„Uczciwe życie” wprawdzie zdecyduje się pokazać swoich bohaterów zanurzonych w wyborach fanatycznych, nie wyjaśni jednak do końca, skąd takie postawy wynikną 7

Simon dostał się na wydział prawa renomowanej uczelni w Lund. „W szkole średniej byłem najlepszy, tu jestem jednym z wielu” - konstatuje Simon po kliku wykładach na uniwersytecie. Chłopak przybył do Lund, by położyć podwaliny pod dobrze rokującą karierę. Chłopak nie zdążył sobie jeszcze wyklarować ogólnego światopoglądu. Proces edukacyjny przebiegał harmonijnie dopóki Simon nie natknął się na seksowną Max. Dziewczyna intryguje swoja niezależnością, uwodzi chłopaka, wreszcie wprowadza go w krąg wyznawców odsuniętego przez miejscowy establishment uniwersytecki profesora Charlesa. Naukowiec wykłada doktrynę ruchów anarchistycznych, nie pozostając w zakresie swoich badań wyłącznie teoretykiem. Max wciąga Simona pod sugestywne wpływy grupki radykalnych studentów oraz samego profesora Charlesa.

„Przestępca nie może zasłaniać się nieznajomością prawa” – tłumaczy wykładowca uniwersytetu Lund. Aula jest przepełniona studentami gotowymi przyjąć za dobrą monetę słowa profesora. Na sali są jednak tacy, którym znajomość kodeksów posłuży do innych niż zawodowe cele. Simon zdaje się być w intelektualnym rozkroku pomiędzy wyznawcami prawnej kazuistyki, a jej instrumentalnymi beneficjentami. Max zaprowadzi Simona do prestiżowego sklepu jubilerskiego w Lund. Dziewczyna z asystą wspólników zainscenizuje scenę zasłabnięcia. Usłużni ekspedienci rzucą się na ratunek rzekomo omdlałej klientki. „Weź zegarki, to twoje próba” – instruuje przez telefon Max oniemiałego Simona. Po tak udanym występie chłopak może być uznany za swojego. Simon jednak wykazuje szereg wątpliwości. Fascynacja Max kieruje chłopaka w stronę wartości idealistycznych, uczciwy osąd każe być wobec nich wstrzemięźliwy. Zanim Simon podjął się nauki w Lund, marzył o pisarstwie. „Żeby mieć o czym pisać, musisz coś przeżyć” – trafnie zdiagnozuje problem Simona przytomna Max. Dziewczyna dostarczy swojemu wielbicielowi niejednej inspiracji na zaniechanej drodze prozatorskiej.

Uczciwe życie podejmuje tematykę dość ambitną lecz chyba niezbyt atrakcyjną z perspektywy współczesnego kina. W epoce „wyścigu szczurów” zdyskontowanie ambitnych celów zawodowych i poświecenie ich na rzecz indywidualnej destrukcji pozbawionej racjonalnych postaw śladowe ma odwzorowanie artystyczne. Mimo to ambitna próba Mikaela Marcimaina wydaje się godna odnotowania, pochwalenia i dowartościowania jako ciekawe memento dla tych, którym po drodze do realizacji karier umykają wartości przyziemne, uniwersalne, a często zgoła podstawowe. Uczciwe życie wprawdzie zdecyduje się pokazać swoich bohaterów zanurzonych w wyborach fanatycznych, nie wyjaśni jednak do końca, skąd takie postawy wynikną.

Simon pozostaje zawieszony w próżni pomiędzy dwoma nieprzystawalnymi światami: merkantylnych potrzeb i idealistycznych utopi. W żadnym z nich nie poczuje się dobrze. Lekcje w centrum anarchii politycznej profesora Charlesa uświadomią przyszłemu koryfeuszowi prawa „iluzoryczność państwa opiekuńczego”. Drogie wino rozlewane do kieliszków wyznawców naukowca zbyt gorzkie się wyda Simonowi jako paliwo do ruszenia z posad bryły świata. Danton i Lenin także byli obiecującymi prawnikami. Swoje talenty skierowali jednak nie do zabezpieczania ludzi przed ich destrukcyjnymi instynktami, a do rozmontowania sprawdzonych systemów, jakie krępowały świat w burzeniu jego fundamentów.