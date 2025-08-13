Atutem dokumentu, nad którym patronuje Mark Lewis, jest to, że bohaterowie tej opowieści wnoszą do naszego wyobrażenia o didaskaliach kryminalistycznych sporo ciekawych informacji. 6

„Tego dnia w Antwerpii roiło się od diamentów” – wspomina komentator tamtych wydarzeń. Rok 2003 zapisał się w kronikach policyjnych jako moment bezprzykładnej zuchwałości wymierzonej w porządek publiczny. W samym centrum jubilerskiego El Dorado dokonano spektakularnego włamania do banku, gdzie przechowywano kilogramy diamentowych precjozów. Policja belgijskiego centrum powinna być zapewne szczególnie wyczulona i przygotowana właśnie tutaj na działania przestępczych grup zorganizowanych. Tymczasem złodzieje splądrowali miejscowe sejfy tak skutecznie, że mimo sądowego zamknięcia sprawy niektórych okoliczności włamania nie da się zweryfikować do dziś. Lektor, wspominając o mnożących się w Antwerpii feralnego dnia diamentach, miał na myśli nie tylko te realne. Zamożne miasto zorganizowało wówczas nawet prestiżowy turniej tenisowy, którego idea korespondowała z duchem genius loci. Na korcie błyszczały sportowe gwiazdy pierwszej wielkości. Zamieszani w sprawę śmiałej kradzieży świadkowie do dziś pozostają skołowani niczym widzowie śledzący lot piłki odbijanej na pole przeciwnika silnymi forhendami.

„Jaka, kurwa, szkoła turyńska?” – piekli się jeszcze po latach policjant przydzielony do ekipy rozpracowującej sprawę kradzieży diamentów. Wydział śledczy wpadł na trop grupy, która pochodziła z włoskiego miasta. Dlaczego akurat Turyn miałby być mekką, skąd rekrutowano zawodowych złodziei specjalizujących się w poważnych włamaniach? W uporządkowanym centrum Flamandii do perfekcyjnie zabezpieczonego banku wdarli się Włosi, czyli nacja niezbyt kojarzona z metodycznym stosunkiem do skomplikowanych zadań logistycznych. Skradzione zostały diamenty warte ok. 100 milionów euro. Gdy policja wpadnie na trop tych, co ją demonstracyjnie ośmieszyli, znajdzie po swoich ciemiężcach kasetę VHS. Na niej detektywi, zamiast spodziewanych sensacji, zobaczą zwykły film pornograficzny. Ten zapewne nie wniesie cennych dowodów do akt śledztwa. Upokorzeni stróże prawa nie dowiedzą się raczej podczas jego emisji, czym jest szkoła turyńska.

Skradzione diamenty: Skok stulecia to wciągający maraton gadających głów. Atutem dokumentu, nad którym patronuje Mark Lewis, jest fakt, że bohaterowie tej opowieści przemawiają z sensem, wnosząc do naszego wyobrażenia o didaskaliach kryminalistycznych sporo ciekawych informacji. Były uczestnik kradzieży w Antwerpii ujawnia nieznane dotąd fakty z brawurowej akcji. Spytani o nią dziś policjanci bywają zaskoczeni i skonsternowani, często rozkładając ręce w geście bezradności. Choć operacja została domknięta i zakończona kilkoma wyrokami, chluby lokalnym gliniarzom nie przyniosła. Film Marka Lewisa jest w istocie powtórnym śledztwem, które z mozołem pochyla się nie tylko nad przedmiotem przestępstwa, ale także nad motywami i przebiegłością sprawców oraz nieraz zgubnym podejściem tych, którzy próbowali osaczyć bandytów metodami zgoła rutynowymi.

„Czemu nie przyjechałeś na walentynki?” – suszy głowę jednemu z członków gangu pustoszącego antwerpski bank jego żona. Leonardo pogrążył się na ponad dwa lata w analizie przygotowań do ryzykownego przedsięwzięcia. Nic dziwnego, że mężczyzna zapomniał o dowartościowaniu małżonki w szczególnym dla niej dniu. Sama akcja powiodła się i skutkowała opróżnieniem 189 sejfów. Jej konsekwencje były rozmaite nie tylko dla rabusiów, ale także i dla ich pogromców. „To nie jest scenariusz kradzieży, to scenariusz filmu” – kręci głową jeszcze dzisiaj detektyw rozpracowujący nie dające się okiełznać operacyjnie śledztwo. I jak tu potem się dziwić, że zawodowi scenarzyści budują akcje swoich filmów na coraz bardziej subiektywnie fantastycznych fundamentach?