Maria dobiega osiemdziesiątki. Kobieta wiedzie stateczną egzystencję w Tangerze. Rodzima Hiszpania jest niby jej ojczyzną, ale to z Marokiem Maria związała niemal całe świadome życie. Kobieta z radością celebruje swoją jesień życia. Maria jest wdową, po zmarłym mężu dziedziczy uprawnienia emeryckie oraz wspólne ongiś mieszkanie. Któregoś dnia w progu pojawi się córka. Clara wydaje się być zdesperowana ponaglającymi ją okolicznościami. W małżeństwie nie układa jej się najlepiej. Niebawem zapewne dojdzie do rozwodu. Los postawił Clarę pod ścianą finansowych możliwości. Mieszkanie w Tangerze formalnie zostało zapisane przez męża Marii na rzecz ich wspólnej córki. Clara nieoczekiwanie oświadcza, iż nieruchomość zamierza niezwłocznie sprzedać. Matce tymczasem zaoferuje wspólne mieszkanie w Hiszpanii, albo zdanie się na łaskę państwa i skorzystanie z pokoju w domu opieki społecznej. Oburzona Maria początkowo w ogóle nie chce rozważyć propozycji córki. Po namyśle podejmie próbę pobytu w domu seniora. Skłonność do indywidualnych sposobów realizacji planów osobistych zaprowadzi Marię ku innym rozwiązaniom. Kobieta wejdzie w układ z prowadzącym negocjacje agentem nieruchomości. Do czasu sprzedaży mieszkania w Tangerze, bez informowania Clary, Maria będzie kątem pomieszkiwała w swoim dawnym locum.

Maria znalazła "haka" na agenta upełnomocnionego do zbycia kłopotliwego lokalu. Clara w Tangerze bywa rzadko, zatem zajmowanie dawnego mieszkania może przez długie tygodnie być kwestią niewiadomą dla wiarołomnej córki. Maria wpada na pomysł pomnożenia swoich skąpych dotąd dochodów. W mieszkaniu, którego status jest chwilowo nieokreślony, kobieta organizuje męskie wieczory, podczas których młodzi klienci zechcą obejrzeć grupowo atrakcyjne mecze piłkarskie. Bywalcy osobliwego pubu będą tu podjęci piwem oraz podstawowymi przekąskami. Dopóki nielegalny proceder nie zostanie wykryty przez służby sanitarne, Maria będzie mogła egzystować swoim półlegalnym żywotem osoby niemeldowanej. Na drodze emerytki wreszcie pojawi się Abslam. Mężczyzna był już przez Marię incydentalnie zapoznany. To on został wynajęty do nabycia antycznych dóbr naprędce opróżnianego mieszkania. Wówczas Abslam wydał się Marii nieczułym na los eksmitowanej kobiety kupcem. Teraz Maria dostrzegła w nim osobę bliską.

"Drugie życie" to prostolinijna i nieskomplikowana pieśń ku nieustającej potrzebie afirmacji radosnych aspiracji, które można realizować nawet w sytuacjach beznadziejnych. Maria dopiero teraz dostrzegła wartości, jakie zapewne kiedyś lekceważyła. Drobne przyjemności trzymają kobietę w pionie, pozwalają jej ominąć pogodą ducha znacznie poważniejsze porażki. Mina urzędowo uśmiechniętej Marii powinna stanowić promesę wiary w optymistyczne rozstrzygnięcia. "Od frustracji można dostać cukrzycy." - przekonuje córkę szukająca w sobie pokładów optymizmu wiekowa matka. Film w reżyserii Maryam Touzani snuje opowieść o wystrzeganiu się frustracji. Nie będzie jednak całkowicie wolny od smaków przesadnie przesłodzonych i konsekwentnie wymieszanych.

"Powinnaś być w domu wariatów, nie starców." - wścieka się na mamę pragmatyczna Carol. Córka w przeciwieństwie do Marii rzadko się uśmiecha. Matczyne kombinacje bardziej więc zirytują Carol niż pokrzepią. Celna diagnoza chyba jednak niespecjalnie zaboli Marię. Ona sama autoironicznie gotowa szybko przychylić się ku diagnozie celnie postawionej przez córkę.