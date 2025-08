Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

„Miłość w Oksfordzie” to poruszająca opowieść o młodej Amerykance, która wśród oksfordzkich murów odkrywa nie tylko miłość, ale też siłę wyboru w obliczu straty. 7

Film Miłość w Oksfordzie to opowieść, która rozpoczyna się jak klasyczna amerykańsko-brytyjska komedia romantyczna, a kończy jako emocjonalny dramat o przemijaniu, miłości i odwadze w obliczu nieuchronnego. Anna, młoda i ambitna Amerykanka, porzuca karierę w Ameryce, by na rok wyjechać do Oksfordu i zanurzyć się w świecie literatury. Tam poznaje Jamiego – czarującego Brytyjczyka, który początkowo wydaje się być jedynie kolejnym romantycznym archetypem, ale z czasem odsłania zupełnie inną, głębszą twarz.

Początkowe sceny, choć urokliwe wizualnie i pełne oksfordzkiego klimatu, sprawiają wrażenie dość przewidywalnych. Dialogi bywają nieco sztywne, a relacja między głównymi bohaterami rozwija się według znanego schematu. Gra aktorska Sofii Carson nie zawsze przekonuje – jej postać chwilami wydaje się zbyt opanowana, zbyt chłodna, by widz naprawdę mógł się z nią utożsamić. Jednak Corey Mylchreest wnosi do filmu subtelność i autentyczność, dzięki którym jego bohater nabiera wiarygodności i zyskuje sympatię.

Prawdziwa siła filmu ujawnia się dopiero w drugiej połowie, gdy ton opowieści ulega zmianie. Zaskakujący zwrot akcji przenosi historię z lekkiej opowiastki o miłosnych perypetiach w stronę głębokiego, intymnego dramatu. Pojawia się temat choroby, przemijania i świadomego wyboru, jak przeżyć swoje ostatnie chwile. Reżyser świadomie odchodzi od konwencji i unika banalnego zakończenia, proponując widzowi doświadczenie bardziej bolesne, ale też znacznie bardziej prawdziwe. To historia, która nie zostawia z łatwym pocieszeniem, lecz z pytaniem: co zrobiłbyś, gdybyś miał jeszcze tylko trochę czasu – i kogo chciałbyś w tym czasie kochać?

Miłość w Oksfordzie to film nierówny – jego początek może wydać się zbyt konwencjonalny, momentami nawet powierzchowny. Ale im dalej, tym głębiej i bardziej poruszająco. To produkcja, która wymyka się jednoznacznym ocenom: nie jest typową komedią romantyczną, choć tak się zapowiada, i nie jest też tylko dramatem, choć wzrusza jak najlepsze melodie. To raczej opowieść o tym, jak spotkanie drugiego człowieka może zmienić całe życie – nawet jeśli to życie trwa krócej, niż byśmy chcieli.