„Dom pełen dynamitu” nie jest dziełem porywającym, a co najwyżej dobrze się zapowiadającym 5

„Daj znać, czy nastąpi koniec świata” - rzuci beztroską uwagę oficer podczas porannych przygotowań do zwyczajowych manewrów zespołu doradztwa kryzysowego. Grupa codziennie analizuje sygnały dochodzące z zewnątrz USA o nadciągającym względem tego supermocarstwa zagrożeniu. Rutyna powoli wkradła się w serca członków elitarnego grona. Lekceważenie nie wchodzi w rachubę, na nie decydenci nie mogą sobie pozwolić, ale już pewne rozprężenie wśród poddanych bezustannemu napięciu ekipy specjalistów przyszło mimowolnie. Tymczasem kolejny z nadchodzących sygnałów nie powinien być pominięty. Oto spod oceanicznej powierzchni nastąpi wystrzał skierowany w Chicago. Postawieni w stan najwyższej gotowości prezydenccy urzędnicy muszą szybko powściągnąć swoje beztroskie wycieczki osobiste i sprężyć się przed wielkim wyzwaniem. Koniec świata jeszcze nie nadciągnął. Los wielomilionowego miasta jest w rękach wyspecjalizowanego, ale nielicznego kręgu ludzi.

„Jaki będzie status operacji?”– pyta zaskoczony uczestnik przedsięwzięcia innego wspólnika. „Niespieprzetego” – bez mrugnięcia okiem odpowie pytany. Istotnie, stawka wyzwania przerasta dotychczasowe operacje. Impuls radarów zgłasza nieuchronne zagrożenie. Nie wiadomo jednak, skąd dokładnie ono płynie. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej mają tylu wrogów jako „światowy żandarm”, że niebezpieczeństwa można się spodziewać zewsząd. Specsłużby wskazują na trop północnokoreański. Ale i to jest wiadomość niepewna, ryzykowna i cokolwiek intuicyjna. Na takich filarach nie można oprzeć reakcji ratunkowej. Chicago stanie w ogniu za kilka minut. W tym czasie niewiele da się zrobić. Ewakuować wielkiej aglomeracji nie sposób. Co zatem leży w gestii ludzi decydujących o przyszłości własnej ojczyzny? Czy nie spieprzyć tego będzie wystarczającą reakcją?

Podejmując próbę obejrzenia filmu pt. Dom pełen dynamitu nie należy kierować się sugestiami dystrybutora zapewniającego, że zawarte są tu elementy kina akcji. Strzelanin, bijatyk i pościgów nie zobaczymy wcale. Kathryn Bigelow ukazuje w swoim thrillerze chaotyczny proces decyzyjny zaobserwowany na najwyższych szczeblach władzy odpowiadającej za los milionów obywateli. Wniosek z tych wyobrażeń nie będzie krzepiący, ale też nie powinien wywołać zaskoczenia. „I na to wydaliśmy 50 miliardów dolarów?!” – grzmi sekretarz obrony podczas wideoodprawy ze swoimi podwładnymi. Polityk właśnie zorientował się, że wszelkie bezpieczniki, w jakie państwo zainwestowało krocie, nie funkcjonują należycie w chwili kryzysowego napięcia. „Widzę to po praz pierwszy jak menu w restauracji” – doda zaskoczony prezydent, gdy doradcy podetkną mu pod nos skomplikowaną analizę uprzedzającą obecne wydarzenia. Dom pełen dynamitu nie jest dziełem porywającym, a co najwyżej dobrze się zapowiadającym. Zdezorientowanym zapalczywcom wyjaśni na przykład, dlaczego choćby raport pułkownika Kuklińskiego nie dotarł w odpowiednim momencie na biurko prezydenta Reagana. Ach, te biurokratyczne procedury…

Główna specjalistka od północnokoreańskiego zagrożenia bawi z synem podczas rekonstrukcji słynnej bitwy pod Gettysburgiem. Tam też zastanie ją telefon spanikowanych ludzi prezydenta. „Nic tu nie ma sensu” – przyzna któryś z oficerów wsłuchanych w sprzeczne ustalenia wywiadu. W dziewiętnastym wieku, gdy rozgrywała się kluczowa dla losów Ameryki batalia, nie było jeszcze telefonów komórkowych. Wróg był jednak ściśle określony. Paradoksem będzie fakt, iż świat może jeszcze zatęsknić do tych archaicznych czasów.