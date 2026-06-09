„Takie jest życie” wygląda na opowieść z dość szlachetnym przesłaniem, które jednakowoż w ogóle się nie broni.

„A ta czerwona kropka to co?” - nie dowierza zdumiony Giacomo. Wszechpotężny i ustosunkowany deweloper właśnie zebrał radę nadzorczą swojego konsorcjum. Udziałowcy planują kolejną inwestycję. Na cel obrali malowniczą Bellesemennę na Sardynii. Miejsce idealnie pasuje pod przyszły pięciogwiazdkowy hotel. Dotąd Giacomo nie napotykał większych trudności z lokalizacją swoich zamierzeń biznesowych, a słów sprzeciwu nie napotyka w ogóle. Tymczasem oczom prezesa na mapie terenu przeznaczonego pod zabudowę pojawia się kłopotliwa czerwona kropka. Kryje się za nią jeden krnąbrny mieszkaniec wyspy, nie zamierzający sprzedać swojego domu, a tym samym gładko zrealizować budowlane plany Giacomo. Tym „buntownikiem” jest Elfisio Mulas. Siedemdziesięcioletni pasterz uparł się i trwa w swoim postanowieniu. Giacomo wysyła do negocjacji z opornym mieszkańcem delegata. Mariano to człowiek do zadań specjalnych. Jest rzutki, przebojowy, kiedy trzeba giętki. Szef dał podwładnemu carte blanche w pertraktacjach oraz sporą kwotę na przekonanie Mulasa. Pieniądze są w stanie złamać niejednego, „zwłaszcza w tym kraju”. Elfisio odrzuca jednak kolejne, coraz wyższe oferty za odstąpienie od nieprzejednanego stanowiska.

„Wyślijmy do niego księdza” – podpowie ktoś sprytny, znający obyczajowość ludzi z południa Włoch. Tu liczy się atencja wobec sutanny. Ale Elfisio zbędzie nawet takiego gościa. Nie pomoże też perswazja policjanta czy urzędnika. Powoli upór pasterza budzi niezadowolenie współmieszkańców wyspy. Głośna inwestycja mogłaby przynieść tubylcom liczne miejsca pracy oraz zyski z przylotu spodziewanych turystów. Mulas w swoim niezrozumiałym zacietrzewieniu pozostaje odosobniony. Jego córka sama nie do końca rozumie motywacje taty, ale lojalnie trwa u jego boku, narażając się na docinki sąsiadów. Deweloper, nie mogąc przełamać oporu pionka na swojej szachownicy, nasila presję wobec śmiałka. Na plażę Bellesemenny wjeżdżają koparki, a robotnicy robią swoje. Lecz nawet hałas i liczne utrudnienia nie zmienią stanowiska zajadłego pasterza. Starzec, który w życiu skończył ledwie cztery klasy szkoły podstawowej, nie mówiący płynnie po włosku, wydaje wojnę deweloperskiej kaście. Jest rok 2009. Batalia z niepokornym Elfisio trwa już od dekady. „Nie wiem, czy więcej zmartwień mi przysporzył krach banku Lehmann czy Mulas” – drapie się w coraz bardziej posiwiałą brodę Giacomo.

Riccardo Milani nakręcił opowieść mającą prawdopodobnie wykazać syntetyczne prawdy ponadczasowe. Przywiązanie do ziemi versus siła pieniądza, zasady, których nie można kupić nawet za najwyższą stawkę, przekonanie o wartości swoich poglądów wbrew argumentacji lepiej urodzonych, lecz wyposażonych w solidne zaplecze finansowe.Takie jest życie wygląda tymczasem na opowieść z dość szlachetnym przesłaniem, które jednakowoż w ogóle się nie broni. Giacomo, potencjalnie "krwawy deweloper", nie okazuje się osobą bezwzględną. Najpierw uczciwie negocjuje z uparciuchem, potem próbuje go zainteresować finansową stroną transakcji, następnie racjonalnie argumentuje, wreszcie sam pielgrzymuje do półanalfabety. Nie da się zatem filmu Takie jest życie upchać kolanem do szufladki dydaktycznej z napisem „walka dobra ze złem”. Tu racje są podzielone, przy czym te, jakie prezentuje Elfisio, mogą się wydać mocno enigmatyczne. Upór w dość jednostronnym dialogu wyrażony znaną niekiedy definicją „nie, bo nie” zyskał tym samym filmową podstawę. Wniosków stąd jak na lekarstwo, a i śmiechu niewiele więcej.