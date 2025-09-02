Film Skye Borgmana przede wszystkim zaspokoi sensacyjne potrzeby widza ukierunkowanego na rozwikłanie sensacyjnej zagadki 7

„Nawet jako 53-latek się czerwieniłem” - przyznaje szeryf pilotujący sprawę anonimowych esemesów, jakie zaczęła otrzymywać dwójka amerykańskich nastolatków. W przesyłaniu wiadomości tekstowych nie ma nic nagannego. Te jednak zawierały treści natury prywatnej, obscenicznej, a przede wszystkim mające na celu poniżenie adresatów. Byli nimi Lauryn i Owen. Nastolatkowie zaprzyjaźnili się ze sobą i zaczęli być uważani za parę. W miarę jednak rozwoju wypadków do akcji włączył się tajemniczy stalker, który swą obecnością oraz wulgarnymi listami na dobre zakłócił prawidłowo rokującą relację. Początkowe esemesy można było zlekceważyć. Kolejne już przybrały groźny kontekst. Sugerowały, że osoba nękająca Lauryn i Owena jest dobrze zorientowana w tajemnicach ich codzienności. Zwłaszcza dziewczyna zaczęła odbierać wiadomości tyleż precyzyjne, co szokujące w swojej wymowie. Tajemniczy nadawca postponował w oczach nastolatki jej chłopaka, a ją samą obrażał, odzierał z godności, życząc śmierci i namawiając do samobójstwa.

„Miałem telefon od niecałego roku” – wspomina po czasie Owen. Zwykłą losu koleją rodzice postanowili odciąć chłopaka od numeru, na który spływały szokujące wiadomości. Po zmianie operatora, połączenia obfitujące w precyzyjnie wycelowane ciosy nie ustały. Do śledztwa włączono lokalny wymiar sprawiedliwości. Szeryf musiał zaangażować do nietypowej sprawy wydział cyberbezpieczeństwa. Sprawa wymykała się jednak rutynowym procedurom. Śledztwo zataczało coraz to szersze kręgi, wciągając w ich obręb zwłaszcza uczniów szkoły, do której należeli Lauryn i Owen. Podejrzenia padną na zazdrosne o względy chłopaka koleżanki z parkietu koszykarskiego, gdzie dziewczyna odnosiła sukcesy. W szkole mieszczącej 700 dzieci przejrzano dokładnie monitoring. Pobieżna wizja nie przyniesie sukcesu. Ofiary tych zajść zaczną sukcesywnie ulegać celom, jakie prawdopodobnie wyznaczył sobie prześladowca. Ścieżki Lauryn i Owena rozchodzą się. Para nie wytrzymuje presji związanej z nieustającymi atakami

Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum to kilka opowieści zawartych w prostej strukturze dokumentalnej. Film Skye Borgman przede wszystkim zaspokoi sensacyjne potrzeby widza ukierunkowanego na rozwikłanie sensacyjnej zagadki. Gdy zostanie ona wyjaśniona, przyjdzie czas na pobieżne wnioski. Te nie będą napawać krzepiąco. Era telefonii komórkowej tyleż ułatwiła życie, co je skomplikowała. Film Borgman dowodzi, iż dżin się nieraz wymyka z butelki, a ogon zaczyna merdać psem. Operatorzy prężnych marek telekomunikacyjnych przestają mieć kontrolę nad firmami, których sukces sami rozkręcili. Wreszcie konstatacja trzecia i najważniejsza: finał sprawy rozgrywającej się między Lauryn, Owenem oraz kimś im źle życzącym przybrał niespodziewany obrót. Wnioski stąd wynikłe przerastać mogłyby niezorientowanego uprzednio świadka wydarzeń. Rzeczywistość przerosła wszelkie racjonalnie dające się uzasadnić konsekwencje. Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum te implikacje potrafił zgrabnie wyłożyć i nadać im czytelną formę narracyjną.

„Wielu ludzi złamało prawo, tylko nie zostali przyłapani” – tłumaczy się nakryty na mataczeniu i po dwóch niemal latach zidentyfikowany stalker. Prawo zatriumfuje. Aktorzy żenującego widowiska ucierpią jednak gremialnie. Niemal nikt nie wyjdzie z tego bałaganu bez szwanku. Lauryn oberwała od życia bolesnym rykoszetem. Teraz dziewczyna zamierza pro publico bono studiować kryminologię.