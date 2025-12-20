„Głos Hind Rajab” sprawia wrażenie obrazu surowego, który celowo nie doczekał się artystycznej obróbki 7

Czerwony Półksiężyc spełnia misję podobną do Czerwonego Krzyża. Obie te organizacje humanitarne niosą pomoc potrzebującym w swoich regionach geograficznych. Od października 2023 roku trwa kolejna z wojen w Strefie Gazy. Świat już powoli gubi się, kto jest tam napastnikiem, a kto polityczną ofiarą. Z perspektywy ogólnoludzkiej nie ma jednak wątpliwości. Giną głównie nie ci, którzy ten konflikt wywołali. W tym gronie znajdują się nic nie rozumiejące z otaczających je okoliczności dzieci. Hind Rajab jechała 29 stycznia 2024 roku wraz z rodziną samochodem przez Strefę Gazy. Pojazd został uziemiony ostrzałem broni maszynowej. Pasażerowie zginęli. Hind ocalała i apeluje do wolontariuszy Czerwonego Półksiężyca o pomoc. Omar wydaje się być nowicjuszem w zespole telefonicznej obsługi stymulującej działania ratowników. Mężczyzna nawiązawszy połączenie z unieruchomioną w samochodzie dziewczynką miota się w niemocy, całą swoją furię kierując wobec przełożonego. Doświadczony Mahdi wie, że podległą mu instytucję obowiązują ścisłe procedury i na desperackie posunięcia nie ma tu miejsca.

„Co lubisz?” - zagaja sześciolatkę Rana. Powoli zespół komend się wyczerpał. Wolontariusze nie dysponują taką mocą sprawczą, by zorganizować natychmiastową i skuteczną pomoc. Muszą liczyć się z obiektywnymi ograniczeniami, choć przychodzi to z trudem. Emocje sięgają zenitu. Głos bezsilnej Hind „łapie za gardło” i poruszy zaprawionymi w interwencjach teleratownikami. Dziewczynka spodziewa się niezwłocznej reakcji, a ta nie nadciąga. Rana usiłuje więc zagadać zdesperowaną Hind. „Niczego nie lubię” – pada jedyna możliwa w tych okolicznościach odpowiedź. Dopóki centrala dyspozycyjna nie otrzyma sygnału zwanego „zielone światło” znamionującego pozwolenie na bezpieczny przejazd ratowników w miejsce katastrofy, dopóty o akcji nie będzie mowy. Wie o tym Mahdi, koordynator przedsięwzięcia. Omar niby też jest tego świadom. Zapalczywy ratownik nie chce się jednak pogodzić z bezczynnością zespołu. „Miał trójkę dzieci, ten syna, ona szykowała się do ślubu” – Mahdi wymienia listę ratowników poległych podczas nieudanych interwencji. Ich zdjęcia umieszczone są na ścianie gabinetu koordynatora.

Kaouther Ben Hania zrealizował niniejszym swoiste perpetuum mobile. Głos Hind Rajab celowo zawarł w sobie autentyczne nagrania zarejestrowane przed niemal dwoma laty. Reżyser domontował do nich udramatyzowane sekwencje mające miejsce w biurze oddziału Czerwonego Półksiężyca. A tam się rozgrywają sceny nie mniej impulsywne niż w odległym o zaledwie osiem minut dalej samochodzie. Zderzenie obu perspektyw nie może pozostawić widza obojętnym na wizję niedyktujących widzowi odczuć, jakie ten ma zyskać po opuszczeniu kina. Głos Hind Rajab sprawia wrażenie obrazu surowego, który celowo nie doczekał się artystycznej obróbki. Na tym zabiegu film jako tworzywo kreacji być może nie zyskał. Sprawa, jaką zechciał unaocznić reżyser, chyba jednak poniosła się w ten sposób po świecie znacznie szerszym echem.

„Z nami jest bóg” – pociesza zapłakaną Hind łamiącym się głosem Rana. Teleratowniczka została przećwiczona z argumentacji, jaką ma operować w rozmowach z pozbawionymi nadziei ofiarami. Wymieniony przed chwilą bóg wydaje się w tym wokabularzu elementem uniwersalnym. Tylko trzeba pamiętać, iż ci, który strzelają, też zasłaniają się autorytetem swojego boga.