„Wszystko w porządku” to dość rzadka propozycja jak na dzisiejsze realia kina domagającego się fajerwerków, prostolinijnego przekazu i nagłych zwrotów sytuacyjnych. 6

Sandor i Klara dobiegają czterdziestki. Oboje doświadczyli już poprzednich małżeństw. Są rozwodnikami, wychowującymi samotnie nastolatków. Denes i Sari nie patrzą na siebie „krzywym okiem”. Dzieci polubiły się. Pewnego dnia dochodzi do tragedii. Sari przewróci się do pustego basenu i zapadnie w śpiączkę. Denes przyznaje się, że miał aktywny udział w feralnym zdarzeniu. Sandor dzwoni do znajomego adwokata. Ten informuje zatroskanego ojca, iż dziecko powyżej dwunastego roku życia odpowiada osobiście za czyn podobny do niniejszego. Incydent był dziełem przypadku, jednak jego konsekwencje mogą zaprowadzić Denesa do zakładu poprawczego. Sari nie wybudziła się z letargu i dopóki to nie nastąpi, rodzice chcą zataić przed wymiarem sprawiedliwości faktyczne okoliczności zajścia. Zwłaszcza, że obarczający się winą Denes wykazuje co i rusz symptomy autodestrukcyjne, chcąc odebrać sobie życie.

Relacje pomiędzy Klarą i Sandorem na razie nie uległy rozluźnieniu. Para zeznaje jednakowo i wspiera się wzajemnie. Śledczy nie potrafią wykazać sprawstwa w wypadku kogokolwiek z uczestników pechowej „domówki”. Rozchwianie emocjonalne Denesa coraz częściej jednak zaczyna zastanawiać i przerażać. Zatroskany ojciec robi wszystko, żeby odegnać od syna frustracje wynikłe ze skutków tragicznego zajścia. Sandor wręcz przesadza w swojej nadgorliwości, podsuwając Denesowi atrakcje ponad oczekiwany przez niego stan. Sprawy wymagają jednak ostatecznych decyzji. Nadwrażliwy Denes coraz bardziej zatraca się w świecie przez dorosłych niezrozumiałym. Chłopak wymyka się kontroli, ucieka przed ich kuratelą, poszukuje swojego miejsca w życiu lub poza nim. Zdesperowani rodzice powoli tracą etyczną busolę i gubią instynkt samozachowawczy, wplątując się w całą serię chybionych posunięć.

Wszystko w porządku to dość rzadka propozycja jak na dzisiejsze realia kina domagającego się fajerwerków, prostolinijnego przekazu i nagłych zwrotów sytuacyjnych. Film Bálinta Dániela Sósa lakonicznie diagnozuje problem, nad jakim reżyser zamierza deliberować, same zaś dywagacje rozciągając ponad stosowną w tej materii miarę humanistycznej analizy. Naturalnym skojarzeniem w inspiracjach podobną stylistyką filmową będzie naturalnie dorobek Krzysztofa Kieślowskiego. Bálint Dániel Sós osobliwy warsztat poprzednika (zakładając potencjalną znajomość jego twórczości) rozwija dyskretnie, ale konsekwentnie. KieślowskiKrzysztof Kieślowski wszedł do filmu fabularnego poprzez szlif terminowania dokumentalnego. Węgierski debiutant nie bawił się w rozwijanie doświadczeń jednego gatunku i doskonalenia ich na innym polu, lecz od razu zabrał się za uprawę tego drugiego. Efektem jest reanimacja kina moralnego niepokoju w czasach i miejscu, które wydawały się takich form nie oczekiwać. Wszystko w porządku może być zatem próbą odpowiedzi na pytanie, czy tego rodzaju stylistyka ma jeszcze szansę zaistnieć w czasach ekspansji kina, którego autorzy i wykonawcy spośród swoich zadań profesjonalnych najbardziej lubią pozowanie „na ściance”.

Osoby dramatu do końca odgrywają swoje role. Rodzice robią wszystko, by ratować własne dzieci. Denes brnie w kierunku tylko sobie wiadomym. Życie przyniesie być może obiektywne rozstrzygnięcie dla sytuacji ostatecznych. Mistrz Kieślowski urodził się i tworzył w odpowiednim dla swojej twórczości momencie. Nie sposób spekulować, jakby wytrzymało próbę jego specyficzne kino w zwarciu z nieuchronną prawdą ekranu dyktującej zgoła zero-jedynkowe rozstrzygnięcia.