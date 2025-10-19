„Idealna sąsiadka” jest misternie poprowadzonym filmowym śledztwem w obszarze, który właściwie nie wymaga aż tak nadzwyczajnego pietyzmu 5

Susan mieszka w sąsiedztwie kolorowej mikrospołeczności. Kobieta jest samotna i narzeka na dochodzące ją z zewnątrz hałasy. Dzieci okolicznych rodzin potrafią być głośne. Susan strzeże swojej prywatności, ale ten kordon sanitarny potrafi rozwinąć na granice już kobiecie nieprzysługujące. „Z jej numeru wciąż wzywane są patrole” - utyskuje poproszony o interwencję policjant. Susan jest w wieku emerytalnym, sama dzieci nie posiada, ma więc czas na zajęcia obce pracującym obywatelom. „To się nie kwalifikuje do aresztowania” – tłumaczy zasypany lawiną skarg funkcjonariusz. Susan spostponowała dzieci z pobliskich domów. „Krzyczy: przygłupy, niedorozwoje, słowo na ‘s’” – relacjonują małoletni obrażani przez krewką sąsiadkę. Takie zachowania nie leżą w gestii patroli policyjnych. „To prawo cywilne, nie zajmujemy się tym” – ucina w zarodku wszelkie spekulacje młody gliniarz, zamykając usta uskarżającym się na dojmujące towarzystwo petentom. „Chyba przywiozę im petardy na sylwestra… psycholka” – rzuci zaraz potem już w prywatnej rozmowie z kolegą skonfundowany policjant.

Susan Lorincz zostanie przesłuchana. W spokojnej rozmowie z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości kobieta nie sprawi wrażenia nerwowej. Jest opanowana, rzeczowa, precyzyjna w zeznaniach. Gdy te jednak będą dla niej niekorzystne, Susan zasłania się niepamięcią. Sąsiedzi tymczasem wymieniają wiele szczegółów z incydentów, jakie zaszły pomiędzy nimi i nerwową sąsiadką. „Wy, czarnuchy!” – urągała małoletnim Susan, która sama nagrywała bulwersujące, według niej, postawy nieodległych mieszkańców. Wreszcie dojdzie do zabójstwa. Na teren posiadłości Susan wtargnie Ajike, matka obrażanych notorycznie dzieci. Padną strzały. Ajike stanie się adresatką śmiertelnych kul. Przesłuchana niebawem Susan podeprze się stanowym prawem „stand your ground”, które pozwala właścicielom posesji reagować z bronią w ręku na wtargnięcie w obszar posesji zagrożonej ofiary.

Idealna sąsiadka sprawia wrażenie opowieści, jaką wielu z nas przeżyło osobiście. Spiętrzenie lokalnych animozji poprowadzi tym razem do znacznie jednakowoż brutalniejszych konsekwencji. W dokumencie Geeta Gandbhir przekroczona zostanie linia alarmową, ze zwykłych pyskówek sięgając tragedii. Idealna sąsiadka jest misternie poprowadzonym filmowym śledztwem w obszarze, który właściwie nie wymaga aż tak nadzwyczajnego pietyzmu. Geeta Gandbhir profesjonalnie zrealizował dokumentalne dochodzenie, które nie zajmie raczej kogokolwiek poza samymi świadkami tej historii, jakich w realiach amerykańskich wielu. Społeczny wymiar tego zjawiska jest już chyba przerobiony i przedyskutowany. Idealna sąsiadka nie przyłoży się zatem do wyważenia drzwi tematyki mocno zdefiniowanej i wyczerpanej.

„Nie warto się kłócić na ulicy!” – uspokaja hałasującą krewną ofiary przytomny policjant. Zdenerwowana kobieta utyskuje na bezsilność wymiaru sprawiedliwości w Ameryce. Ono, gdy ma do wyboru osądzenie rdzennych lub kolorowych obywateli, wybiera zazwyczaj tych drugich. „Zawsze mnie uczono, że słowo ‘czarnuch’ używa się, gdy ktoś łamie prawo” – tłumaczy niezbornie Susan. Kobieta pogrąża się coraz bardziej w oczach śledczych. Z jej numeru jednak patrole przez jakiś czas nie będą prawdopodobnie wzywane.