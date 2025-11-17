Arjun Talwar przygotowując się do swojej pełnej afirmacji kinowej zaoferował, chyba bez przekonania, paradokument mogący być raczej produktem eksportowym 6

Arjun jest imigrantem z Indii. Z Polską związał się kilka lat temu. Hindus przyjechał tu w asyście przyjaciela, który wkrótce potem odebrał sobie życie. Historia towarzysza podróży podsunęła ocalałemu temat debiutanckiego filmu. Arjun jest reżyserem. Mężczyzna chciałby zrozumieć powody ostatecznej decyzji kumpla, który z niejasnych pobudek rozstał się ze światem. Obaj panowie wynajmowali mieszkanie w sercu Warszawy. Ulica Wilcza jest jej epicentrum. „Niewielu młodych ludzi tu bywa” - narzeka pani prowadząca sąsiedzki sklep. Ale jej słowa przeczą obrazom. W okolicy aż roi się od przechodniów rożnych proweniencji oraz pokoleń. Sama ulica nasączona jest historiami w niej zawartymi. Pełno tu sklepów oraz instytucji zgoła rozmaitego przeznaczenia. „Komisariat, sklepy, zakład pogrzebowy, szkoła tańca…” – wymienia jednym tchem Arjun. A jednak miejsce jego obserwacji dość archaiczną przedstawia formę. Na murach budynków da się odnaleźć ślady odprysków po ostrzale powstańczego zrywu. Centrum Warszawy jest jej wizytówką i społeczną soczewką jednocześnie. To esencja polskich losów, choć wyobcowana i już nie taka jaką mieszkańcy zapamiętali przed laty.

Arjun zaprosił na dziedziniec swojej kamienicy reżysera Andrzeja Jakimowskiego. Ten nakręcił przed laty dokument dotyczący tych samych zakamarków stołecznych. Przez trzy dekady sporo się tam zmieniło. Infrastruktura, komfort mieszkańców, zaopatrzenie równają Warszawę z zamożnymi miastami Europy i świata. Stosunki ludzkie uległy jednak rozluźnieniu. W okolicy przechodzi dorocznie wielki marsz niepodległości. Arjun wtopił się w jego nurt. Aktywiści tam przemawiający apelują o jedność Polaków, jednocześnie wykluczając deklaratywnie z ich grona podejrzanie rasowo wyglądających obywateli. Wielotysięczny tłum się przeleje okolicznymi arteriami, wybrzmi huk petard, padną hasła o katolickiej Polsce dla Polaków. Potem spokój wróci w rejony bliskie ulicy Wilczej. Arjun jednak dalej nie pojmie powodów, dla których jego przyjaciel zapadł na depresję prowadzącą go do czynu nieodwracalnego. Na skraju marszu stoi poirytowany Rom, próżno czekający autobusu. Tego dnia komunikacja zostaje przekierowana innymi ulicami. Arjun poprosi niedoszłego pasażera o komentarz na temat marszu. W wyniku serdecznej wymiany zdań Rom zaprosi reżysera na swoje nieodległe wesele. Są więc przesłanki, które dają nadzieję, iż kompletna atrofia społeczna nie jest przesądzona.

Arjun Talwar przygotowując się do swojej pełnej afirmacji kinowej zaoferował, chyba bez przekonania, paradokument mogący być raczej produktem eksportowym. Dla odbiorców bliskich geograficznie miejscu pochodzenia reżysera film taki zapewne zyska walor poznawczej ciekawostki. Oto dość do niedawna etnicznie jednorodny kraj odzywa się głosem narodowego oburzenia przeciwko „ubogacaniu” jego tkanki zagranicznym „importem”. Arjun rozmawia z listonoszem, właścicielką sklepu, kaletnikiem, trenerem szkoły tańca. Wszyscy oni narzekają na otaczającą ich rzeczywistość, a jednak konsekwentnie trwają w niej pomimo nieraz wydumanym przeciwieństwom losu. Przyjaciel Arjuna odszedł właściwie bez widocznego powodu. Ten fenomen dopominałby się wyjaśnień. Film Listy z Wilczej ich raczej nie przyniesie, choć poniekąd ku nim się zbliża. Arjun tymczasem ze smutkiem przeczyta list instytucji odpowiedzialnej za jego przyszłą karierę reżyserską. Fundacja nie dostrzega w projekcie absolwenta szkoły filmowej odpowiedniego potencjału artystycznego. Polska to szary, choć niezłomny kraj. Coraz bardziej dostatni. Ale wciąż z pretensjami do bycia Polską dla Polaków.

Dziękujemy za seans sieci Cinema City