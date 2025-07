Film ma rangę ostrzegawczego memento, które sygnalizuje, iż w przyszłości beztroskie igraszki płynące z sieci mogą wyrządzić więcej nieszczęść, niż na co dzień przysparzają atrakcji. 6

„Film Projekt X podkręcił sprawę” – wspomina po 13 latach uczestnik feralnych wydarzeń. Rzecz rozpoczęła się niewinnie. Szesnastoletnia Holenderka zamieściła na Facebooku informację o swoich urodzinach, zapraszając na nie chętnych użytkowników portalu. Informację o szykowanym wydarzeniu dziewczyna niefortunnie awizowała jako imprezę publiczną, nie prywatną. Wkrótce na anons zaczęli odpowiadać liczni respondenci. Rezonans puszczonej na żywioł informacji zbiegł się z premierą kultowego filmu, jaki nieco wcześniej bił rekordy popularności wśród młodocianej widowni. Projekt X miał premierę właśnie w roku 2012 i opowiadał historię spontanicznie zorganizowanej imprezy dla nastolatków, która nagle skręciła w złą stronę, wbrew oczekiwaniom organizatorów. Ewenement realnie pomyślanej już w dobrej wierze „domówki” obrócił się w wielką, chaotyczną balangę, która niebawem stała się utrapieniem pomysłodawców. W peryferyjnym Haren doszło do przeniesienia na plan realny wydarzeń zaczerpniętych z wyobraźni twórców filmowych. Zazwyczaj prawidłowości w tej mierze bywają odwrotne.

„Jej dom przypominał ten z Kevina samego w domu” – opowiada po upływie 13 lat anonimowy dla jubilatki jeden z kilkudziesięciu tysięcy gości skrzykniętych na okazjonalny eksces. Porównanie było do pewnego stopnia trafne. W domu Kevina działo się dużo, wbrew intencjom i wiedzy rodziców chłopca. Chaos i destrukcja goniły tu za swoim ogonem. „Der Führer” – złowieszczym echem wybrzmiewał mem zamieszczony w internecie, zapowiadający spodziewane wydarzenia w Haren. Skojarzenie było aż nadto dosadne. To tak, jakby w idylliczne zakątki spokojnej Europy ktoś zaprosił historycznie uwikłanego bandytę. Rodzice nastolatki z Haren, gdy zorientowali się w skali fali, jaka nadciąga nad spokojne dotąd miasteczko, usiłowali podjąć prewencyjne kroki zaradcze. Do współpracy stanęła policja, samorząd, obywatele, wreszcie władze centralne. Rozgardiaszu nie udało się uniknąć. Tłumy zwiedzione niewinnym anonsem wyległy na ulice Haren i zaczęły je w pijanym widzie metodycznie demolować.

Totalna katastrofa: Prawdziwy Projekt X to film bardzo prosty, który prowadzi do zgoła apokaliptycznych konkluzji. W epoce sztucznej inteligencji widzimy oto, jak łatwo można wywołać zgoła niezamierzony chaos, sparaliżować ludzką codzienność, obezwładnić centra władzy. Wnioski stąd wynikłe nasuną się same. Nie potrzeba żadnej wojny, aby na stabilny kraj sytej Europy ściągnąć w sposób dziecinnie naiwny wielkie kłopoty, które zaprowadzą obywateli na skraj klęski porównywalnej z żywiołowym tornadem lub powodzią. Totalna katastrofa: Prawdziwy Projekt X ma rangę ostrzegawczego memento, które sygnalizuje, iż w przyszłości tak beztroskie igraszki płynące z sieci internetowej mogą wyrządzić więcej nieszczęść, niż na co dzień przysparzają atrakcji.

„Po latach jesteśmy topowym kanałem na YouTubie” – chwali się jeszcze dziś influencer, który na bieżąco relacjonował wydarzenia z Haren. Mężczyzna wyrobił sobie nazwisko, a swojej marce zapewnił oglądalność przez kolejną dekadę. W Haren trzynaście lat temu wybijano szyby, plądrowano sklepy, wrzucano do basenów samochody, usuwano znaki drogowe. Wszystko w imię szampańskiej zabawy. YouTuber jest świadkiem, a jednocześnie symbolem tej balangi. „Miało być epicko” – wzdycha rozczarowany po latach uczestnik melanżu w Haren. Rozmach, z jakim pod głupawym pretekstem narażono na szwank społeczny spokój, zapewne do skromnych nie należał. Epika ma również często wydźwięk zgoła tragiczny.