„Nie założył własnej szkoły, jak choćby Rembrandt” – mnożą rozterki marszandzi z europejskiej elity, widząc dzieło, o którym krążą spekulacje, iż mogło wyjść spod pędzla Caravaggia. Ten średniowieczny mistrz malarstwa uchodzi za geniusza ponadepokowego. Stąd wieść o odnalezieniu jego nowego płótna wydaje się sensacją ogólnoświatową. Zaginiony ongiś, a odnaleziony rzekomo teraz obraz zatytułowany Ecce homo przez lata wisiał w prywatnym domu niezorientowanej w meandrach sztuki rodziny. Jej członkom kojarzył się rozmaicie, niekoniecznie pozytywnie.

Dla ekspertów autentyczność obrazu była warta ich zaangażowania w ryzykowną inwestycję. Aby taki wyścig wygrać, należy wytężyć wszystkie dostępne środki i sposoby negocjacyjne. Sukces automatycznie podnosi prestiż marszandów, porażka na tym polu równa się całkowitej utracie autorytetu. Kiedy specjaliści pochylą się nad obrazem, dostrzegą w nim sporo ułomności: ubytki pokryte pospieszną rekonstrukcją już innych rąk niż autorska czy pożółknienia będące efektem przechowywania dzieła w niewłaściwych warunkach. Jedno jest jednak niemal pewne – żaden z naśladowców mistrza nie mógł wykonać pracy podobnej do niniejszej. Caravaggio nie założył szkoły kształcącej swoich uczniów.

Pomysł upłynnienia dzieła stał się, ku utrapieniu obecnych posiadaczy, pierwszym przewróconym elementem w ciągu ustawionych klocków domina. „Trzeba ich na to przygotować” – dyskutują marszandzi. Oni mają pełną świadomość, jaka jest realna wartość obrazu. Rodzina byłaby zapewne usatysfakcjonowana z pozbycia się zbędnego rupiecia choćby za 1500 euro. Fachowcy wstępnie windują wartość eksponatu nawet do 300 milionów. Na skromną familię spadnie więc splendor ogromnej, potencjalnie, fortuny oraz niewyobrażalnych kłopotów osobistych, z jakimi dotąd się nie zetknęła. Wszyscy, którzy zwietrzyli sensację i okazję do wielkiego zysku, pospiesznie temperują swoje aspiracje. Wyobraźnia podpowiada wizję szybkiego i kolosalnego zarobku. Widmo spektakularnej klęski i zaprzepaszczenia fortuny jest równie nieodległe.

Caravaggio: Na tropie arcydzieła jest zapisem wydarzenia, jakie niedawno wstrząsnęło środowiskiem światowych handlarzy dziełami sztuki. Film w reżyserii Álvaro Longorii to nieco tylko podrasowana dokumentalna kronika wydarzeń, które doprowadziły do przejęcia z rąk skromnych właścicieli, nieświadomych jego rangi, niechcianego pierwotnie dzieła. Caravaggio: Na tropie arcydzieła zaledwie w najmniejszym stopniu jest opowieścią o samym obrazie, który stał się sensacją towarzyską czasów pandemii. To raczej historia o szerokim przekroju znawców przedmiotu, toczących między sobą bezwzględną rywalizację o prymat na rynku dla zwykłych śmiertelników niepojętym i niedostępnym.

Film Longorii ma odpowiednie tempo, strukturalną przejrzystość oraz cały arsenał środków rozjaśniających laikom specyfikę świata koneserów, nabywców oraz handlarzy dzieł sztuki. Szkoda tylko, iż rozpędzony i uwikłany we własne dywagacje konstrukt filmowy na samym końcu nieco gubi dynamikę. A sam widz może poczuć się zdezorientowany zamieszaniem, które okazało się de facto burzą w szklance wody.

„Aby coś sprzedać – czasami nie należy tego… sprzedawać…” – dzieli włos na czworo doświadczony znawca rarytasów na rynku malarstwa, obmyślając strategię przejęcia fortuny. Żeby odnieść spektakularny sukces na tym polu, trzeba niepospolitych umiejętności dyplomatycznych, przebiegłości i, wreszcie, dogłębnej znajomości samego zagadnienia. „Taka okazja zdarza się raz na sto lat” – wtrąca kolega z branży, a przy okazji zajadły rywal w pogoni za wymarzonym łupem. Sam Caravaggio nie doczekał tych czasów, ale poniekąd je przepowiedział. Ecce homo!

