający kibel” – komentują internauci przypadek wycieczkowca Carnival Triumph oraz jego pasażerów. Luksusowa jednostka pływająca zabrała w celach rekreacyjnych na swój pokład 4200 pasażerów. Żaden z nich nie był osoba biedną, bo organizator rejsu po Zatoce Meksykańskiej za nieskromną cenę gwarantował pełną wrażeń eskapadę z wieloma niespodziankami serwowanymi podczas blisko tygodniowego rejsu. „To miał być idealny wieczór panieński” – opowiada po latach jedna z uczestniczek wycieczki. Oferta armatora gwarantowała szeroki zakres atrakcji. Baseny, kasyna, występy artystyczne były wpisane w zakres usług proponowanych na miejscu. Komfort podróży oraz wykwintne jedzenie wchodziły do umowy podstawowych zobowiązań organizatorów przedsięwzięcia wobec wymagających klientów. Nagła awaria postawi załogę oraz pasażerów wobec ekstremalnego zagrożenia. W maszynowni dochodzi do awarii kabli zasilających. Nagle zakłócona zostanie praca oświetlenia, klimatyzacji i, co na najgorsze, toalet działających dotąd na statku. Pięknie zapowiadający się turnus wycieczkowy z beztroskiego - zamienia się w koszmarny.

„Zamknięto bar” – wspomina kolejny uczestnik feralnego rejsu. Niedogodności codzienne można by okpić całodobowym dostępem do trunków rozweselających. Trosk nagle przybyło bez liku. Pożar wprawdzie ugaszono, ale awaria wpłynęła na ograniczenie z możliwości korzystania z toalet, kabin, a nawet bufetu. To co miało być relaksem, nagle zmieniło się w walkę o byt. Sikać można za burtę albo pod prysznicem. „Ale co z «dwójką»?” – pyta po latach retorycznie jedna z pracownic personelu odpowiadającego za udaną podróż. Kobiecie, choć minęło dwanaście lat od katastrofalnego kursu, jeszcze teraz wykwitnie w oczach błysk trwogi. „Witamy w Związku Radzieckim” – dopowie bez satysfakcji inna z przedstawicielek załogi, przywołując fatalne skojarzenia sprzed dekady. Pracownica personelu ekspediującego turystów przybyła do Ameryki z kraju, gdzie wprawdzie luksusowe ekstrawagancje nie były na porządku dziennym, za to organizacyjny bałagan już zdarzał się bez przerwy.

Totalna katastrofa: Śmierdzący rejs to nad wyraz sprawne kino dokumentalne, które w lapidarnych sekwencjach opowiada historię jednocześnie oderwaną od życia zwykłych śmiertelników, pozornie niewartą z ich pozycji jakiekolwiek wzmianki, a zarazem paradoksalnie symboliczną. Bogacze przez sześć dni musieli tonować swoje codzienne przyzwyczajenia, poskramiać apetyty, ograniczać się w podstawach toaletowych wymogów. Na własnej skórze przekonali się przy tej ekstremalnej okazji, co znaczy solidarność (bądź często jej brak) międzyludzka. „Stanowiliśmy dla nich atrakcję turystyczną” – przypomina pasażerka Carnival Triumph mijanego przez statek bliźniaczej bandery. Ten udzielił zaledwie elementarnego wsparcia pasażerom „śmierdzącej” wycieczki, tłumacząc, że nie może na swój pokład wziąć kilku tysięcy nieszczęśników z innego rejsu. Film w reżyserii Jamesa Rossa mógłby pozornie ubiegać się o prymat kategorii „burza w szklance wody”. Codzienny obrót kuli ziemskiej przynosi tysiące tragedii. Wynoszenie kilkudniowych niedogodności dzianych imprezowiczów, którym na chwilę odcięto możliwość hedonistycznych przyzwyczajeń nie musi być incydentem wartym wzmianki. „Leżeliśmy obok ludzi, których byśmy normalnie nie poznali” - wzdycha dotąd jeszcze zbulwersowany turysta wyprawy po Zatoce Meksykańskiej. I może ten wniosek wart będzie podkreślenia, gdy skusimy się na poświęcenie godzinnej uwagi filmowi Jamesa Rossa.