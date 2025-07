Proces mozolnego zwalania z piedestału wątpliwego autorytetu przebojowego pyszałka nie poszedł gładko. Film Salle Rose Griffiths stanowi jedynie udany fragment tej częściowej demistyfikacji 7

„Gdy zobaczysz, że ktoś kradnie, zatrudnij go” – brzmiał obiegowy slogan szerzony wśród pracowników American Apparel. Ta wyznaczająca trendy mody firma amerykańska zrewolucjonizowała globalny rynek w pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku. Jej szef – Dov Charney – działał z niebywałym rozmachem i polotem. Kanadyjczyk rekrutował do swojej instytucji młodych postrzeleńców odrzuconych przez inne branże. W prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwie Charneya pracownicy przez niego zatrudnieni byli zdani na łaskę i kaprysy bossa. Każdy ekscentryk, pod warunkiem, że uzdolniony i gotowy do najcięższych wyzwań, mógł liczyć na przychylność rzutkiego kreatora mody. „Już otwarte!” – głosił plakat z modelką sfotografowaną w pozycji rozkraczonej, odzianej jedynie w podstawową bieliznę osobistą. Zachęta miała anonsować dostępność kolejnego globalnego sklepu koncernu Apparel. Inwencja, odwaga i pomysłowość charakteryzująca przyszły narybek modnej firmy gwarantowałaby otwarcie swoich podwojów nawet przed kimś, kto ją przedtem usiłował okraść.

„Ciuchy szyte bez wyzysku” – to kolejny projekt, którym Charney postawił na głowie rynek mody. Konkurencyjni przedsiębiorcy stukali się w głowę, gremialnie zatrudniając pracowników z innych regionów świata. Dove postawił na rodaków, czym zyskał przychylność rodzimej populacji. Ekspresyjny dyktator położył nacisk na tendencje mody prostej, łatwo dostępnej, podkreślającej seksowne atrybuty jej wyznawców i klientów. Swojemu personelowi zalecał otwartym tekstem Charney przeczytanie książki o czterdziestu ośmiu prawach władzy. Autor tej pozycji opisywał sztuki manipulacyjne stosowane przez żądnych posłuchu przywódców. Podwładni Charneya lekceważyli zalecaną lekturę do czasu, gdy metody stosowane przez apodyktycznego szefa nie przeszły na poziom wykraczający poza zamknięte w kodeksie pracy normy szacunku wobec pracobiorcy. Zatrudnieni młodzi ludzie bez doświadczenia zanim przystąpili do zadań w Apparel, podpisali asekurujące zarząd umowy o dyskrecji oraz niewchodzeniu na drogę sądową przeciw dobremu imieniu firmy. Charney szył bez uciekania się do wyzysku obcych rynków. Swój konsekwentnie zdominował i wykorzystał.

Totalna katastrofa: Wzlot i upadek American Apparel to kolejne dzieło skondensowanej sensacji, która pozwoli otworzyć oczy na prawdy dość banalne i powtarzalne. Dokument Sally Rose Griffiths obnaża karierę wykonaną brawurową szarżą na skróty. Była ona możliwa dzięki indywidualnej charyzmie osobistej Charneya, zrealizowana zaś została wbrew elementarnym prawom rynkowych reguł. Największa w USA szwalnia i pracujące na jej sukces gabinety designerów odniosły błyskawicznie spektakularny sukces światowy. Ten zaszumiał jej pracownikom dolegliwym zawrotem głowy. Charney opanował reguły swojej manipulacyjnej biblii i posuwał się do coraz bardziej zaawansowanych wycieczek wobec wpatrzonych w niego poddanych. Proces mozolnego zwalania z piedestału wątpliwego autorytetu przebojowego pyszałka nie poszedł gładko. Film Sally Rose Griffiths stanowi jedynie udany fragment tej częściowej demistyfikacji.

„Dla mnie był jedyną szansą na sukces” - opowiada jeszcze po latach pracownik zafascynowany polotem swojego byłego szefa. Dawny najemnik wyciągnięty z życiowego niebytu wie, że Charney dał nadzieję życia na wysokim poziomie oraz pracy pełnej wyzwań. Współtwórca świetności brandu Apparel nie kryje jeszcze obecnie podziwu dla byłego idola. Liczne pozwy o seksualne propozycje i mobbing nie złamały kariery Charneya. Czy nauczyły czegoś jego przyszłych apologetów? Zapoznanie się z treściwym przesłaniem filmu autorstwa Sally Rose Griffiths może dać potencjalnym ofiarom taką szansę. Gwarancji jednak nie zapewni.