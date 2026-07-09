Film Object Show, który mógł być dobry, ale ostatecznie okazał się porażką z powodu wielu problemów.

Animacje internetowe to moja specjalność, a animacją internetową, którą kocham najbardziej, jest „Battle for Dream Island”. To jeden z najpopularniejszych seriali internetowych na YouTube, który stworzył podgatunek o nazwie „Object Shows”.

Wczytywanie... Inanimate Insanity II: The Movie (2024) -

Trzecim wydanym programem Object Show był Inanimate Insanity, który ukazał się w 2011 roku. Jest to drugi najpopularniejszy program Object Show, obok Battle for Dream Island. W 2024 roku AnimationEpic (twórcy Inanimate Insanity) ogłosili, że 3 ostatnie odcinki sezonu 2 (16-18) zostaną wydane w formie filmu. Odcinki 16 i 17 zostały najpierw udostępnione na YouTube, a następnie film Inanimate Insanity II: The Movie miał zostać wydany 24 listopada w Wielkiej Brytanii w prawdziwych kinach. A potem w USA, po kilku dniach, odcinek 18 został udostępniony na YouTube.

Odcinek 16 (akt 1) był naprawdę świetny i zawierał kilka świetnych żartów, chociaż zwrot akcji na końcu, który MePhone4 stworzył, wywołał u wszystkich uczestników wrażenie wymuszone w celu wywołania szalonych reakcji. Odcinek 17 (akt 2) nie był zbyt dobry i był całkiem niezły, wciąż pamiętam dramat, gdy fani wpadli w złość, że zabili uczestników, co również wydało mi się wymuszone. Odcinek 18 (akt 3) jest najgorszy w całym sezonie/filmie, a nawet w całym serialu. Był zdecydowanie za mroczny bez żadnego powodu jak na serial, który na początku zapowiadał się na głupkowaty i zabawny. Zakończenie przypominało film dla dzieci z 2010 roku, a sama piosenka nie była zbyt dobra. Animacja również czasami wyglądała dziwnie w niektórych scenach, jak na przykład scena w trzecim akcie (odcinek 18), gdzie uczestnicy musieli uciekać przed czerwoną linią, aby uciec przed MeAfterLife, wyglądała bardzo dziwnie.

Wczytywanie... Inanimate Insanity II: The Movie (2024) -

Więc Inanimate Insanity II: The Movie zupełnie nie przypadło mi do gustu, ponieważ nastrój filmu był zbyt wybujały, gdy w późniejszych odcinkach sezonu 2 zmieniał się z głupkowatego na mroczny. Niestety to samo dzieje się teraz z BFDI po tym, jak 19. odcinek 5. sezonu stał się naprawdę mroczny i zepsuł cały sezon.