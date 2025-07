„Kwiat ośmiu gór” przekłada na kinowy rozmiar literacką wartość książkowych starań pisarza, bez straty dla prozy, a może chwilami nawet ją wzbogacając 6

Paolo Cognetti wędruje miejscami swojej młodości. Te zaplątały się czterdzieści lat temu na górskich szlakach Piemontu. „W Mediolanie nas nie rozumieją” – utyskuje miejscowy przewodnik górski, a jednocześnie zadomowiony w górach odludek. Takich tu nie brakuje. Dobrze jest pojawić się w mediolańskiej La Scali, oczy i uszy turystów skierowane będą raczej na nią. Przestrzeń włoskich Alp sprzyja mimo to emigracjom wewnętrznym i daje ku niej szeroką ofertę. Paulo jest autorem popularnej książki o tym regionie, jego historii oraz związanych z nim wspomnieniami. Te sięgają czterech dekad, odkąd mężczyzna (podówczas kilkuletni) przybył tu na okolicznościowy turnus. W tym samym miejscu po upływie czasu spotyka pisarz wielu współtowarzyszy dawnej eskapady. Jedna z nich prowadzi wegański lokal gdzieś wiele kilometrów nad poziomem morza. Kobieta uznała, że duchowość religijna nie jest jej właściwym wyborem, za to wygodne miazmaty życia doczesnego należy konsekwentnie lekceważyć. Dlatego właścicielka oryginalnego lokalu realizuje się życiowo z dala od zgiełku metropolii, zaś potrzeby metafizyczne chce zaspokoić indywidualnie, bez udziału instytucjonalnego sacrum.

Pisarz w towarzystwie kolejnego tubylca odnajdzie opuszczoną chatę na pastwisku położoną gdzieś pod koronami majestatycznych szczytów. Kiedyś wypasano obok niej bydło. Chata zachowała swoją strukturę i formę. Cywilizacyjny środek ciężkości przeniósł się w niższe rejony Włoch. Stoki gór opustoszały. Błąkają się nimi lisy i kozice. Człowiek wpadnie tu zażyć oddechu przed poganiającymi go obsesjami zawodowymi. W tle górskich szczytów majaczą haki, czekany i liny, po których wspinać się będą śmiałkowie z dobrze wyekwipowanymi plecakami i śpiworami przeznaczonymi na dłuższe rajdy. Śnieg metodycznie obsypie wyższe partie zboczy. W sezonie letnim roztopione trasy zalęgną się od sezonowych turystów. Zimą nawet wierny pies Paola nie będzie potrafił utrzymać się na śnieżnej tafli. Mia pracowała kiedyś w McDonaldzie. Do masywów górskich przybyła w ramach reorientacji życiowej, która gwarantuje wyciszenie, odmianę, energię na resztę życia. „W McDonaldzie przytyłam piętnaście kilogramów” – wspomina Mia. Tu dziewczyna zaproponuje grzane wino trubadurom, którzy wpadną do schroniska chwalić jego kameralny urok.

Dokument Paolo Cognettiego nie jest dziełem przesadnie oryginalnym. Właściwie każdy film mający w tle przyrodę i jej zwierzęcych aktorów wyda się z urzędu atrakcyjny i plastycznie wdzięczny. Wystarczy umiejętnie wpleść w swoją opowieść unikalne kadry z udziałem dzikich statystów, podeprzeć je malowniczymi wizualizacjami plenerowymi i już ręce wyczulonego na piękno natury widza same złożą się do oklasków. Cognetti swoje ryzykowne poszukiwania wsparł jednak relacjami podobnych sobie zapalczywców, którzy nad prymat wygodnej, miejskiej pozy, wybrali peryferyjną izolację przed wpływem natarczywego sąsiedztwa. Reżyserski zabieg udał się lepiej niż poprawnie. Kwiat ośmiu gór przekłada na kinowy rozmiar literacką wartość książkowych starań pisarza, bez straty dla prozy, a może chwilami nawet ją wzbogacając.

„Widziałem jego paznokcie. Były takie” – Sete rozczapierza palce niczym wędkarz chwalący się rozmiarem ryby, jaką niedawno złapał. Zaczepiony przez Cognettiego człowiek gór kiedyś mieszkał w Nepalu. Zdobywał nieraz Mount Everest. Spytany o nieboszczyków widzianych w drodze na szczyt - Sete wspomniał tego któremu po zgonie paznokcie nadal rosły do monstrualnych rozmiarów. W okolicach Monte Rosa Sete z żoną prowadzi kolejne schronisko. Za Nepalem nie tęskni. Tu, gdzie jest obecnie, specjalnością szefa lokalu są wypieki naleśnikowe. Mężczyzna sieka, a następnie skrupulatnie smaży swoje wyroby. Paznokcie ma jednak starannie przystrzyżone. Nawet w ustronnym górskim schronisku, wygląd dłoni kucharza serwującego specjały ma niebagatelne znaczenie.