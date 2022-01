Typowy kich tureckiego kina, który może zniszczyć dowolną superprodukcję. 2

Każdy, kto choć trochę zna tureckie kino wie, że robione przez tamtejszych filmowców wersje hollywoodzkich superprodukcji są czymś zupełnie innym, niż oryginały i śmiało można nazwać tandetnymi szmirami. „Turecki Superman” nie jest wyjątkiem. Po raz kolejny bowiem jest to film robiony przy wyjątkowo niskim budżecie, wypełniony materiałami filmowymi i muzyką bezwstydnie skradzioną z materiału źródłowego.

Filmowi nie pomaga ani scenariusz, ani obsada. Fabuła tylko z pozoru przypomina oryginał i składa się głównie z ludzi biegających tu i tam oraz Supermana, który ratuje porywaną co jakiś czas Lois Lane. Nie ma tu również super złoczyńców, z którymi mógłby walczyć Superman, więc zagrożenie jest niewielkie i ogranicza się do kolejnych opryszków, jakich pokonuje klapsami. Sam bohater jest również daleki od ideału. Tayfun Demir jest nijaki i sztywny, a jego jedynym atutem jest najwyraźniej to, że jest wyższy od innych, co podkreśla jego moce. Jeśli chodzi o aktorstwo pozostałej obsady, to jest ono raczej chałupnicze, choć nie mogę go w pełni skomentować, ponieważ nie znam tureckiego.

Film jest technicznie nieudolny, a braki funduszy bezwstydnie zastępowane tandetnymi dekoracjami (czego najlepszym przykładem jest wykorzystanie świątecznych lampek i dekoracji na czarnych zasłonach mających symulować planetę Krypton). Równie źle prezentują się efekty specjalne bijące po oczach w każdej scenie, gdzie z nich korzystano. Co ciekawe jego twórcy zakpili sobie z praw autorskich, nie tylko wykorzystując postać Supermana, ale także ścieżkę dźwiękową, składającą się z oryginalnego motywu z kilkoma wstawkami, wyrwanymi z filmów o Jamesie Bondzie.

Film nie wyróżnia się absolutnie niczym i choć trwa jedynie 68 minut to wystarczy, żeby zanudzić widza.