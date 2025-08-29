Czasem nuży, czasem brakuje mu odwagi, aby naprawdę zaskoczyć, ale jako melancholijna opowieść o samotności i potrzebie kontaktu sprawdza się bardzo dobrze. 7

Ukraińska kinematografia nieczęsto zahacza o science fiction, a już na pewno nie o takie, gdzie w pierwszych minutach... eksploduje Ziemia. Pavlo Ostrikov w swoim długo dopieszczanym projekcie - pracował nad nim dekadę, w trakcie wojny i problemów z finansowaniem - wysyła nas w kosmos razem z kosmicznym kierowcą ciężarówki, Andrijem Melnykiem (Volodymyr Kravchuk). Misja bohatera jest prosta - wywiezienie odpadów nuklearnych na księżyc Jowisza. Nagle zwykła fucha zamienia się w egzystencjalną podróż ostatniego człowieka we wszechświecie.

Wczytywanie... Jesteś wszechświatem (2024) - Volodymyr Kravchuk (I)

Oczywiście Ostrikov nie sili się na widowisko w stylu Marvela. Zamiast tego serwuje nam opowieść intymną, pełną ciszy, pustki i melancholii. Kamera podgląda Andrija w ciasnym, zimnym wnętrzu statku, a zdjęcia balansują między chłodnym minimalizmem a wizualnymi ukłonami w stronę Tarkowskiego i Kubricka. Film jest w dużej mierze monodramem, ponieważ Volodymyr Kravchuk niemal przez cały czas sam dźwiga ciężar historii, i robi to z dużą wiarygodnością.

W filmie nie brakuje też akcentów lżejszych. Towarzyszem głównego bohatera jest bowiem robot Maksym (głosu użycza mu niejaki Leonid Popadko), który raz po raz próbuje rozładować atmosferę kiepskimi żartami. To rozwiązanie na pewno podzieli widzów: jedni zobaczą w nim potrzebny kontrast dla klaustrofobicznej samotności, inni zbędny element rozbijający tonację filmu.

Wczytywanie... Jesteś wszechświatem (2024) - Volodymyr Kravchuk (I)

Narracja toczy się powoli, chwilami wręcz ociężale. Ostrikov lubi zatrzymać kadr, dać nam czas, aby wsłuchać się w ciszę i poczuć pustkę. Z jednej strony to działa, z drugiej momentami widać, że pomysł nie zawsze wystarcza na tempo pełnometrażowej produkcji. Na szczęście finał wynagradza cierpliwość, który jest subtelny, wzruszający, pozostawiający wrażenie czegoś większego niż historia jednej osoby.

Ważnym elementem jest także muzyka, ponieważ reżyser serwuje nam dźwięki nawiązujące do 2001: Odysei kosmicznej po zupełnie nieoczekiwane użycie popowego "Voyage voyage" Desireless, które wybrzmiewa jak kapsuła wspomnień z utraconego świata. To moment, który wbija się w pamięć i najlepiej streszcza cały film - między banałem codzienności a nieskończonym kosmosem wciąż jest miejsce na ludzką wrażliwość.

Wczytywanie... Jesteś wszechświatem (2024) - Volodymyr Kravchuk (I)

Jesteś wszechświatem nie jest arcydziełem science fiction, ale to film ważny, odważny i zrealizowany w warunkach, które same w sobie czynią go małym cudem. Czasem nuży, czasem brakuje mu odwagi, aby naprawdę zaskoczyć, ale jako melancholijna opowieść o samotności i potrzebie kontaktu sprawdza się bardzo dobrze.