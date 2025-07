Reżyser tego zamieszania nie szukał nisz ani niuansów. Felipe Joffily postanowił na wstępie przejechać prętem po klatce truizmów, spiesząc się do oklasków końcowych 4

Mariana usiłuje wyrwać się spod ścisłej kurateli swojego taty. Otavio prowadzi pizzerię w Brazylii. Temperament i wybuchowość mężczyzny skazują go na totalne wyobcowanie. „Zostałeś pracownikiem miesiąca” – usiłuje połechtać i zdyscyplinować swojego barmana Otavio. „Wygrałem, bo nikt inny tu nie pracuje” – prostuje zatrudniony w pizzerii kelner. Mariana także ma dosyć apodyktycznych rządów ojca. Córka posiada talent skrzypaczki i nie zamierza posłusznie wykonywać poleceń w lokalu Otavia. „Ten bar to twoje marzenie, muzyka moje” – ucina roszczeniowe spekulacje wyszczekana Mariana. Wkrótce nieznoszący sprzeciwu ojciec zechce przełknąć kolejną gorzką pigułkę. Mariana wychodzi za Argentyńczyka. Animozje dwóch krajów Ameryki Południowej są powszechnie znane. „Mamy Messiego!” – warknie Otavio na powitanie przyszłego teścia swojej córki. Ten zrewanżuje się panegirykiem na temat legendy Pelego. I jak tu znaleźć kompromis we własnym małżeństwie, gdy się posiada dwóch tak czupurnych ojców?

„To szynka czy celofan? – grymasi na smak podanego jedzenia w samolocie Otavio. Mężczyzna jeszcze niedawno zarzekał się, iż nie poleci do Argentyny. Zapewnienia ojca o tym, że dla córki zrobi wszystko, nie były jednak gołosłowne. Teraz Otavio na pokładzie samolotu rejsowego narzeka na jakość prowiantu serwowanego pasażerom. „Zamarzł mi nawet tyłek” – utyskuje kłopotliwy tata. Mariana wznosi oczy do nieba na widok ojca paradującego w szortach po pasie startowym lotniska w Buenos Aires. Otavio za wszelką cenę chciałby okazać swoją odrębność rodzicom wybranka córki. „W Patagonii nie sprzedają zimnego piwa” - marudzi Otavio, moszcząc puszkę na stercie przydrożnego lodu. Miesiąc miodowy Mariany sprowadzać się zatem będzie do gaszenia „pożarów” wywoływanych przez niefrasobliwego tatę. Ten wyzywa na kolejne pojedynki sprawnościowe swojego odpowiednika z Argentyny. Hector, ojciec pana młodego, też potrafi stroszyć wyblakłe już piórka. Rywalizacja dwóch przebrzmiałych samców alfa przyćmiewa widoki pogodnie zapowiadającego się ślubu.

Tak jakby rodzina miała prosty, ale nośny potencjał na stworzenie dosadnej komedii o wymiarze uniwersalnym. Animozje regionalne są ku temu zawsze niezłym pretekstem. Zderzenie perspektyw brazylijskich z argentyńskimi zwielokrotnia ten samonapędzający się wehikuł. Taki lot można jednak łatwo przegrzać, obciążając go zbyt obszernym bagażem stereotypów i wytartych klisz. Tak jest i w tym przypadku. Reżyser tego zamieszania nie szukał nisz ani niuansów. Felipe Joffily postanowił na wstępie przejechać prętem po klatce truizmów, spiesząc się do oklasków końcowych. Gdyby nie nastąpiły, zawsze można się obruszyć na nie dość przenikliwą wrażliwość widza.

„Obiecywał mi gruszki na wierzbie, a wylądował na drzewie” – narzeka żona Otavia. Napuszony tata Mariany miał zamiar cofnąć czas, by wykazać swoje zamierzchłe talenty sportowe. Tymczasem zjeżdżając po stoku, Otavio wpadł na rozłożyste konary. Film Felipe Joffily miał zapewne rozmaite ambicje. Rozpędzał się długo, zabierając po drodze bardzo siermiężne atrybuty humoru niemal koszarowego. W efekcie wylądował nie tam, gdzie chcieli realizatorzy tej produkcji. W jakim miejscu zamierzali? Tego do ostatniej chwili dyskretnie nie zdradzili.